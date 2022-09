Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Karben-Kloppenheim: Anhänger geklaut

Montagnachmittag (19.09.2022) stahlen Unbekannte einen Pkw-Anhänger des Herstellers Stema. Dieser stand am Straßenrand der Frankfurter Straße. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Diebstahl um 15:25 Uhr und informierte die Polizei. Die Diebe hingen den Anhänger offenbar an ein Fahrzeug und flüchteten unerkannt. Die Polizei Bad Vilbel ermittelt nun wegen Diebstahls und sucht Zeugen: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Anhängers mit dem Kennzeichen FB-N 1176 geben? Wer kann Angaben zu den bisher unbekannten Dieben oder dem Auto geben, mit dem der Anhänger gezogen wurde? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

Florstadt-Niederflorstadt- Betrüger ergaunern 3.000 Euro

In Niederflorstadt war eine Unbekannte am Montag (19.09.2022) mit der Masche der falschen Bankmitarbeiterin erfolgreich. Die Betrügerin meldete sich gegen 09:30 Uhr telefonisch bei dem 81-jährigen Senior und gab vor, sie müsse eine Überprüfung am Computer durchführen. Dazu gab sie dem Senior Kontodaten, auf welches er eine Überweisung tätigen sollte. Als der Mann die Daten eingeben hatte, beendete die vermeintliche Bankmitarbeiterin unter einem Vorwand das Gespräch. Die Unbekannten hatten durch die Eingaben offensichtlich Zugriff auf seine Zugangsdaten erhalten und erlangten letztendlich insgesamt 3.000 Euro.

Die Polizei rät: