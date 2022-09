„ART-X-CHANGE“ – Internationales Künstlersymposium vom 24. September bis 03. Oktober 2022

Neustadt an der Weinstraße – Vom 24. September bis zum 3. Oktober 2022 findet das 5. Internationale Künstlersymposium in Neustadt an der Weinstraße statt. Unter dem Titel art-X-change arbeiten in der Villa Böhm Künstlerinnen und Künstler aus den Partnerstädten Mâcon (Frankreich), Manchester (USA), Mersin (Türkei) und Wernigerode.

Aus Mâcon kommen der Maler Patrick Bidaux und der Modedesigner Laurent Crepeau, aus Manchester die Möbeldesignerin Vivian Beer nach Neustadt. Mersin ist vertreten mit den Malern Ahmet Yesil und Orcun Cardirci und der Bildhauerin Pinar Inci. Wernigerode ist vertreten durch den Zeichner und Schriftsteller Korvin Reich und die Grafikerin Sabine Riemenschneider. Als Neustadter Akteure sind mit dabei sind die Schriftstellerin und Zeichnerin Katharina Dück und der Glas- und Objektkünstler Wolfgang Helfferich.

Das Symposium ermöglicht den Teilnehmern aus 4 Ländern einen kollegialen, künstlerischen Austausch.

Die Möglichkeit den Künstlern zu begegnen und sie bei Entstehen ihrer Werke zu beobachten, bietet der Tag des Offenen Ateliers, am Donnerstag, 29. September. An diesem Tag ist das Atelier von 17 bis 20 Uhr in der Villa für Besucher geöffnet. Begleitet wird der Abend von dem Gitarrenduo Café del Mundo. Das Weingut Peter Stolleis gestaltet den Ausschank. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellungseröffnung ist am Sonntag, 2. Oktober, um 11 -12 Uhr. die in Neustadt entstandenen Werke können an dem Tag bis 17 Uhr in der Villa bestaunt werden.

An diesem Tag findet von 12 bis 17 Uhr im Park der Villa zusätzlich der art-X-change – Familientag statt mit Musik und Kinderprogramm: Deep House von Ohral und jazzige Klänge mit dem Gitarristen Wesley G. und der Sängerin Ty le Blanc. Ein musikalisches Glücksrad gestalten die Musikerinnen Andrea Baur und Jennifer Harris. Kunstaktionen für Kinder bieten Alena Steinlechner und Emil Walker an, dazu gibt es Kinderschminken mit „Stephis Schminkzauber“. Für das leibliche Wohl sorgen das Weingut Peter Stolleis und der Foodtruck von Los Primos Catering. Auch zu dieser Veranstaltung ist der Eintritt frei.

Do, 29.09. // 17-20 Uhr // Offenes Atelier

Künstler aus 4 Nationen bieten einen Einblick in die Entstehung ihrer Werke. Ausstellungsführungen, Meet & Greet mit den Künstlern, Live-Musik mit Café del Mundo. Ausschank vom Weingut Peter Stolleis.

So, 02.10. // 11-12 Uhr // Vernissage

Die Künstler präsentieren die Werke, die sie in nur einer Woche gefertigt haben. Sektempfang und Begrüßung durch Oberbürgermeister Marc Weigel und Kulturkoordinatorin Heike Hinkelmann.