Junger Mann ausgeraubt

Mainz-Neustadt (ots) – Am frühen Samstag 17.09.2022 wurde ein 23-jähriger Mainzer Opfer eines Straßenraubes. Der junge Mann befand sich gegen 01:55 Uhr auf dem Nachhauseweg in der Mainzer Neustadt, als er in der Wallstraße von 3 Jugendlichen angesprochen und bedroht wurde. Unter Androhung von Gewalt entwendeten die bislang unbekannten Täter Handy, Portemonnaie und Schlüsselbund des 23-Jährigen.

Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Auf Grund der Dunkelheit konnten die Täter nur sehr vage beschrieben werden. Alle 3 seien dunkel gekleidet gewesen, ca. 180 cm groß und schätzungsweise sehr jung. Einer der Täter habe einen hellen Gegenstand in der Hand gehalten und Deutsch mit unbekanntem Akzent gesprochen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kinder und Jugendliche legen Sandsack auf die Gleise

Mainz (ots) – Am am Sonntag 18.09.2022 gegen 16:30 Uhr konnten 3 Kinder und 2 Jugendliche durch den Triebfahrzeugführer der S6 während der Einfahrt des Zuges dabei beobachtet werden, wie sie einen Sandsack auf die Gleise am Bahnhof Mainz Laubenheim legten. Der 36-jährige Triebfahrzeugführer leitete umgehend eine Schnellbremsung ein.

Der Zug überrollte jedoch den Sandsack mit einer Geschwindigkeit von ca. 10 km/h und kam kurz hinter dem Hindernis zum Stehen. Die 3 Kinder, im Alter von 13 Jahren sowie die beiden 14-jährigen Jugendlichen stiegen nach dem Halt des Zuges in diesen ein. Beim nächsten Systemhalt, am HBF Mainz, wurden die 5 Personen durch den Triebfahrzeugführer der dortigen Bundespolizeistreife übergeben, welche dieser vorab angefordert hatte.

Gegen die 5 Täter wurden Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an die Erziehungsberechtigten übergeben. Schäden am Zug konnten jedoch nicht festgestellt werden.

Unter Alkohol 5 Fahrzeuge ineinander geschoben

Mainz (ots) – Ein 26-jähriger Finther hat am frühen Samstag 17.09.2022 gegen 05 Uhr, in Finthen gleich 5 geparkte Fahrzeuge ineinander geschoben. Er befuhr zunächst die Straße “Am Katzenberg” und bog dann in die Straße “An der Steige” ab. Dort prallte er mit großer Wucht auf ein, am rechten Fahrbahnrand, stehendes Fahrzeug und schob damit die parkenden Autos zusammen. Sein eigener PKW, sowie mindestens 2 geparkte PKW wurden so erheblich beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Zunächst entfernte sich der 26-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle, kehrte jedoch zurück und wurde durch die bereits eingetroffenen Polizisten festgehalten. Er wirkte dabei erheblich alkoholisiert und zur Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt, zu einer Dienststelle mitgenommen.

Während seiner Anwesenheit bei der Polizei beleidigte er die Polizeibeamte erheblich und täuschte Ohnmacht, Erschöpfung und Verletzungen vor. Ein Arzt und hinzugezogene Rettungskräfte konnten dies nicht bestätigen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Sein Führerschein sichergestellt.

Drogendealer flüchtet und greift Polizeikräfte an

Mainz-Altstadt (ots) – Am frühen Samstag 17.09.2022 meldeten mehrere Zeugen über Notruf der Mainzer Polizei, dass im Bereich der Holzhofstraße eine dreiköpfige Personengruppe randalieren würde. Als 2 alarmierte Funkstreifen des Altstadtreviers gegen 07:30 Uhr die beschriebene Personengruppe einer Kontrolle unterziehen wollten, flüchtete ein 29-jähriger Mainzer rennender Weise.

Auf Rufe stehen zu bleiben, reagierte der Flüchtende nicht, rannte weiter und warf eine am Straßenrand stehende Warnbarke nach einem Polizeibeamten, der bereits die Verfolgung aufgenommen hatte. Der Polizeibeamte wurde von der Baustellenbarke getroffen. Im Laufe der weiteren Verfolgung änderte der 29-Jährige plötzlich seine Fluchtrichtung, drehte um und steuerte plötzlich mit gesenktem Kopf auf einen anderen Polizeibeamten zu.

Als er den Polizeibeamten traf, konnte der Angriff unterbunden und dem Angreifer die Handschellen angelegt werden. Währenddessen fielen dem 29-Jährigen eine Vielzahl kleiner Päckchen mit Drogen aus der Tasche, die sichergestellt wurden. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich um Kokain handeln. Der 29-Jährige muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Minderjähriger Ladendieb zieht Messer

Mainz-Altstadt (ots) – Zu einem räuberischen Ladendiebstahl unter Einsatz eines Messers, kam es am Freitagnachmittag in der Mainzer Innenstadt. Ein 13-jähriger Junge hatte gegen 15:00 Uhr mit Freunden eine Drogeriefiliale betreten und sich in der Getränkeabteilung mehrere Dosen hochprozentigen Alkohol in die Hosentaschen gesteckt. Dies konnte der Ladendetektiv beobachten und den Jungen vor Verlassen der Filiale zur Rede stellen.

Nachdem der 13-jährige vom Detektiv in dessen Büro geleitet wurde, bedrohte er diesen plötzlich mit einem Messer. Der 13-Jährige flüchtete dann aus dem Büro in den Verkaufsraum der Drogerie. Der Detektiv und eine Mitarbeiterin der Drogerie versuchten den Jungen an der Flucht zu hindern. Dabei kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der 13-Jährige das Messer einsetzte, die Mitarbeiterin verletzte und hiernach seine Flucht fortsetzte.

Durch Zeugenaussagen und Aufnahmen einer Videoüberwachung konnte der 13-Jährige von den eingesetzten Polizeikräften identifiziert werden. An der Wohnanschrift wurde der Junge bei seinen Eltern angetroffen und es konnten Beweismittel sichergestellt werden. Die Verletzungen der Mitarbeiterin mussten medizinisch behandelt werden.

Trotz der altersbedingten Strafunmündigkeit des 13-Jährigen, ist die Polizei zunächst verpflichtet Ermittlungen einzuleiten. In solchen Fällen kann beispielsweise ein Familiengericht, auch gegenüber den Eltern, zu verschiedenen Mitteln greifen, um sehr junge straffällige gewordene Personen zu beeinflussen.

Dazu gehören unter anderem die Anordnung, der Inanspruchnahme von Kinder- und Jugendhilfe oder auch schwerwiegendere Maßnahmen, wie eine Entziehung des Sorgerechts bis hin zu einer Unterbringung straffälliger Kinder in einem Heim oder bei einer Pflegefamilie.

Betrunkener schmeißt Begrenzungspfosten auf die Fahrbahn

Mainz-Hechtsheim (ots) – Ein 29-Jähriger aus Rheinhessen fiel am Samstag 17.09.2022 in der Ludwig-Erhard-Straße im Stadtteil Hechtsheim auf, als er mehrere Begrenzungspfosten neben der Fahrbahn herausriss und auf selbige warf. Zudem war er im Begriff in Richtung der Autobahn A60 zu laufen. Von vorbeikommenden Verkehrsteilnehmern konnte der 29-Jährige gegen 01:00 Uhr angesprochen und festgehalten werden.

Beim Eintreffen einer alarmierten Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3, zeigte sich der Mann derart aggressiv, dass ihm zunächst die Handschellen angelegt werden mussten. Bei der Personalienfeststellung beleidigte der Mann die eingesetzten Polizeibeamten durchweg.

Zudem bestand der 29-Jährige darauf über die Autobahn nach Hause zu laufen, woran ihn auch die Polizei nicht hindern könne. Letztlich musste der Mann in Polizeigewahrsam und mit zur Dienststelle genommen werden.

Aufgrund des alkoholbedingten verschlechternden Gesundheitszustands musste der 29-Jährige letzten Endes zur Überwachung der Ausnüchterung in die Notaufnahme eines Krankenhauses verbracht werden. An den Begrenzungspfosten entstand kein Sachschaden. Durch das entschlossene Handeln der Zeugen kam es glücklicherweise zu keiner gefährlichen Situation auf der Straße.

Betrunkener beschädigt Brunnen

Mainz-Finthen (ots) – Am frühen Sonntag 18.09.2022 randalierte ein 28-Jähriger Mann in der Poststraße im Stadtteil Finthen. Gegen 02:15 Uhr nahmen mehrere Anwohner Geschrei war und wurden auf den Randalierer aufmerksam. Dieser machte sich an einem Brunnen zu schaffen und trat und schlug mehrfach und heftig gegen eine metallene Brunnenfigur, bis sich diese tatsächlich von ihrem Unterbau löste und zu Boden fiel.

Hiernach nahm der 28-Jährige die Figur und hielt sie nach Oben, was von mehreren Zeugen gesehen werden konnte, die die Polizei verständigten. Beim Eintreffen einer Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3 vom Lerchenberg, konnte der Randalierer angetroffen werden.

Er hatte sich beim Entfernen der Brunnenstatue mehrere Verletzungen zugezogen und zudem einen Atemalkoholwert von über 2,4 Promille. Die Verletzungen mussten in einer Klinik behandelt werden. Zudem erwartet den 28-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Mainz-Bingen

Diebstahl von Starkstromkabeln

Bingen (ots) – 18.09.2022 Hafenstraße, 10:40 Uhr – Ein Bauleiter meldete einen Diebstahl von zahlreichen Elektrokabeln auf einer Baustelle. Unbekannte hatten Starkstromleitungen mit einem Werkzeug durchtrennt und anschließend isoliert.

Der Schaden beläuft sich auf einen unteren 5-stelligen Betrag.