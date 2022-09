Elmstein – Nach den Jahren 2020 und 2021, in denen es das Herbstfest der SWG am Backofen nur als „To Go“ gab, findet 2022 nunmehr zum 16. Mal das Herbstfest in alt gewohnter Weise statt.

Am 03.10.22 ab 11:30 Uhr gibt es Spießbraten, Haxen und Flammkuchen, umrahmt von neuem Wein (rot und weiß), Bier, verschiedenen alkoholfreien Getränken und natürlich nachmittags Kaffee und Kuchen.

Die SWG lädt Bevölkerung herzlich ein.