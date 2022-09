Polizei zieht um

Bad Bergzabern (ots) – Am Mittwoch 21.09.2022 nimmt die Polizei Bad Bergzabern ihr neues Dienstgebäude in der Weinstraße 43 in Betrieb. Der bisherige Standort der Polizeiinspektion Bad Bergzabern bietet für den Publikumsverkehr dann keinen Service mehr an. Die Bürger werden gebeten, die Dienstgebäude am Umzugstag nur in dringenden Fällen aufzusuchen.

Anzeigen können auch jederzeit über die Onlinewache unter www.polizei.rlp.de/de/onlinewache erstattet werden. Eine telefonische Erreichbarkeit über die Amtsleitung (06343/9334-0) sowie den Notruf (110) bleibt gewährleistet.

Die offizielle Einweihung wird es am 14. Oktober 2022 geben.

Täterfestnahme nach Einbruchsversuch

Edenkoben (ots) – Ein 19-jähriger Mann wollte am Sonntagabend 18.09.2022 um 22.35 Uhr in eine Bäckerei in der Tanzstraße einbrechen. Zeugen beobachteten den Einbrecher und verständigten die Polizei. Die Streife konnte den Mann im unmittelbaren Tatortbereich antreffen und festnehmen.

In seiner Jacke führte er Einbruchswerkzeug mit, das sichergestellt wurde. Weil er zudem unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe genommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.