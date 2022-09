Kreis Kaiserslautern

Streit endet im Krankenhaus

Schallodenbach (ots) – Die Polizei untersucht 2 Vorfälle, bei denen es am frühen Sonntag 18.09.2022 in der Großen Gasse zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen ist. Zunächst hatten sich ein 20- und ein 43-jähriger Mann in der Wolle. Aus dem verbalen Streit wurde eine Auseinandersetzung, bei der der Ältere am Kopf verletzt wurde.

Der 20-Jährige räumte gegenüber der Polizei ein, dass er den Mann gegen eine Hauswand gestoßen habe. Die erlittene Kopfplatzwunde musste im Krankenhaus versorgt werden. Wie sich herausstellte, waren beide Männer alkoholisiert.

Am Rand des Geschehens kam es zu einem weiteren Disput: Ein 21-Jähriger, der die Streitenden trennen wollte, wurde von einem 39-Jährigen verletzt. Der Verdächtige soll den Jüngeren zu Boden geworfen und am Hals gepackt haben. Die Beteiligten waren ebenfalls alkoholisiert.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung. |erf

Einbruch in Werkstatt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Einbrecher waren am Sonntag 18.09.2022 in Enkenbach-Alsenborn aktiv. Gegen 21.30 Uhr drangen sie in der Uhlandstraße in eine Werkstatt mit angegliedertem Büro ein. Dabei lösten sie Alarm aus.

Ein Zeuge, der auf den Alarm aufmerksam wurde, beobachtete anschließend eine flüchtende Person. Diese beschrieb er folgendermaßen:

ungefähr 1,70 bis 1,85 Meter groß, normale Statur, dunkle Hose, grüne Jacke mit schwarzen Applikationen im Schulterbereich, schwarze Handschuhe, auffällig buntes Tuch (Maske) über Kopf und Gesicht.

Trotz der sofortigen Alarmierung der Polizei konnte der Täter nicht mehr gesichtet werden. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte aus den Firmenräumen eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Zeugen, denen der Täter vor oder nach der Tat aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Verkehrsprävention für Seniorinnen und Senioren

Landstuhl (ots) – Die Polizeiinspektion Landstuhl bot am vergangenen Samstag zielgerichtete Beratungsgespräche für Seniorinnen und Senioren an. Schwerpunktmäßig ging es hierbei um die Verkehrsunfallprävention.

Insbesondere im Alter fallen Seniorinnen und Senioren bei Verkehrsunfällen vermehrt als Unfallverursacher ins Gewicht. Die Beamten der Polizei Landstuhl informierten daher über Möglichkeiten den altersbedingten Risikofaktoren entgegenzuwirken, um so mögliche Unfallrisiken zu senken.

Was hierbei klar wurde: viele ältere Menschen unterschätzen gerade die E-Bikes, welche durch ihre Bauart schnellere Geschwindigkeiten erreichen als herkömmliche Fahrräder. Im Angesicht der bereits erwähnten Risikofaktoren bedarf es hierbei der besonderen Übung und Vorsicht, um das Führen dieser Räder sicher zu erlernen.

Kaiserslautern

Mit Baum kollidiert – Fahrerin vermutlich ohne Führerschein

Kaiserslautern (ots) – In der Donnersbergstraße ist in der Nacht zum Montag 19.09.2022 eine Autofahrerin mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrerin war gegen 00:30 Uhr auf der Barbarossastraße stadtauswärts unterwegs. Als sie nach links in die Donnersbergstraße abbog, verlor die 28-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen.

Das Auto schleuderte über die Straße, durchbrach einen Zaun und prallte gegen einen Baum. Ein geparkter E-Scooter wurde von dem Fahrzeug ebenfalls beschädigt. Alarmierte Rettungskräfte eilten zum Unfallort. Sanitäter versorgten die leicht verletzte Fahrerin und brachten sie ins Krankenhaus.

Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 17.000 Euro. Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, besteht der Verdacht, dass die verantwortliche Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen deutschen Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an. |erf

Nach Überholmanöver am Zebrastreifen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag in der Velmannstraße das Fahrmanöver eines Omnibusses beziehungsweise einen Unfall beobachtet haben. Ein bislang unbekanntes Kind wurde bei dem Vorfall gefährdet. Kurz nach 15 Uhr überholte der Busfahrer vor der Schule am Beilstein einen Pkw. Das Auto hielt vor einem Zebrastreifen, um ein Schulkind passieren zu lassen. Bei dem Überholmanöver kam es dann zum Unfall. Der Bus touchierte das Auto.

Nach Zeugenangaben habe das Kind auf dem Zebrastreifen zurückweichen müssen, um nicht von dem Omnibus erfasst zu werden. Der Busfahrer blieb nach dem Unfall nicht vor Ort. Er setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien anzugeben, beziehungsweise ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei konnte den Verantwortlichen ermitteln. Die Beamten leiteten gegen den 60-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Fahrerflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zu dem Überholmanöver machen? Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist das Schulkind bekannt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Routinekontrolle deckt Verstöße auf

Kaiserslautern (ots) – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem Autofahrer am frühen Sonntag 18.09.2022 zum Verhängnis geworden. Eine Streife stoppte den Nissan Sentra gegen 05 Uhr in der Burgstraße, um den Fahrer zu überprüfen.

Dabei stellte sich heraus, dass der 22-Jährige seit April keine gültige Fahrerlaubnis mehr hat. Doch nicht nur das: Auch der Versicherungsschutz für den Pkw war seit mehreren Wochen abgelaufen.

Der Mann musste deshalb den Wagen stehen lassen; die Kennzeichen wurden sichergestellt. Darüber hinaus muss der 22-Jährige mit einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Auch auf die Halterin des Fahrzeugs kommen Konsequenzen zu, weil sie die Fahrt geduldet hat. |cri

Gescheiterte Wohnungseinbrüche

Kaiserslautern (ots) – Zwei Wohnungseinbrüche sind der Polizei am Sonntag aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. In beiden Fällen mussten die Täter mit leeren Händen wieder abziehen.

In einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Euler-Straße versuchten die Unbekannten, sich Zugang zu einer Wohnung in einem oberen Stockwerk zu verschaffen – was ihnen aber nicht gelang. Zurück blieb Sachschaden am Türrahmen, Türblatt und Dichtungsgummi.

Die Tatzeit liegt zwischen 11.35-16.15 Uhr.

Kurz darauf wurde ein weiterer gescheiterter Einbruch aus der Albert-Schweitzer-Straße angezeigt. Hier hatten unbekannte Täter zwischen 16.10 und 16.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung im oberen Stockwerk aufgebrochen. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet, gestohlen wurde aber nichts. Möglicherweise wurden die Einbrecher gestört und brachen ihr Vorhaben ab. Auch hier blieb es beim Sachschaden an der Tür.

Hinweise auf verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

Telefonbetrüger machen Druck

Westpfalz (ots) – Telefonbetrüger haben in den vergangenen Tagen etliche Menschen in der Westpfalz mit sogenannten Schockanrufen überrumpelt und unter Vortäuschung falscher Tatsachen massiven Druck ausgeübt. In einem Fall waren die Täter leider erfolgreich: Es gelang ihnen am vergangenen Freitag, eine 81-jährige Frau dermaßen zu verunsichern, dass sie einem “Boten”, der zu ihr nach Hause kam, einen fünfstelligen Geldbetrag aushändigte.

Wir warnen deshalb an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche: Wenn Sie einen Anruf erhalten, bei dem ein angeblicher Polizeibeamter (beispielsweise) behauptet, Ihr Sohn oder Ihre Tochter oder Enkel hätten einen schweren Unfall verursacht, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei, und er/sie befinde sich nun in Untersuchungshaft und könne nur gegen Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß entlassen werden: VORSICHT! Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine Lüge und jemand versucht, an Ihr Geld zu kommen!

Meist versuchen die Betrüger, Ihre Opfer am Telefon zu halten. Angeblich wird der Hörer dann weitergereicht und es meldet sich ein (falscher!) Staatsanwalt, der die Schockmeldung bestätigt. Häufig ist im Hintergrund lautes Weinen zu hören, das vermeintlich von dem jeweiligen Unfallverursacher stammen soll.

Unsere DRINGENDE BITTE: Lassen Sie sich nicht von solchen Anrufen verunsichern! Und glauben Sie nicht alles, was Ihnen am Telefon erzählt wird!

Geben Sie keine Auskünfte, ob Sie Bargeld zu Hause haben, ob Sie alleine leben, ob Sie einen Sohn oder eine Tochter haben. Am besten legen Sie auf und rufen selbst bei der Polizei an. Nur dann können Sie sicher sein, dass Sie die echte Polizei am Telefon haben.

Wenn möglich, halten Sie Rücksprache mit Ihrer Familie oder ziehen Sie einen Nachbarn ins Vertrauen, bevor Sie irgendetwas unternehmen!

Und vor allem: Übergeben Sie niemals fremden Personen, die an Ihrer Haustür auftauchen, Bargeld oder andere Wertsachen!

Weitere Informationen zum Thema Telefonbetrug und wie Sie sich davor schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite der Präventionsexperten www.polizei-beratung.de – Mit einem Klick auf diesen Link gelangen Sie direkt zur Infoseite: https://s.rlp.de/6tN2D |cri

Aus Sicht der Polizei war die Veranstaltung ein Erfolg. Viele Seniorinnen und Senioren nahmen das Gesprächsangebot an und zeigten sich den Anregungen der Beamten gegenüber aufgeschlossen und interessiert.|pilan