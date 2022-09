Zeiskam – Kupferdiebstahl

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zum umzäunten Gelände der Wasserwerke in Zeiskam und entwendeten dort Kupferrinnen im Wert von ca. 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Nach Unfall geflüchtet

Eine 18-jährige Radfahrerin befuhr am 19.09.2022, gegen 08.30 Uhr, den Wirtschaftsweg oberhalb der Weinstraße von Maikammer in Richtung Edenkoben. In Höhe des Friedhofs wollte sie nach links in Richtung Gymnasium abbiegen, als ihr hier ein PKW unberechtigter Weise auf dem Wirtschaftsweg fahrend entgegen kam. Nur durch eine starke Bremsung der Radfahrerin konnte ein Zusammenstoß vermieden werden. Hierdurch geriet die junge Frau jedoch ins Straucheln und kam zu Fall, wobei sie sich leicht am Arm verletzte. Der PKW fuhr ungehindert weiter. Von ihm ist lediglich bekannt, dass es ein silberfarbenes Fahrzeug war. Eine Spaziergängerin mit zwei Hunden kam der gestürzten Radfahrerin noch zu Hilfe. Ob diese Hinweise zum beteiligten Unfallfahrzeug geben kann, ist nicht bekannt.

Aus diesem Grund wird diese oder weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben zu melden.