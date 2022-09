Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen – Hoher Sachschaden

Am Dienstagvormittag befuhr gegen 10:00 Uhr ein mit 26 Tonnen Abfall (Hausmüll) beladener Sattelzug einer Spedition aus dem Kreis Ahrweiler die B 41 aus Richtung Idar-Oberstein kommend in Richtung Bad Kreuznach. Kurz vor der Einmündung der Kreisstraße 73 (Abfahrt Bärenbach) geriet der Auflieger (offener Containeraufbau) aus noch ungeklärter Ursache ins Schlingern, so dass der 42-jährige Fahrer die Kontrolle über das Gespann verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Schließlich kam die Zugmaschine am Erdwall einer Böschung zum Stillstand und der Auflieger kippte seitlich auf die Fahrbahn der dortigen Rechtsabbiegespur. Der Containerinhalt verteilte sich großflächig auf der Fahrbahn im Zufahrtsbereich der K 73. Desweiteren wurde die Fahrbahn übersät von aufgewirbeltem Erdreich und Fahrzeugteilen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus der Zugmaschine befreien und hatte sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zugezogen. Die Bergung des total beschädigten Sattelzuges mittels Kranfahrzeugen eines örtlichen Abschlepp- und Bergeunternehmens gestaltete sich schwierig, da sich der Anhänger mit Verkehrseinrichtungen (Seitenschutzplanke, Teile eines Brückenbauwerks) verkeilt hatte. Zeitweise waren Absperrmaßnahmen auf der K 73 erforderlich. Insgesamt kam es jedoch nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Abfall musste durch ortsansässige Fachunternehmen abtransportiert werden. Die Aufräum- Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren gegen 16:30 Uhr beendet. Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektionen Kirn und Idar-Oberstein, der Feuerwehren Kirn, Bärenbach und Heimweiler sowie des Landesbetriebes für Mobilität (Master-Straßenmeisterei Kirn). Außerdem war die untere Wasserbehörde vor Ort, da erhebliche Mengen an Kraftstoff in das Erdreich gelangt waren.

Betrug durch Shoulder Surfer Bad Sobernheim / Langenlonsheim

Was ist ein Shoulder-Surfer? Beim „Shoulder Surfing“ schauen Diebe ihren Opfern beim Bankgeschäft heimlich über die Schulter, um die Geheimzahl der Bank- oder Kreditkarte auszuspähen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Decken Sie bei Eingabe Ihrer Geheimzahl immer das Tastenfeld ab. Achten Sie darauf, dass sie alleine am Bankautomaten stehen. Bitten Sie gegebenenfalls andere Personen darum, Abstand zu halten. Sollte Ihre Karte eingezogen werden, bleiben Sie am Automaten stehen und informieren Sie das Kreditinstitut. Im Zweifel lassen Sie Ihre Karte über den Sperr-Notruf 116 116 umgehend sperren. Melden Sie Verdächtiges der Polizei.

Am vergangenen Samstag, dem 17.09.2022 sind mehrere Senioren in den Ortschaften Bad Sobernheim und Langenlonsheim Opfer der Masche „Shoulder Surfing“ geworden. Es kam zu vier derartigen Taten, für die ein bislang unbekannter Mann verantwortlich sein dürfte. Weil der Kontoauszugsdrucker scheinbar nicht funktionierte, bot der Unbekannte seine Hilfe in einer Bad Sobernheimer (Großstraße) und einer Langenlonsheimer Bankfiliale (Naheweinstraße) an. Die angebliche Hilfe nahmen mehrere Senioren dankend an. Gemeinsam mit dem Unbekannten wandten sie sich dem Kontoauszugsdrucker und Geldautomaten zu. Bei der Eingabe der Geheimzahl schaute der Verdächtige heimlich zu, dann „streikte“ das Gerät und gab die Bankkarte angeblich nicht mehr frei. In der Folge kam es zu unberechtigten Geldabhebungen von den Konten der Geschädigten. Diese wurden durch den bislang Unbekannten mittels den zuvor entwendeten Bankkarten getätigt. Der Gesamtschaden beläuft sich im 4-stelligen Bereich.

Von dem Verdächtigen ist bekannt, dass er zwischen 25-35 Jahre alt sein dürfte und von schlanker Statur ist. Er ist zwischen 1,70 – 1,80 Meter groß, besitzt eine hellbraune Hautfarbe sowie schwarze, kurze Haare. Er wirkte gepflegt und „gut gekleidet“, unter anderem mit einer Kopfbedeckung (sogenannte Schiebermütze). Der Mann sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Über Mund und Nase trug der Unbekannte eine medizinische Maske.

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um ihre Mithilfe: Wem ist der Verdächtige aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0671 8811-0 mit der Polizei Bad Kreuznach in Verbindung zu setzen.