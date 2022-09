Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 20.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Kennzeichendieb gefasst

Bad Dürkheim (ots) – Am 20.09.22 gegen 04:05 Uhr stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen verdächtigen PKW in Bad Dürkheim, in der Mannheimer Straße fest. Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass die montierten Kennzeichen nicht für den geführten PKW ausgegeben waren. Die Kennzeichen wurden zuvor im Bereich Gelsenkirchen entwendet. Weiterhin wurden in dem kontrollierten Fahrzeug Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen die beiden männlichen, 23- und 24-jährigen Fahrzeuginsassen aus Wuppertal, wurden Strafverfahren wegen Kennzeichendiebstahls, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß gegen das Kraftfahrtsteuergesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Bad Dürkheim: Einbruchsdiebstahl in Firma

Bad Dürkheim (ots) – Am 18.09.2022 gegen 03:30 Uhr wurde in eine Metallbaufirma in Bad Dürkheim, in der Gustav-Kirchhoff-Straße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter öffneten mittels Einbruchswerkzeug mehrere Türen und konnten so in das Gewerbeobjekt gelangen. Es wurden mehrere Werkzeuge und Maschinen, sowie ein Tresor entwendet. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Schaden auf 35.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

