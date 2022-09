Biedenkopf: Parkplatzrempler vor Fitnessstudio –

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem Ford Fiesta zurückließ. Der weiße Kleinwagen parkte am 19.09.2022 (Montag), zwischen 18.50 und 19.40 Uhr in der Industriestraße auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige den Ford auf der Fahrerseite und beschädigte die hintere Tür, den Kotflügel, die Stoßstange sowie die Felge. Hinweise auf den Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei in Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950 entgegen.

Amöneburg: Radschrauben gelöst –

Großes Glück hatte der Fahrer eines Seat, nachdem Unbekannte offensichtlich die Radschrauben des vorderen linken Rades gelöst hatten. Der schwarze Leon stand am Sonntagnachmittag (18.09.2022), zwischen 14.00 Uhr und 18.15 Uhr auf dem Parkplatz der Sportanlage in der Straße „In den Lückeäckern“. Nach der Abfahrt vom Sportplatz lösten sich die Schrauben komplett, so dass das Rad gegen den Radkasten schlug. Bevor Schlimmeres passierte, stoppte der Fahrer. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Die Ermittler in Stadtallendorf suchen Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nehmen sie unter Tel.: (06428) 93050 entgegen.

Marburg: Pkw und Rad stoßen zusammen –

Gestern Morgen (19.09.2022) prallten auf dem Alten Kirchhainer Weg ein BMW und eine Fahrradfahrerin zusammen. Die Bikerin trug leichte Verletzungen davon. Gegen 08.30 Uhr wollte die 60-jährige Fahrerin eines BMW X3 an einer Ampel nach links in die Georg-Voigt-Straße abbiegen. Zeitgleich kam ihr die Radfahrerin entgegen. Beide gaben gegenüber der Polizei an, dass die Ampel für sie Grünlicht anzeigte. Die 32-jährige Marburgerin klagte an der Unfallstelle über Hüftschmerzen. Ihre in Neustadt lebende Unfallgegnerin blieb unverletzt. Die Schäden am BMW summieren sich auf rund 3.000 Euro. Genaue Angaben zu den Schäden am Damenrad können noch nicht beziffert werden.

Biedenkopf-Eckelshausen: Schrott verschwunden –

Schrottdiebe suchten am Wochenende eine Kfz-Werkstatt in der Kirchstraße auf. Die Diebe bedienten sich aus einem auf dem Gelände abgestellten Container und ließen Schrott im Wert von rund 1.500 Euro mitgehen. Zeugen, die die Täter zwischen Freitag (16.09.2022), gegen 17.00 Uhr und Montag (19.09.2022), gegen 14.00 Uhr beobachteten oder denen auf dem Werkstattgelände in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeug auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06461) 92950 bei der Polizei in Biedenkopf zu melden.