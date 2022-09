Von Fahrbahn abgekommen

Um 08:30 Uhr befuhr am gestrigen Morgen eine 37-Jährige aus der Gemeinde Berkatal mit einem Pkw die L 3242 von Frankershausen in Richtung Albungen. Dabei geriet sie mit dem Auto auf der nassen Fahrbahn nach links von der Straße ab und gegen einen Erdwall. Dadurch überschlug sich das Auto und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Dr Pkw musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Unfall beim Einfahren

Um 10:52 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 40-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Eschwege stadteinwärts und beabsichtigte – auf Höhe der Commerzbank – nach links auf den Parkplatz am Schlosspark abzubiegen. Eine 68-Jährige aus Eschwege beabsichtigte mit ihrem PKW von dem Parkplatz nach links auf die Bahnhofstraße stadteinwärts einzubiegen. Dabei prallte der Pkw der 68-Jährigen mit der linken Fahrzeugfront gegen das linke Fahrzeugheck des anderen Pkws. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfall beim Einparken

Um 10:30 Uhr beschädigte gestern Vormittag eine 86-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf in der Bismarckstraße in Bad Sooden-Allendorf beim Einparken einen geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Anschließend parkte sie ihr Auto um, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Während der Unfallaufnahme kehrte die 86-Jährige zurück und erklärte von dem Zusammenstoß nichts mitbekommen zu haben. Der Unfall wurde zuvor von Zeugen beobachtet.

Wildunfall

Um 04:47 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner die L 3241 in Richtung Eschwege. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dabei tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Sachbeschädigung an Bienenhaus

Angezeigt wurde gestern eine Sachbeschädigung an einem Bienenhaus in der Gemarkung von Niederhone, Weidenhäuser Straße. Nach Angaben des Geschädigten haben Unbekannte zwischen dem 11.09.22 und dem 18.09.22, 11:34 Uhr, das Bienenhaus umgestoßen, wodurch dieses auseinandergefallen ist. Betroffen sind dadurch ca. 50.000 Bienen des Bienenstamms durch Eindringen von Feuchtigkeit bei kühler werdenden Temperaturen. Der Sachschaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl einer Geldbörse

Im Einkaufsmarkt „Kaufland“ in der Thüringer Straße in Eschwege wurde am gestrigen Nachmittag, gegen 17:20 Uhr, einer 72-Jährigen aus Eschwege das Portmonee aus ihrer Handtasche entwendet. Ein Tatverdacht richtet sich gegen eine ca. 30 Jahre alte Frau mit schwarzen Haaren und schlanker Figur. Dies war dunkel gekleidet. Neben einigen Ausweisen befanden sich noch Führerschein, Debitkarten und Bargeld in der Geldbörse. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Fahrertür prallt gegen Pkw

Um 04:23 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 42-Jähriger aus Polen mit einer Sattelzugmaschine die L 3251 zwischen Herleshausen und Eisenach. Ca. 500 Meter nach Herleshausen hielt der Fahrer mit dem Sattelzug am Fahrbahnrand an. Beim Öffnen der Fahrzeugtür übersah er deinen entgegenkommenden Pkw, der von einem 58-Jährigen aus Eisenach wurde. Die Fahrertür prallte gegen die Fahrerseite des Autos, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand.

Unfallflucht

Um 08:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 38-Jähriger aus Cornberg mit einem Linienbus die Leipziger Straße in Datterode in Richtung Röhrda. In Höhe der dortigen Bushaltestelle kam es zur Berührung der Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das weiterfuhr. An dem Linienbus entstand ein Sachschaden von 750 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet

Um 12:07 Uhr befuhrt gestern Mittag eine 82-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die Poppenhagener Straße in Richtung Hanröder Straße in Hessisch Lichtenau. Im Kreuzungsbereich zur Gustav-Siegel-Straße übersah sie den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 18-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1700 EUR.

Fahrertür prallt gegen Pkw

Auf dem Parkplatz des Rossmann-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau öffnete der Fahrer eines blauen VW Busses mit KS-Kennzeichen die Fahrertür, die dabei gegen einen daneben geparkten VW Passat prallte. Die Fahrerin aus Hessisch Lichtenau diskutierte noch mit dem ca. 50 Jahre alten Fahrer, der dann davonfuhr, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Zigarettenautomatenaufbruch

In der vergangenen Nacht wurde in der Straße „Vor der Schanze“ in Witzenhausen ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Offensichtlich wurde mittels einer Flex und weiterem Aufbruchwerkzeug das Gehäuse gewaltsam geöffnet, um die gesamten Zigaretten sowie das Bargeld entwenden zu können. Der gesamte Schaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Betrügereien über „WhatsApp-Messenger“ im Werra-Meißner-Kreis; Polizei gibt Tipps

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

In den vergangenen Tagen sind u.a. wieder zwei Fälle von Betrügereien mittels des Messenger-Dienstes „WhatsApp“ bei der Polizei zur Anzeige gelangt. Während die Täter in einem Fall erfolgreich waren, blieb es im anderen Fall nur beim Versuch, weil der Schwindel durchschaut wurde.

Betrug erfolgreich; Opfer überweist knapp 2500 Euro an unbekannte Betrüger

Betrügern auf den Leim gegangen ist ein 65-jähriger Mann aus Witzenhausen, der am Montagabend über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ kontaktiert wurde. In dem gegen 20.00 Uhr beginnenden Chatverlauf gaben sich die Betrüger als „Sohn“ des Geschädigten aus, der angeblich sein Handy verloren habe. Da der Sohn nun auch nicht mehr in der Lage sei, Online-Banking auszuführen, wurde der 65-Jährige gebeten, eine Echtzeit-Überweisung auszuführen. Der Mann schöpfte offenbar keinen Verdacht und überwies dann letztlich knapp 2500 Euro auf ein Konto, dessen Daten die Täter ihm zuvor übermittelt hatten.

58-jähriges Opfer fällt nicht auf Betrugsmasche herein

Ein gleichgelagerter Betrugsfall war bereits am 8. September im Versuchsstadium stecken geblieben und dann am vergangenen Wochenende zur Anzeige gelangt. In dem Fall hatte eine 58-jährige Frau aus Bad Sooden-Allendorf eine Geldforderung über „WhatsApp“ in Höhe von knapp 2100 Euro eines ihrer „vermeintlichen“ Kinder als Betrugsversuch entlarvt und war nicht weiter auf die Forderungen eingegangen, so dass hier kein Schaden zu beklagen ist.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei in Eschwege jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen.

Tipps zu der Betrugsmasche mittels „WhatsApp“: