Alarmanlage verjagt Einbrecher in Brasselsberg: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Kassel-Brasselsberg: Die Alarmanlage eines Hauses im Sandbuschweg im Kasseler Stadtteil Brasselsberg hat in der Nacht zum heutigen Dienstag einen Einbrecher verjagt. Der Unbekannte hatte gegen 2:50 Uhr mit einem Werkzeug die Terrassentür des Einfamilienhauses gewaltsam aufgebrochen und dabei den Alarm ausgelöst. Daraufhin suchte der Täter offenbar sofort das Weite, ohne in dem Haus gewesen zu sein. Eine nahegelegene Überwachungskamera hatte den Einbrecher aufgenommen. Der Auswertung der Bilder zufolge handelte es sich bei dem Unbekannten um einen ca. 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann, der eine dunkle Hose, einen grauen Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze und darunter ein Basecap sowie schwarze Schuhe trug. Das Gesicht hatte der Täter verdeckt, vermutlich mit einem schwarzen Schal. Die unmittelbar nach der Mitteilung über den Alarm von der Polizei eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Einbrecher führte nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn auf Frankfurter Straße sorgte für Behinderungen im Berufsverkehr

Kassel-Süd: Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn auf der Frankfurter Straße hat am heutigen Dienstagmorgen für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war eine 25-Jährige aus Kassel mit ihrem Pkw stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Landaustraße wollte sie offenbar wenden und fuhr dabei auf den Gleiskörper der Straßenbahn, wo jedoch von hinten eine Tram herannahte. Die Straßenbahn stieß mit der Fahrerseite des Renault-Kleinwagens zusammen. Die 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Pkw und Straßenbahn waren bei dem Unfall beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden, die Tram konnte ihre Fahrt noch fortsetzen. Aufgrund des Unfalls musste der linke der beiden Fahrstreifen der Frankfurter Straße stadteinwärts bis etwa 8 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Innenstadt kam.

Unbekannte stehlen Anhänger mit Teleskoplader im Wert von ca. 50.000 Euro in Fuldatal: Kripo bittet um Hinweise

Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag von einem Firmengelände an der Niedervellmarschen Straße in Fuldatal einen Anhänger mitsamt einem Teleskoplader im Wert von insgesamt ca. 50.000 Euro gestohlen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge.

Der Diebstahl des Anhängers, Hersteller Lorries, sowie des Teleskopladers, Hersteller Weidemann, Modell 4512 CC, war am Montag festgestellt geworden, woraufhin man die Polizei zu dem Firmengelände rief. Wie genau die Täter vorgingen, ist derzeit noch unklar. Die Tatzeit lässt sich nach der Auswertung von Aufzeichnungen einer Überwachungskamera auf die Nacht zum Sonntag, gegen 3 Uhr, festlegen. Wie sich daraus ebenfalls ergibt, waren mindestens drei Täter am Werk. Die Fahndung nach den gestohlenen Fahrzeugen führte bislang nicht zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.