Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Ein derzeit unbekanntes Duo beraubte eine 86-jährige Frau am Montag 19.09.2022 gegen 14.10 Uhr. Die Seniorin war zu Fuß in der Hochfeldstraße unterwegs. Als sie in die Buchenstraße abbog, wurde sie plötzlich von 2 Fremden so angerempelt das sie zu Boden fiel. Im selben Moment entrissen die Täter der älteren Dame die Handtasche, in der sich 150 Euro Bargeld befand.

Die 86-Jährige wurde durch den Raub leicht verletzt.

Mehrere Personen beobachteten die Situation von einer nahen Bushaltestelle aus.

Diese Personen sucht nun die Polizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.