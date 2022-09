Neustadt: Buchpremiere und Lesung Gabriele Weingartner am 26. September 2022

Neustadt an der Weinstraße – Das Literarische Forum Neustadt lädt am 26.09.2022 in Kooperation mit der Stadtbücherei, dem Kulturverein Wespennest e.V. und der Quodlibet Buchhandlung zur Buchpremiere und Lesung von Gabriele Weingartner ein,

Léon Saint Clair ist im schweizerischen Chur gestrandet – und nun? Im Maßatelier Adam darf er das kunstvolle Handwerk des Maßschneiderns erlernen. Sein Lehrherr Tomasz Wrobel verbirgt hinter einer kultivierten Fassade allerdings tragische Abgründe, die zusammen mit anderen Begegnungen Léon fast zwingen, in seine oft schmerzlichen Erinnerungen abzutauchen und sich Fragen nach Moral und Verantwortung zu stellen!

Und diese Erinnerungen reichten weit, denn Léon ist schon 250 Jahre alt und noch immer zieht er durch die Welt und begegnet Kunst, Kultur und den Menschen, die sie hervorbringen.

Ein Taugenichts, der einfach nicht stirbt und so durch die Weltgeschichte treibt, das ist Léon Saint Clair, den wir bereits aus dem vorigen Buch von Gabriele Weingartner kennen. Und auch wenn Sie ihn noch nicht kennen, werden Sie ihn kennenlernen…

Ein weiterer Roman von Gabriele Weingartner, der Intellekt, Humor und Empathie vereint.

Gabriele Weingartner, geb. 1948 in Edenkoben, ist als Kulturjournalistin in der Pfalz wohlbekannt. Seit vielen Jahren begleitet sie Kultur und Literatur in der Rheinpfalz und stellt ihre Romane im Literarischen Forum vor.

Montag, 26.09.2022 um 19 Uhr

Buchpremiere und Lesung Gabriele Weingartner:

„Léon Saint Clairs Abschied von der Unendlichkeit“

in der Stadtbücherei Neustadt, Marstall 1, 67433 Neustadt

Eintritt: 8 Euro

Vorverkauf: Buchhandlung Quodlibet, Kellereistraße 10, 67433 Neustadt, Tel. Reservierung 06321 88930