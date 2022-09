Kinder auf Feldweg angesprochen – Wer kann Hinweise geben?

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Sonntag 18.09.2022 soll ein bislang unbekannter Mann Kinder auf einem Feldweg angesprochen haben. 2 Kinder spielten gegen 18 Uhr auf einem Feldweg nahe des Friedhofs als sich ein Mann auf einem Fahrrad näherte. Er sprach die Kinder an, die jedoch nicht darauf eingingen und weg liefen.

Darauf soll der Unbekannte auf sein Fahrrad gestiegen und zu einem älteren Lieferwagen gefahren sein in welchen er das Fahrrad einlud und schließlich davonfuhr. Die Kinder berichteten daraufhin sofort ihren in der Nähe befindlichen Eltern vom geschehenen und alarmierten die Polizei.

Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, um die 20 Jahre alt, schmächtiger Körperbau, trug eine weiße Kappe, einen weißen Pullover und eine Jeans. Der Unbekannte soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-4444 zu melden.

Auf Kerwe gepöbelt – Nach Personen geschlagen – Widerstand geleistet

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag 17.09.2022 gegen 23:30 Uhr fiel ein 36-jähriger Mann auf dem Festgelände der Dossenheimer Kerwe, am Kronenburger Hof, durch sein aggressives Verhalten auf. Die zunächst zu einer vermeintlichen Schlägerei an den Ständen gerufene Polizei konnte schließlich einen aufgebrachten und alkoholisierten Mann an der Örtlichkeit feststellen.

Wie sich später herausstelle hatte dieser zuvor auf der Kerwe einen Besucher in Streit verwickelt und geschlagen. Bei einem weiteren Besucher verfehlte der 36-Jährige sein Ziel und schlug ins Leere.

Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zeigte der Mann sich uneinsichtig und versuchte noch während der Sachverhaltsaufnahme einen weiteren Zeugen zu attackieren. Dies konnte durch die Einsatzkräfte unterbunden werden, jedoch wehrte sich der Mann massiv gegen die Festnahme. Eine Beamtin erlitt durch die Widerstandshandlungen leichte Verletzungen.

Gegen den ebenfalls leicht verletzten Tatverdächtigen, wird nun unter anderen wegen Körperverletzung und tätlicher Angriff sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.