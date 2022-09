Wem ist der Mann mit der gelb-orangefarbenen Jacke aufgefallen?

Kaiserslautern (ots) – Ein etwa 1,70 Meter bis 1,80 großer Mann mit einer

gelb-orangefarbenen Jacke hat sich am frühen Dienstagmorgen (20. September 2022)

in einer Garage in der Carl-Friedrich-Benz-Straße zu schaffen gemacht. Kurz nach

3 Uhr wurde ein Anwohner auf den Verdächtigen aufmerksam. Er alarmierte die

Polizei. Als der Zeuge per Fernbedienung das Garagentor schloss, gab der

Unbekannte Fersengeld und entkam. Die Fahndung nach dem Verdächtigen verlief

erfolglos. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann in der Garage einen Pkw

durchwühlt und war von dort in den Keller eines Wohnhauses eingedrungen. Ob

etwas fehlt, steht abschließend noch nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren und

hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen rund um die

Carl-Friedrich-Benz-Straße Verdächtiges aufgefallen ist oder die den Mann mit

der gelb-orangefarbenen Jacke gesehen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Mutmaßlichen Dieb erwischt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag einen

mutmaßlichen Dieb erwischt. Er steht im Verdacht, einen Laptop gestohlen zu

haben. Die Tat war von der Eigentümerin des Computers bis dahin noch gar nicht

bemerkt worden.

Einer Polizeistreife fiel kurz nach 1 Uhr in der Innenstadt ein „alter

Bekannter“ auf, unterm Arm trug der Mann eine Tasche. Als der 40-Jährige die

Beamten bemerkte, duckte er sich in der Spittelstraße hinter einem Auto ab. Dann

kam der Mann wieder zum Vorschein und die Tasche war weg. Die Polizisten

schöpften Verdacht. Sie stoppten den Verdächtigen. Hinterm Auto entdeckten die

Beamten die giftgrüne Tasche, darin befand sich ein Laptop. Was der 40-Jährige

mit der Tasche und dem Computer zu tun hat? Der Mann bestritt jede Verbindung.

Die Einsatzkräfte nahmen die Ermittlungen auf und machten die Eigentümerin der

Sachen ausfindig. Wie sich herausstellte, waren Diebe in ihren Kellerraum

eingedrungen und hatten daraus die Tasche mit dem Laptop gestohlen. Die Polizei

sicherte Spuren. Der 40-Jährige blickt nun einem Strafverfahren wegen des

Verdachts des Einbruchdiebstahls entgegen. |erf

Zeugen zu Unfallfluchten gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montagmittag

an der Ecke Goethestraße/Bännjerstraße einen Unfall verursacht hat und

anschließend abgehauen ist. Wie die Fahrerin des anderen beteiligten Fahrzeugs

der Polizei meldete, fuhr sie gegen 12.20 Uhr durch die Goethestraße in Richtung

Klinikum und wollte in die Bännjerstraße abbiegen. Sie musste jedoch

verkehrsbedingt anhalten, um querende Fußgänger passieren zu lassen.

In diesem Moment sei der andere Pkw links an ihr vorbeigefahren und habe mit

seinem rechten Außenspiegel ihren linken Spiegel touchiert. Ohne anzuhalten, sei

der Unbekannte einfach weitergefahren. Am Wagen der 33-jährigen Frau entstand

Sachschaden. Die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher laufen.

Gesucht wird auch nach dem Verantwortlichen, der am Montagnachmittag in der

Voltairestraße einen geparkten Dacia Duster beschädigt hat. Der Pkw war in Höhe

des Hauses Nummer 2 abgestellt und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von

einem anderen Fahrzeug gerammt. Am Dacia entstanden Schäden an der vorderen

Stoßstange sowie am linken Kotflügel.

Hinweise zu beiden Unfallfluchten nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße

jederzeit unter der Nummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Pkw prallt gegen Straßenlaterne

Kaiserslautern (ots) – Auf der L395 zwischen Mehlingen und Kaiserslautern ist es

am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein Pkw prallte gegen 7.40 Uhr gegen

eine Straßenlaterne, ein Mann wurde verletzt. Die Polizei sucht aktuell nach

Zeugen, die helfen können, den Unfallhergang zu klären.

Nach Angaben des 36-jährigen Unfallfahrers sei ihm ein Fahrzeug auf seiner Spur

entgegengekommen. Beim Versuch, dem anderen Wagen auszuweichen, sei er von der

Straße abgekommen und mit der Laterne kollidiert. Der 36-Jährige zog sich bei

dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Er wurde nach einer ersten Versorgung

vor Ort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Citroen des Mannes wurde bei dem Unfall im Frontbereich so stark beschädigt,

dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Außer dem Pkw

wurden auch die Straßenlaterne sowie Verkehrsschilder beschädigt. Die Höhe des

Gesamtschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, die gesehen haben, wie es zu dem Unfall kam, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Fahrerflucht: Beim Rangieren Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Wer hat den Unfall beobachtet? Die Polizei ermittelt

wegen Fahrerflucht, weil ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag (20.

September 2022) im Stadtteil Bännjerrück ein parkendes Auto beschädigt hat.

Irgendwann zwischen 9 und 11:30 Uhr stieß der Unbekannte in der Hallesche Straße

vermutlich beim Rangieren gegen den Dacia. Das Fahrzeug stand in Höhe der

Hausnummer 20 auf dem Parkplatz. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens

1.200 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, machte sich der Verantwortliche aus dem

Staub. Die Beamten fragen: Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben?

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Trio fällt bei Fußstreife auf

Kaiserslautern (ots) – Während einer Fußstreife in der Innenstadt sind

Polizeibeamten am Montagnachmittag am Willy-Brandt-Platz drei junge Männer

aufgefallen. Einer von ihnen hielt einen Gegenstand in der Hand, der das

Interesse der Fahnder weckte.

Als sie das Trio ansprachen, ergriff einer der Jugendlichen oder jungen

Erwachsenen sofort die Flucht und rannte in halsbrecherischer Manier über die

Treppen in Richtung Bushaltestelle davon. Die beiden anderen konnten

kontrolliert werden.

Einer hatte einen sogenannten Grinder (eine Art Mühle) in der Hand, in der sich

eine cannabisähnliche Substanz befand. Bei der weiteren Durchsuchung seiner

Sachen fanden die Beamten in einer Tasche eine geringe Menge einer Substanz, bei

der es sich um Cannabis handeln dürfte. Außerdem hatte der 18-Jährige einen

Schlagstock sowie Verpackungsgegenstände mit Restanhaftungen bei sich.

Der junge Mann machte jedoch keine Angaben zur Herkunft. Die Sachen wurden

sichergestellt; die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Unfall unter Alkoholeinfluss: Führerschein weg

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In der Rummelstraße ist es am

Montagabend zu einem Unfall gekommen. Ein Beteiligter war alkoholisiert.

Kurz vor 18 Uhr fuhr der Mann mit seinem Auto durch die Rummelstraße. Als ihm

ein Pkw entgegenkam, streiften sich die Wagen. Die Außenspiegel wurden dabei

beschädigt. Während der Unfallaufnahme stellten Polizisten bei dem 60-jährigen

Beteiligten eine Alkoholfahne fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,6 Promille. Der

Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Ihm wurde eine Blutprobe

entnommen. Sie soll Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration geben. Gegen

den Fahrer wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung

eingeleitet. Der 60-Jährige muss jetzt mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis

rechnen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. |erf

Schockanruf – Senior lässt Lüge auffliegen

Kaiserslautern (ots) – Mit der Lüge, sein Sohn habe einen Unfall verursacht, bei

dem ein Mensch ums Leben kam, haben Betrüger am Montag versucht, einen Mann aus

dem Stadtgebiet zu erschrecken. Der 74-Jährige wurde am Telefon unter Druck

gesetzt, denn der Anrufer behauptete, der Sohn würde nun dem Haftrichter

vorgeführt. Gegen Zahlung einer fünfstelligen Kaution könnte er freikommen.

Der Senior ging zunächst auf die schockierenden Nachrichten ein, nannte seine

persönlichen Daten und gab auch an, wieviel Bargeld er zu Hause sowie auf der

Bank hat. Der Unbekannte am Telefon forderte daraufhin den 74-Jährigen auf, noch

mehr Bargeld zu organisieren.

Nach dem Telefonat tat der Senior das einzig Richtige: Er nahm Kontakt zu seinem

Sohn auf, der die Geschichte aufklären und die Lüge platzen lassen konnte.

Anschließend erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei. Das Fachkommissariat

für Betrugsdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen. |cri

Verprügelt und bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein 16-Jähriger ist am Montagnachmittag von vermutlich

Gleichaltrigen verprügelt und bestohlen worden. Die drei Verdächtigen folgten

dem Jugendlichen vom Einkaufszentrum in der Innenstadt bis an den Hauptbahnhof.

Auf dem Guimarães-Platz schlugen die Unbekannten ihr Opfer. Der 16-Jährige

verlor dabei seine Kopfhörer, welche die Täter an sich nahmen. Dann flüchteten

die Unbekannten. Die jungen Männer dürften zwischen 15 und 16 Jahre alt sein.

Einer der Täter war mit einem rotkarierten Hemd bekleidet, ein anderer führte

eine graue Bauchtasche mit sich. Die Fahndung nach dem Trio verlief erfolglos.

Zeugen, die Hinweise geben können oder den Vorfall gegen 14:30 Uhr auf dem

Bahnhofsvorplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Polizisten ins Gesicht gelogen

Kaiserslautern (ots) – Erneuten Ärger hat sich ein Rentner aus dem Stadtgebiet

am Montag eingehandelt. Gegen den 73-Jährigen war wegen des Verdachts auf

Sozialleistungsbetrug ermittelt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte die Polizei

um Überprüfung der Meldeadresse des Mannes gebeten.

An der angegebenen Anschrift trafen die Beamten auf einen Senior, der

behauptete, dass der gesuchte 73-Jährige nicht zu Hause sei; er könne ihm aber

etwas ausrichten. Nach seinen Personalien befragt, nannte der Mann einen

falschen Namen. Die Beamten, die bereits den Verdacht hatten, dass hier etwas

nicht stimmt, wiesen den Senior darauf hin, dass die wissentliche Angabe

falscher Personalien eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Der Mann blieb trotzdem

bei dem falschen Namen.

Erst nachdem die Polizisten ihm ankündigten, dass er nach Ausweispapieren

durchsucht werden kann, händigte der Senior seinen Personalausweis aus – dadurch

flog seine Lüge endgültig auf. Es handelte sich, wie vermutet, um den gesuchten

73-Jährigen. Er muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. |cri

Einbrecher hinterlassen Sachschaden

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben versucht, in ein Möbelhaus in der

Fabrikstraße einzubrechen. Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass eine Scheibe

an der Gebäudefront übers Wochenende eingeschlagen wurde. Offenbar war es den

Tätern aber nicht gelungen, in die Geschäftsräume einzudringen. Gestohlen wurde

nichts. Es blieb beim Sachschaden durch die kaputte Scheibe.

Hinweise auf verdächtige Personen, die zwischen Samstagabend, 19.20 Uhr, und

Montagmorgen, 9 Uhr, im Bereich Fabrikstraße und drumherum gesehen wurden, nimmt

die Kriminalpolizei jederzeit unter Telefon 0631 369-2620 entgegen. |cri

Einbrecher stehlen Firmenfahrzeug

Kaiserslautern (ots) – Ein Bürogebäude in der Barbarossastraße ist zum Ziel von

Einbrechern geworden. Am Montagmorgen fiel Mitarbeitern auf, dass unbekannte

Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen haben und die Büroräume durchsucht

wurden.

Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass nicht nur mehrere Elektrogeräte

verschwunden sind, auch ein Firmenfahrzeug wurde von den Tätern gestohlen. Es

handelt sich um einen neuwertigen Audi A3 Sportsback mit dem Kennzeichen KL – H

8630. Ersten Schätzungen zufolge, liegt der Gesamtschaden bei mehreren

zehntausend Euro.

Zeugen, denen insbesondere am Wochenende zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und

Montagmorgen, 6.30 Uhr, verdächtige Personen rund um das mit einem Gerüst

umstellte Gebäude aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631

369-2620 Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen. |cri