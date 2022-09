Sinsheim: Einbruch in Vereinsheim – Zeugen gesucht!

Sinsheim (ots) – Im Zeitraum zwischen vergangenem Freitagabend, 18.00 Uhr und

Sonntagmorgen, 09.00 Uhr, wurde in ein Vereinsheim in der Straße „Am Bahnhof“ in

Sinsheim eingebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich

Zugang über die Eingangstür, indem sie diese aufhebelte und drang so in die

Räumlichkeiten ein. Im Inneren konnten Spuren gesichert werden, die derzeit noch

unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik ausgewertet werden. Die

Ermittlungen zur Diebstahl- und Schadenshöhe dauern aktuell noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Ermittlungsverfahren wegen

Einbruchsdiebstahls geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier

Sinsheim unter: 07261-6900 zu melden.

Eberbach: Scheibe am Gymnasium zerstört – Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagmittag, 14:30 Uhr,

beschädigten bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten, vermutlich spitzen,

Gegenstand die Scheibe der ehemaligen Aula des Gymnasiums Eberbach so, dass sie

zersprang. Hierbei entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271

9210-0 entgegengenommen.

Weinheim: Mehrere Pkw aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Weinheim (ots) – Seit Sonntag kam es in Weinheim zu mehreren Pkw-Aufbrüchen.

Zwischen Sonntag, 14:30 Uhr und Montag, 7:45 Uhr, schlugen Unbekannte in der

Gundelbachstraße ein Dreieckfenster eines Iveco ein und entwendeten

Bekleidungsgegenstände. Auf die gleiche Weise gelangten die Täter im ähnlichen

Tatzeitraum in einen Ford in der Ehretstraße. Aus dem in einer Tiefgarage

abgestellten Fahrzeug erbeuteten die Unbekannten Haushalts- und Drogeriewaren

sowie einen Rucksack; der Diebstahl und Sachschaden beläuft sich in diesem Fall

auf mehrere hundert Euro.

Am Montagabend zwischen 19 und 21 Uhr schlugen die Täter außerdem in einer

Tiefgarage im Multring die rechte Seitenscheibe eines Audi ein. Hier erbeuteten

die unbekannten Täter eine Geldbörse mit wenigen Euro Bargeld sowie

Wohnungsschlüssel.

Inwiefern die Taten zusammenhängen, wird nun im Rahmen der Ermittlungen wegen

des besonders schweren Falls des Diebstahls beim Polizeirevier Weinheim näher

geprüft. Hinweise werden unter der Rufnummer 06201 / 1003-0 entgegengenommen.

Sinsheim / Freiburg: Vier verletzte Polizeibeamte nach Bundesligaspiel – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Anschluss der Fußballbegegnung TSG

Hoffenheim – SC Freiburg am Sonntagnachmittag suchten mehrere gewaltbereite Fans

beider Lager körperliche Auseinandersetzungen – durch konsequentes Einschreiten

der Einsatzkräfte wurde dies weitestgehend verhindert. Trotzdem kam es an Rande

der Begegnung zu Körperverletzungsdelikten. Das Polizeirevier Sinsheim hat die

Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Auch kam es insbesondere vor Spielbeginn zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im

innerstädtischen Bereich sowie auf den Zufahrtswegen zum Stadion.

Nach Spielende versuchten Anhänger der TSG Hoffenheim einen Konvoi von Bussen

Freiburger-Fans zu erreichen und hier die Auseinandersetzung zu suchen.

Letztlich gelang es diesen aufgrund des schnellen Einschreitens der stark

vertretenden Einsatzkräfte, die die Busse von den gewaltbereiten Fans

abschirmten, nicht. Die im Bus befindlichen Fans des SC Freiburg versuchten

jedoch wiederum ihre Busse zu verlassen und sich auf die Provokationen

einzulassen. Nur durch den Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray konnte

eine Konfrontation unterbunden und die Personen in den Bus zurückgedrängt

werden. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt drei Beamte trotz

Schutzausstattung leicht verletzt.

Gegen 22 Uhr kam es in der Neulandstraße zu einem tätlichen Angriff gegen einen

Polizeibeamten der kurz zuvor bei einer Auseinandersetzung eingriff. Der Beamte,

der gerade den Verkehr regelte, wurde auf eine Schlägerei zwischen mehreren

Personen in der Neulandstraße aufmerksam. Am Ereignisort angekommen, flüchteten

mehrere Angreifer, wobei es dem Beamten gelang einen der Täter auf einem

Parkplatz eines Schnellrestaurants festzunehmen. Hierauf kehrten dessen zuvor

geflüchteten Komplizen, offenbar allesamt Anhänger der TSG Hoffenheim, zurück

und forderten in Übermacht die Freilassung des Festgenommenen. Als der Beamte

dann körperlich angegangen wurde, gelang dem Täter sowie dessen Komplizen die

Flucht. Der Uniformierte wurde dabei leicht verletzt. Passanten sollen das

Geschehen beobachtet haben – diese werden insbesondere als Zeugen gesucht. Grund

der Auseinandersetzung soll ersten Ermittlungen nach, der Raub eines Fan-Schals

einer Freiburgerin gewesen sein. Auch diese wird gebeten sich bei der Polizei zu

melden.

Etwa zur selben Zeit, gegen 22.15 Uhr, kam es unterhalb der Dietmar-Hopp-Brücke

zu einem körperlichen Angriff zum Nachteil einer Familie. Die Eltern sowie deren

17-jähriger Sohn wurden dabei von einem heimischen Fan ohne ersichtlichen Grund

angegangen und schließlich durch Faustschläge verletzt. Der bislang unbekannte

Täter flüchtete.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen zu den geschilderten

Auseinandersetzungen aufgenommen und ermittelt wegen Körperverletzung, tätlichen

Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Polizeibeamte sowie

Gefangenenbefreiungen. In diesem Zusammenhang wird derzeit umfangreiches

Beweismaterial ausgewertet. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter Tel.: 07261 690-0 an Ermittler zu wenden. Videoaufnahmen

oder schriftliche Hinweise werden unter sinsheim.prev.skb.hinweis@polizei.bwl.de

Heiligkreuzsteinach/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss erwischt

Heiligkreuzsteinach/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend gegen 22

Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Neckargemünd am

Ortsausgang Heiligkreuzsteinach an der Einmündung L535/K4120 einen 41-jährigen

Mann in einem Audi. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte deutlichen

Marihuanageruch ausgehend vom Fahrzeug fest. Bei der Durchsuchung des PKWs

fanden die Ermittlerinnen und Ermittler schließlich eine Kleinmenge Marihuana

und Amphetamin. Da der Mann auch drogentypische Auffälligkeiten zeigte, boten

ihm die Polizistinnen und Polizisten einen Drogenschnelltest an, welcher positiv

verlief. Die Weiterfahrt wurde dem Mann entsprechend untersagt. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen. Ebenfalls mit Auffälligkeiten, aber ohne Sicherheitsgurt

war ein Nissan-Fahrer in der Schwetzinger Straße in Wiesloch unterwegs.

Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Wiesloch kontrollierten den ebenfalls

41-Jährigen, nachdem dieser ohne angelegten Gurt durch den Kreisverkehr in der

Bahnhofstraße Rad gefahren war. Sein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain,

weshalb die Weiterfahrt auch für ihn beendet war und er auf der Dienststelle

eine Blutprobe abgeben musste. Beide Männer müssen mit Strafanzeigen wegen

Drogenbesitzes und Konsequenzen bezüglich der Fahrt unter Drogeneinfluss

rechnen.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Vor Kontrolle geflüchtet – Festnahme

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag sollte eine

27-Jahre alte Frau mit ihrem Opel einer Verkehrskontrolle unterzogen werden –

sie flüchtete.

Gegen 15 Uhr sollte der Opel bei Großsachsen einer Kontrolle unterzogen werden,

die Fahrerin ignorierte allerdings die Haltesignale und flüchtete in Richtung

Schriesheim. Im Branichtunnel konnte die Frau schließlich kontrolliert gestoppt

werden, wobei es allerdings zu einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen kam.

Als die Beamten an den Opel herantraten weigerte sich die 27-Jährige die Scheibe

und Türe zu öffnen, weshalb diese zum Zwecke der Festnahme eingeschlagen wurde.

Als die Frau in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete sie zudem erheblichen

Widerstand gegen die Uniformierten und beleidigte diese. Letztlich wurde sie zum

Polizeirevier Weinheim gebracht. Sie sowie die Uniformierten blieben unverletzt.

Ihr Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Insgesamt stand ein geringer

Sachschaden am Dienstfahrzeug sowie am Opel. Während der polizeilichen

Einsatzmaßnahmen musste der Branichtunnel für kurze Zeit gesperrt werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die Fahrerin in einem psychischen

Ausnahmezustand befand und unter Einfluss von Medikamenten stand. Ihr wurde eine

Blutprobe entnommen und sie anschließend in eine Klinik überstellt. Die

Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern weiter an.