Großeinsatz – Mißbrauch von Notrufen

Speyer (ots) – Am 19.09.2022 um 11:54 Uhr meldete sich ein männlicher Anrufer bei der Polizei in Speyer über Notruf. Aufgrund starker Nebengeräusche waren lediglich die Worte “Mann mit Pistole”, “Speyer-Nord” und “kommen Sie schnell” zu hören. Das Gespräch brach zunächst ab. Bei einem Rückruf wurde dann als Örtlichkeit ein Supermarkt im Erlenweg benannt.

Eine Vielzahl von Einsatzkräften mit besonderer Schutzausstattung und Helmen, die speziell für lebensbedrohliche Einsatzlagen eingesetzt wird, begaben sich deshalb in den Erlenweg.

Die Beamten fanden weder im Markt noch in Nahbereich Hinweise auf die beschriebene Situation. Die übermittelte Handynummer konnte zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht zugeordnet werden, weshalb von einem Missbrauch von Notrufen ausgegangen wird.

Einbruch in Lebensmittelfachgeschäft- Täterfestnahme

Speyer (ots) – Am Sonntag 18.09.2022 gegen 23:05 Uhr meldete ein Zeuge eine dunkel gekleidete männliche Person mit Kapuze in einem Hinterhof in der Gilgenstraße. Der Tatverdächtige Mann würde augenscheinlich versuchen durch die Hintertür in das dortige Haus zu gelangen. Die in unmittelbarer Nähe befindlichen Beamten konnten die Person wie beschrieben feststellen.

Bei der Durchsuchten fanden die Beamten bei dem 48-jährigen Tatverdächtigen einbruchstypisches Werkzeug. Am Haus selbst waren keine Aufbruchsspuren erkennbar. Laut Zeugen habe der 48-Jährige habe aber versucht über eine Regenrinne auf den Balkon im Hinterhof zu gelangen. Zudem fanden die Beamten abmontierte Kupferteile.

Der Mann trug bei der Tatausführung eine schwarze Jacke, einen schwarzen Pullover, dunkelblaue Jeans und dunkle Sneakers. Er hat braune kurze Haare und keinen Bart.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 17.09.2022 um 15:00 Uhr bis 18.09.2022 um17:30 Uhr hebelten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Weißdornweg und einen Weiteren in der Blaulstraße auf und entwendeten einen noch unbekannten Bargeldbetrag aus den Geldkassetten. Auch der Sachschaden lässt sich zum jetzigen Ermittlungsstand noch nicht beziffern.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de)

Gleich zwei Fahrraddiebe gestellt

Speyer (ots) – Durch den Sicherheitsdienst eines Krankenhauses in der Paul-Egell-Straße wurde am Freitag den 16.09.2022 gegen 23:00 Uhr ein Fahrraddieb gemeldet. Ein Zeuge hatte den 37-jährigen Tatverdächtigen beobachtet, wie er sich am Fahrradständer des Krankenhauses zu schaffen machte und anschließend ein Klapprad von der Örtlichkeit wegschob.

Ca. 10 Minuten später sei dieser erneut am Krankenhaus erschienen und habe ein abgeschlossenes E-Bike vom Haupteingang weggetragen. Beide Fahrräder wurden durch die Beamten im Nahbereich festgestellt. Das E-Bike konnte direkt an die hinzugekommene Eigentümerin ausgehändigt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 37-jährigen ergab einen Wert von 2,17 Promille. Er wurde zur Dienststelle verbracht und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

In der gleichen Nacht gegen 00:15 Uhr meldete ein 17-jähiger Geschädigter ebenfalls einen Fahrraddiebstahl. Er stellte sein Fahrrad unverschlossen vor einem Anwesen im St. Klara-Kloster-Weg ab. Als er wieder aus dem Haus kam, bemerkte er einen Mann, welcher sich mit seinem Fahrrad in Richtung Wormser Landstraße entfernte. Er lief dem Mann nach und stellte diesen zur Rede. Nach einem kurzen Gespräch gab der 24-jährige Tatverdächtige dem 17-Jährigen sein Fahrrad zurück.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen im Nahbereich feststellen. Bei seiner Kontrolle wurde ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden.

Den Mann erwarten nun neben der Diebstahlsanzeige auch ein Verfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.