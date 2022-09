Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr an über 250 Jugendliche überreicht

Nach zwei Jahren war es endlich wieder so weit. Über 250 Jugendliche konnten sich der Abnahmeprüfung der Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr stellen. Am 17. September konnten sich 22 Jugendfeuerwehrgruppen aus Frankfurt am Main, Wiesbaden, dem Main-Taunus- und Hochtaunus-Kreis sowie dem Rheingau, auf dem Sportplatz Nieder-Eschbach in Frankfurt am Main den fünf Einzeldisziplinen stellen. Die Leistungsspange ist die höchste Auszeichnung der Deutschen Jugendfeuerwehr und verkürzt die Ausbildungszeit in der Freiwilligen Feuerwehr um ein Jahr.

Die Jugendlichen mussten in fünf unterschiedlichen Disziplinen ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Bei der Durchführung einer Löschübung, bei einem Staffellauf, Kugelstoßen, einer Fragerunde und der kniffeligen Schnelligkeitsübung war viel Teamfähigkeit und Teamarbeit gefragt, damit die Prüfungsziele erreicht werden konnten. Allen hoch motivierten Feuerwehrjugendlichen aus über 30 Jugendfeuerwehren konnte am Nachmittag die Leistungsspange feierlich verliehen werden.

Neben viel Feuerwehrprominenz, die durch unseren Stadtjugendfeuerwehrwart Christoph Gauderer und seinen Stellvertreter Jan Weber begrüßt wurden, waren der Stadtjugendfeuerwehrwart und die Kreisjugendwarte aus den beteiligten Kreisen dabei, um ihre Jugendfeuerwehren zu motivieren. Für die Feuerwehr Frankfurt war in Vertretung für den Direktor der Branddirektion Frau Brandoberrätin Tina Brandwein gemeinsam mit dem Stadtbrandinspektor Dirk Rübesamen vor Ort. Bei den abschließenden Glückwünschen und der Übergabe der Leistungsspangen, freuten wir uns über die Teilnahme und motivierenden Worte der Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner, Armand Zorn MdB, Uwe Serke MdL, Turgut Yüksel MdL, von den Grünen im Römer Dana Kube und Dr. Christoph Rosenbaum, von der SPD-Fraktion Roger Podstatny, Abdenassar Gannoukh, Kristina Luxen sowie von der CDU Fraktion Herr Martin-Benedikt Schäfer.

Frankfurt-Innenstadt: Festnahme eines Ladendiebs

Frankfurt (ots) – (la) Am Montag (19. September 2022) konnte gegen 18:50 Uhr in

einem Bekleidungsgeschäft auf der Zeil ein 17-jähriger Ladendieb festgenommen

werden.

Der 17-Jährige betrat das Geschäft und begab sich zunächst zu einer Jacke, bei

der er mit einem mitgebrachten Werkzeug die Diebstahlsicherung entfernte, die

Jacke aber dann wieder weglegte. Danach ging er in eine andere Abteilung, nahm

sich zwei hochpreisige T-Shirts im Wert von je 120 Euro, entfernte dort

ebenfalls die Sicherung, steckte diese in eine Tüte und wollte das Geschäft

verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Der aufmerksame Ladendetektiv, hatte den Vorgang jedoch bemerkt und passte den

Dieb im Eingangsbereich ab. Er bat ihn mit in die Büroräume des Ladens, die über

einen Aufzug zu erreichen sind. Im Aufzug griff der Dieb plötzlich den Detektiv

an und es kam zu einer Rangelei, die auf dem Boden endete. Als sich die Türen im

ersten Obergeschoss des Ladens öffneten, verlagerte sich die Auseinandersetzung

in den dortigen Verkaufsraum. Ein anwesender Verkäufer kam dem Ladendetektiv zur

Hilfe, sodass der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde. Noch

während der Anwesenheit der Polizei beleidigte der Dieb den Detektiv mehrfach.

Da bei dem Jugendliche nicht nur die gestohlene Ware gefunden wurde, sondern

zusätzlich noch 5 Gramm Haschisch und er sich darüber hinaus illegal in

Deutschland aufhält, wird er sich bald wegen deutlich mehr als zwei T-Shirt vor

Gericht verantworten müssen.

Frankfurt-Gallus: Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankfurt (ots) – (la) Am Montag, den 19. September 2022, kam es gegen 21.15 Uhr

in der Sodener Straße zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte.

Der 24-jährige Täter sollte in den Abendstunden einer Personenkontrolle

unterzogen werden. Diese wollte er jedoch nicht über sich ergehen lassen,

weshalb er auf einen Roller stieg und wegfahren wollte. Die Beamten konnten die

Flucht jedoch verhindern und führten eine Durchsuchung seiner Sachen durch.

Dabei fanden sie neben einem Einhandmesser noch knapp 30 Gramm Haschisch. Auf

die Frage nach seiner Fahrerlaubnis gab der 24-Jährige zudem an, noch nie im

Besitz eines Führerscheins gewesen zu sein.

Frankfurt-Heddernheim: Exhibitionistische Handlungen

Frankfurt (ots) – (th) Am Montag (19. September 2022) kam es gegen 11.00 Uhr auf

dem Bahnsteig der U-Bahnstation „Zeilweg“ zu exhibitionistischen Handlungen. Die

geschädigte Zeugin, eine 40-jährige Frau, beobachtete von ihrem Büro aus, von

welchem sie Einblick auf den Bahnsteig hat, wie eine unbekannte Person in

Frauenkleidern auf dem Bahnsteig Fahrtrichtung Südbahnhof stehend, das Glied

entblößte und an diesem manipulierte. Umstehende Zeugen entfernen sich

daraufhin. Als die Bahn einfuhr beendete die Person ihre Handlungen und bestiegt

die U-Bahn. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Weitere Zeugen

sind nicht bekannt. Die Sicherung der Videoaufzeichnungen aus der U-Bahn wurden

veranlasst. Das Fachkommissariat ermittelt.

Frankfurt-Westend: Räuberische Erpressung

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei bislang unbekannte Männer haben am gestrigen Montag,

den 19. September 2022, versucht, einen 22-Jährigen in der Bockenheimer Anlage

auszurauben.

Der Geschädigte befand sich gegen 23:18 Uhr im Bereich der Parkanlage und hielt

sein Mobiltelefon in der Hand, als zwei junge Männer auf ihn zukamen. Einer der

beiden hielt ein Messer in der Hand und forderte ihn auf, seine Sachen

auszuhändigen. Der 22-Jährige ergriff jedoch daraufhin die Flucht. Die beiden

Unbekannten nahmen noch die Verfolgung auf. Doch der 22-Jährige konnte sich

erfolgreich absetzen.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden.

Täter: Männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, hagere/ schlanke Erscheinung,

dunkler Teint; dunkel gekleidet, mutmaßlich mit Kapuzenpullover.

Täter: Männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, schlank, rotblonde Haare, heller Teint; bekleidet mit hellem Kapuzenpullover.



Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den unbekannten Männern machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte entwenden 500 Meter Kupferkabel

Mainz Kostheim (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt

gegen noch unbekannte Täter, die an der Bahnstrecke im Bereich von Mainz

Kostheim rund 500 Meter Kabel entwendet haben. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG

hatten die fehlenden Kabel festgestellt und am Montag die Bundespolizei

verständigt. Wann genau die Kabel durchtrennt und abtransportiert wurden, konnte

nicht genau festgestellt werden. Nach einer ersten Einschätzung beläuft sich die

Schadenshöhe auf mindestens 5000 Euro.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen Diebstahls sucht die Bundespolizei nach

Zeugen. Personen die in den vergangenen Tagen Beobachtungen gemacht haben, die

in Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

zu melden.

Frankfurt-Innenstadt: Null Toleranz bei queerfeindlichen Übergriffen – Polizeipräsident Müller im Sicherheitsausschuss der Stadt

Frankfurt (ots) – (hol) In den vergangenen Monaten kam es an den Wochenenden im

Bereich um die Zeil wiederholt zu verbalen und körperlichen Angriffen auf

Angehörige der LSBT*IQ Community. Aus diesem Grund hat die Frankfurter Polizei

ihre Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Kriminalitätsbekämpfung in der Innenstadt

mit einem erweiterten und flexiblen Einsatzkonzept sowie verstärktem

Personalansatz intensiviert. Polizeipräsident Stefan Müller stellte dies sowie

weitere Maßnahmen, unterstützt durch Frau Polizeihauptkommissarin Thomas als

„Ansprechperson gleichgeschlechtlicher Lebensweise“ (AgL) und Herrn

Polizeihauptkommissar Block-Löwer, den Leiter des Einsatzes anlässlich des

„Christopher Street Day“ (CSD), am Abend des 19.09.2022 im Sicherheitsausschuss

der Stadt Frankfurt vor.

„Die Frankfurter Polizei steht tagtäglich und rund um die Uhr für die Sicherheit

aller Bürgerinnen und Bürger ein. Weltoffenheit, Vielfalt, Toleranz und Respekt

sind dabei unumstößliche Grundsätze des polizeilichen Handelns. Es ist

vollkommen inakzeptabel, dass sich Menschen aufgrund ihrer sexuellen

Orientierung, sexuellen Identität und ihrer äußeren Erscheinung in bestimmten

Straßen nicht mehr sicher fühlen. Ich stelle deshalb klar, dass es

„Null-Toleranz“ der Polizei bei queerfeindlichen Übergriffen gibt“. Mit diesen

Worten leitete Stefan Müller die Vorstellung der polizeilichen Strategie

hinsichtlich queerfeindlicher Straftaten ein.

Ein erster Schritt als Reaktion auf die Straftaten war bereits Mitte Juli die

Anpassung des Einsatzkonzepts für den CSD. Diese beinhaltete die Erhöhung der

Anzahl eingesetzter Polizistinnen und Polizisten, vor allem im Nachgang der

täglichen Veranstaltungen. Zudem fuhr in diesem Jahr die Polizei erstmals als

Teilnehmende in der CSD-Demonstration mit und stattete ihre auf der

Veranstaltung eingesetzten, uniformierten AgL mit Regenbogenarmbinden aus.

Zeitgleich etablierte die Frankfurter Polizei ein modifiziertes Präsenz- und

Schutzkonzept im Regenbogenviertel an den Wochenenden, um Straftaten zu

verhindern bzw. die Wahrscheinlichkeit von Festnahmen nach queerfeindlichen

Übergriffen zu erhöhen und gleichzeitig für die Community wahrnehmbarer und

somit ansprechbarer zu sein.

Die Einrichtung einer temporären Videoschutzzone im Szeneviertel, über die nach

den letzten Übergriffen kontrovers diskutiert wurde, stellt die Polizei nach

aktueller Bewertung zunächst zurück, auch wenn die rechtlichen Voraussetzungen

vorliegen. Der Grund dafür liegt in der nach Einschätzung des Polizeipräsidiums

eher kritischen bis sogar ablehnenden Einstellung der LSBT*IQ Community zu

diesem Thema. Die Installation einer solchen Videoschutzanlage steht derzeit dem

übergeordneten Ziel des Vertrauensaufbaus und der Erhöhung der

Anzeigebereitschaft entgegen. Durch die polizeiliche Präsenz am Wochenende ist

zudem ein erhöhter Grundschutz gegeben.

Das Polizeipräsidium Frankfurt befindet sich in einem stetigen Austausch mit

seinen Sicherheitspartnern bei der Stadt Frankfurt und hält über die AgL

zusätzlich einen engen Kontakt zu der queeren Community. Ziel dieses

kontinuierlichen Dialogs ist es, die Akzeptanz und das Vertrauen weiter

auszubauen, Bedarfe der Community aufzunehmen und so letztendlich auch

Vorbehalte gegenüber der Polizei und die damit verbundene fehlende

Anzeigebereitschaft bei queerfeindlichen Straftaten abzubauen. Aus diesem Grund

besuchte der Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller am vergangenen

Freitagabend gemeinsam mit dem Leiter des 1. Polizeireviers, Herrn Polizeirat

Andreas Börstler, und Frau Polizeihauptkommissarin Thomas mehrere Bars und Clubs

im Szeneviertel und suchte das Gespräch mit den Betreibern. So gelang es dem

Polizeipräsidenten die aktuelle Stimmungslage aufzunehmen und insbesondere mit

Blick auf die Vorbehalte gegenüber der Polizei Möglichkeiten einer verbesserten

Anzeigebereitschaft nach queerfeindlichen Straftaten zu erörtern.

Aktuell werden den Polizeibeamtinnen und -beamten bereits Hilfestellungen, bspw.

für den Umgang mit trans*, inter* und nichtbinären Menschen, an die Hand

gegeben. Zudem plant die Polizei Frankfurt ab Herbst ein internes

Fortbildungsangebot mit thematischen Bezug zunächst auf zwei Innenstadtrevieren

sowie der sachbearbeitenden Staatsschutzdienststelle. In diesem Zusammenhang

fand bereits am 30.08.22 ein Gespräch im Polizeipräsidium Frankfurt mit

Vertretern der Aidshilfe Frankfurt e.V. und dem Bündnis für Akzeptanz und

Vielfalt e.V. sowie den Veranstaltern des CSD statt. In dem Gespräch wurden

Möglichkeiten des Vertrauensaufbaus, der Verbesserung der Anzeigebereitschaft

bzw. Reduzierung des Dunkelfelds und zukünftiger Zusammenarbeitsformen erörtert.

Das Gespräch fand unter Beteiligung von Frau Bürgermeisterin Eskandari-Grünberg

und einer Vertreterin der Stabsstelle Antidiskriminierung der Stadt Frankfurt

statt. Möglichkeiten der Einbindung der Stabsstelle in den Gesamtprozess wurden

im Rahmen dieses ersten Treffens besprochen.

Um einen kontinuierlichen Blick auf queerfeindliche Straftaten zu haben, wurden

die Meldewege innerhalb des Polizeipräsidiums optimiert. Dadurch kann bei

Hinweisen auf solche Übergriffe polizeilich noch rascher und gezielter reagiert

werden. Ferner werden entsprechende Straftaten nun ausschließlich beim

Staatsschutzkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei bearbeitet, da die

Motivation für solche Taten in den meisten Fällen in einer gruppenbezogenen

Menschenfeindlichkeit (Hasskriminalität) zu finden ist. Gleichwohl geht die

Polizei im Zusammenhang mit queerfeindlichen Straftaten von einem sehr hohen

Dunkelfeld aus.

Bis zum 06.09.2022 registrierte die Frankfurter Polizei 18 queerfeindliche

Straftaten im gesamten Stadtgebiet im Jahr 2022. Der örtliche Schwerpunkt liegt

rund um das Szeneviertel nördlich der Konstablerwache und auf der Zeil, der

zeitliche in der Nachtzeit bzw. den frühen Morgenstunden, vorwiegend am

Wochenende.