Karlsruhe – 56-jähriger Rollerfahrer leblos aufgefunden – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 56-jähriger Rollerfahrer wurde am Montag gegen 12 Uhr

leblos auf dem Adenauer Ring im Bereich der Straße „Kurze Allee“ liegend

aufgefunden.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Marktplatz leiteten umgehend

Reanimationsmaßnahmen ein. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes

feststellen. Nach derzeitigem Sachstand der Verkehrspolizei Karlsruhe gibt es

keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Derzeit wird ermittelt, ob der Fahrer

aufgrund eines Sturzes oder eines medizinischen Notfalls verstarb.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen,

die Angaben machen können, sich unter 0721/944840 zu melden.

Karlsruhe – Tatverdächtiger nach Raub festgenommen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem Raub am Sonntag gegen 4.40 Uhr in der Nähe der

Haltestelle Neureuter Straße in Mühlburg nahm die Polizei Karlsruhe einen

19-Jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff der mutmaßliche Täter das 25-jährige

Opfer unvermittelt an und entwendete offenbar dessen Smartphone. Der

Angegriffene flüchtete in eine nahegelegene Tankstelle und rief die Polizei. Im

Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Täter durch Beamte des

Polizeireviers Karlsruhe-West gefasst werden.

Der Tatverdächtige ist etwa 180 cm groß, besitzt eine schlanke Figur und hatte

kurzes blondes Haar mit Geheimratsecken. Er trug schwarze Kleidung.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Drei maskierte Männer betraten am Samstag den 30. April gegen 21.50 Uhr ein

Mehrfamilienhaus in der Werderstraße und verletzten dort einen 28-jährigen

Bewohner schwer.

Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen suchten drei Männer einen

28-Jährigen in einer Wohnung auf und schlugen offenbar mit Schlagstöcken auf ihn

ein. Aus Angst von weiteren Angriffen sprang der junge Mann aus einem Fenster

des 2. Obergeschosses. Die mutmaßlichen Täter raubten daraufhin wohl mehrere

Gegenstände aus der Wohnung des Mannes. Anhand von Aufzeichnungen einer

Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei Karlsruhe nun Zeugen dieses

Vorfalls.

Die Bilder sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-kriminalpolizei-sucht-zeugen-nach-versuchtem-toetungsdelikt/

Kronau – Rotlicht an Ampel missachtet – 43-Jähriger verursacht Verkehrsunfall

Kronau (ots) – Einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursachte am Samstagmittag

wohl ein 43-jähriger Fahrer eines Kia, nachdem er offenbar das Rotlicht einer

Ampel an der Landesstraße 555 bei Kronau missachtete und mit dem Skoda eines

41-Jährigen zusammenstieß.

Der 43-Jährige fuhr gegen 11.40 Uhr auf der L555 aus Richtung Bundesautobahn 5

in die Kreuzung ein und übersah wohl die Vorfahrt des Skoda-Fahrers, der auf der

Kreisstraße 3575 aus Richtung Kronau unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten

miteinander. Der Wagen des 41-Jährigen wurde hierbei gegen den Mast der

Lichtzeichenanlage abgewiesen und beschädigte diese. Insgesamt entstand ein

Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall

offenbar niemand.

Karlsruhe – Mann wirft Eier und Glas gegen Polizeirevier – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Samstagnachmittag bewarf ein 25-jähriger Mann das

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz mit mehreren Eiern sowie einem Glas und

gefährdete dabei mehrere Passanten. Er konnte nach kurzer Flucht von der Polizei

gestellt werden, wobei er sich seiner vorläufigen Festnahme widersetzte.

Gegen 16.00 Uhr befuhr der Tatverdächtige mit seinem Fahrrad die Hebelstraße und

bewarf in der Vorbeifahrt das Polizeirevier mehrfach mit Eiern. Im Anschluss

warf er auch ein Glas in Richtung Gebäudeeingang. Zwei 79- und 83-jährige

Passantinnen mussten dem Wurf ausweichen und blieben unverletzt. Dann bog der

Randalierer links ab und setzte seine Fahrt auf dem Gehweg der

Karl-Friedrich-Straße fort. Hier gefährdete der 25-Jährige mehrere Fußgänger

durch seine aggressive Fahrweise.

Ein zufällig anwesender Polizeibeamter beobachtete die Tathandlungen und

versetzte sich umgehend in den Dienst. Er nahm die Verfolgung auf und

verständigte weitere Polizeikräfte. Auf Höhe des Regierungspräsidiums konnte der

Polizist den Tatverdächtigen dann stellen und gab sich als Polizeibeamter zu

erkennen. Der Flüchtende setzte sich gegen seine Festnahme zur Wehr und leistete

auch dann noch Widerstand, als weitere Polizeibeamte zur Hilfe geeilt waren.

Schließlich gelang es, den Mann zu fesseln und auf das nahegelegene

Polizeirevier zu bringen. Er muss nun mit einer Anzeige unter anderem wegen

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung

rechnen.

Bei der Festnahme wurde ein Polizeibeamter leicht an der Hand verletzt, weitere

Geschädigte sind bislang nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann

oder vom Verhalten des Tatverdächtigen ebenfalls gefährdet oder geschädigt

wurde, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3311 mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Bruchsal/Eggenstein-Leopoldshafen – 24 Jahre alter Tatverdächtiger nach mutmaßlichem Raubversuch festgenommen – Kripo sucht weitere Zeugen und mögliche Geschädigte

Bruchsal/Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Ein 24-Jähriger konnte am

Samstagnachmittag nach einem mutmaßlichen Raubversuch von einer Streife des

Polizeireviers Bruchsal bei der Fahndung nach dem zunächst unbekannten Täter

festgenommen werden.

Der unter dringendem Tatverdacht stehende Mann wollte den bisherigen

Ermittlungen zufolge am Samstag gegen 14.15 Uhr im Bereich der neuen

Bahnhofsunterführung einer 51-jährigen Frau den Rucksack entreißen. Ein Zeuge

war indessen darauf aufmerksam geworden und schrie den Angreifer an. Der gab

daraufhin sein weiteres Vorhaben auf und entfernte sich, bis er schließlich

gegen 14.30 Uhr als Tatverdächtiger festgenommen wurde.

Derselbe Beschuldigte soll auch am selben Samstag gegen 10.30 Uhr in

Eggenstein-Leopoldshafen am Fußweg des Ostrings bei der Haltestelle Schweriner

Straße eine 71-jährige Frau körperlich angegangen haben. Darüber hinaus habe er

an gleicher Örtlichkeit gegen 10.50 Uhr einem 11-Jährigen unvermittelt mit der

Faust ins Gesicht geschlagen, worauf der Junge aus der Nase blutete.

Das mit den weiteren Ermittlungen betraute Kriminalkommissariat Bruchsal

schließt nicht aus, dass der aus Nigeria stammende Schwarze am Samstag noch

weitere Personen körperlich anging, die bisher noch keine Anzeige erstattet

haben. Daher werden mögliche Geschädigte und Zeugen gebeten, sich unter 0721

666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Karlsruhe – Einbruch in Pizzeria – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag brach

ein unbekannter Täter in eine Gaststätte in Karlsruhe-Durlach ein.

Der Einbrecher drang mutmaßlich durch ein unverschlossenes Fenster in das

Restaurant in der Straße „An der RaumFabrik“ ein und erbeutete Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0721 4907-0 an das Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach wenden.

Karlsbad – Einbruch in Straßenbahndepot – Fahrkartenautomat aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag

in das in der Bahnhofstraße gelegene Bahndepot in Karlsbad-Ittersbach ein und

flüchteten im Anschluss.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die mutmaßlichen Täter die hintere

Tür des Straßenbahndepots auf und gelangten in das Gelände. Anschließend

betraten die Täter drei Straßenbahnen und brachen im Inneren je einen

Fahrkartenautomaten gewaltsam auf. Die Höhe des Diebesguts ist bislang noch

nicht bekannt.

Die Schadenshöhe kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter

07243 3200-0 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

Karlsruhe – Polizeikontrollen mit Zielrichtung Gefahrguttransporte

Karlsruhe (ots) – Unter Federführung des Polizeipräsidiums Karlsruhe wurde am

vergangenen Freitag ein Kontrolltag mit dem Schwerpunkt Gefahrguttransporte auf

der Straße durchgeführt. Daneben richteten die Polizisten ihr Augenmerk auch auf

Abstands- und Ablenkungsverstöße.

Im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr kontrollierten Verkehrspolizisten der

Polizeipräsidien Karlsruhe, Heilbronn, Konstanz, Ludwigsburg, Mannheim,

Offenburg, Reutlingen und Stuttgart insgesamt 50 Fahrzeuge und nahmen

schwerpunktmäßig gewerbliche Gefahrguttransporte in den Blick. Zudem

konzentrierten die Polizisten ihre Kontrollen auf Abstands- und

Ablenkungsverstöße, die zu den Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle

zählen.

Am Ende der Kontrollmaßnahmen waren 40 Verstöße gegen verschiedene Gefahrgut-,

Abfall-, Straßenverkehrs- und Sozialvorschriften zu bilanzieren. Bei sieben

Fahrzeugen waren die Verstöße derart gravierend, dass deren Weiterfahrt zunächst

untersagt werden musste.

An den Kontrollen beteiligten sich auch Mitarbeitende der Zentralen

Bußgeldstelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Für die Durchführung der

umfangreichen Kontrollmaßnahmen stellte die Autobahnmeisterei Karlsruhe ihr

Gelände in der Untermühlsiedlung zur Verfügung.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit Leichtverletzten, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Gegen 17:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Karlsstraße und

der Mathystraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem einer der beiden Autofahrer

offenbar eine rote Ampel übersah. Die beiden Pkw kollidierten im

Schienenbereich, weshalb der an dieser Stelle verkehrende Straßenbahnverkehr für

die Unfallaufnahme kurzzeitig eingestellt werden musste. Die Fahrer der beiden

beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Unfall leicht verletzt, eine Behandlung

in einem Krankenhaus war jedoch nicht von Nöten.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben über den Unfallhergang

machen können. Diese können sich mit der Verkehrspolizeiinspektion unter der

Telefonnummer 0721/94484-0 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Streit nach Unfallgeschehen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Streitigkeiten nachdem ein Passant durch einen Autofahrer

offenbar angefahren wurde mündeten am Samstagmittag in einem Handgemenge in

Durlach.

Zunächst wurde ein 83-jähriger Fußgänger gegen 11.35 Uhr in der Marstallstraße

während eines Einparkmanövers vom goldfarbenen BMW eines 60-jährigen Autofahrers

touchiert. Beide Parteien konnten sich nicht einigen und so eskalierte der

Streit dahingehend, dass ein Mobiltelefon beschädigt wurde und wechselseitig

offenbar Körperverletzungen begangen wurden. Beide Männer klagten über

Schmerzen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier Durlach unter der Telefonnummer

0721/4907-0 in Verbindung setzen.

Bruchsal – Unfall auf der B35 bei Heidelsheim, Verursacher wird nach kurzer Flucht von Polizei gestellt

Karlsruhe (ots) – Am Samstagnachmittag kam es in Bruchsal-Heidelsheim zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein offenbar betrunkener Autofahrer mit einem

entgegenkommenden Pkw kollidierte.

Gegen 16:10 Uhr missachte der 42-Jährige wohl die rote Ampel der Abbiegespur an

der Kreuzung der Bundesstraße 35 und der Brettener Straße. Während er mit seinem

Peugeot in Richtung Ortskern fahren wollte, stieß er mit dem ihm

entgegenkommenden Fiat des Geschädigten zusammen.

Nach dem Unfall versuchte sich der Verursachende vom Unfallort fußläufig zu

entfernen. Kurze Zeit später konnte er durch eine Polizeistreife kontrolliert

werden. Hierbei wurde bei ihm ein Alkoholwert von über ein Promille

festgestellt, weshalb er auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben musste.

Sein Führerschein wurde bis auf weiteres einbehalten.

Der Fahrer des Fiats musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus

eingeliefert werden.

Karlsbad – Betrunkene Autofahrerin beschädigt mehrere Autos

Karlsruhe (ots) – Eine offenbar betrunkene 28-jährige Autofahrerin beschädigte

mit ihrem Audi am späten Samstagabend in Karlsbad-Langensteinbach zwei

ordnungsgemäß geparkte Autos in der Wilhelm-Roether-Straße.

Die Frau befuhr gegen 22.45 Uhr die Wilhelm-Roether-Straße und kam vermutlich

infolge ihrer Trunkenheit nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dort zwei

am Fahrbahnrand abgestellte Autos. Hier entstand ein Schaden von mehreren

tausend Euro. Die 28-Jährige blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab aber

einen Wert von um die zwei Promille.

Der Führerschein der Frau wurde einbehalten, sie wird angezeigt.

Philippsburg – Reifenplatzer entlarvt betrunkenen Autofahrer

Karlsruhe (ots) – Ein geplatzter Autoreifen, der das Auto eines 36-Jährigen ins

Schlingern brachte, führte dazu, dass dieser am Sonntagabend in Philippsburg

gegen eine Betonleitplanke krachte und anschließend liegenblieb.

Der 36-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit seinem Opel auf der Bundesstraße 35 von

Philippsburg in Richtung Germersheim unterwegs. Offenbar platzte kurz vor der

Rheinbrücke einer der hinteren Reifen, sodass das Auto außer Kontrolle geriet.

Es prallte gegen die Betonleitplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum

Stillstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann

offenbar stark betrunken war. Er hatte wohl über ein Promille. Der 36-Jährige

wurde leicht verletzt. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt, sein Führerschein wurde

einbehalten.