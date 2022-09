Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Nachtrag zur Meldung – Mehrere Hunde vergiftet – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (th) Wie in den Medien bereits bekannt, wurden am

Freitagmorgen (16. September 2022) im Stadtteil Kalbach-Riedberg im Bereich des

Bonifatiusparks mehrere Hunde mittels ausgelegter Köder vergiftet. Bislang sind

der Polizei insgesamt elf Fälle bekannt; in sieben dieser Fälle sind die Hunde

verstorben.

Die Hunde wurden am Freitag im Zeitraum von 05.00 Uhr bis 09.30 Uhr im Bereich

des Bonifatiusparks zum Spazierengehen ausgeführt. Während der Spaziergänge

haben die Tiere die ausgelegten Köder zu sich genommen. Mehrere dieser Giftköder

wurden von den Hundehaltern und Hundehalterinnen bei dem örtlich zuständigen 14.

Polizeirevier abgegeben. Sie wurden sichergestellt und werden zeitnah einer

stofflichen Analyse durch ein Fachinstitut unterzogen; aktuell sind keine

Inhaltsstoffe bekannt.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Das 14. Polizeirevier bestreift den

Bereich des Bonifatiuspark intensiv. Über die sozialen Medien wurde seitens der

Polizei bereits am Freitag eine Warnmeldung diesbezüglich herausgegeben. Das

zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-53110 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Samstag zwei Haftbefehle vollstreckt. Bei Routinekontrollen im

Hauptbahnhof war den Beamten zuerst ein 17-jähriger Jugendlicher ins Netz

gegangen, gegen den das Amtsgericht Gelnhausen wegen der nicht Beachtung von

Auflagen einen Haftbefehl erlassen hatte. Bei der zweiten Festnahme handelte es

sich um einen 30-jährigen wohnsitzlosen Mann, den die Staatsanwaltschaft

Frankfurt am Main suchte. Wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls

hatte der Mann noch eine Freiheitsstrafe von 149 Tagen zu verbüßen. Der

Jugendliche wurde in eine Jugendarresteinrichtung und der 30-Jährige in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Wiedererkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung haben

Beamte der Bundespolizei am Samstag einen 32-jährigen wohnsitzlosen Mann im

Frankfurter Hauptbahnhof wiedererkannt und festgenommen, der am 7. August 2022

eine Reisende in einem ICE auf der Fahrt von Köln nach Frankfurt am Main

bestohlen hatte. Wie das Opfer am Tattag bei der Bundespolizei angab, hätte ihr

der Mann das Portemonnaie im ICE aus der Handtasche gestohlen. Nach der

Festnahme wurde der 32-Jährige zur Wache gebracht, wo gegen ihn ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Zum Tatvorwurf und zum

Verbleib des gestohlenen Portemonnaie wollte er sich nicht äußern. Letztlich

blieb er im polizeilichen Gewahrsam um heute dem Haftrichter vorgeführt zu

werden.

Unbekannte legen Steine auf die Schienen

Hainburg/Klein Auheim (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Sonntagmorgen zwischen den

Bahnhofes Hainburg und Klein Auheim Steine auf die Schienen legten und damit

einen Lokführer eines durchfahrenden Zuges zu einer Notbremsung gezwungen haben.

Gegen 9 Uhr war der Zug der VIAS in den Bereich eingefahren, als der Lokführer

Gegenstände auf den Schienen erkannte. Sofort leitete er eine Notbremsung ein,

was aber nicht mehr verhindern konnte, dass der Zug die Fahrthindernisse

überfuhr. Noch bevor der Zug zum Stehen kam, konnte der Lokführer drei

Jugendliche erkennen, die von den gegenüber liegenden Gleisen flüchteten. Bis

Beamte der Bundespolizei den Streckenbereich abgesuchte hatten, blieben die

Gleise für etwa 20 Minuten für den Zugverkehr gesperrt: Die von Lokführer

gemeldeten drei Jugendlichen konnten nicht mehr festgestellt werden. Durch den

Vorfall kam es bei drei Zügen zu Verspätungen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

wurde eingeleitet.

Unbekannte beschmieren S-Bahn in Hanau

Hanau (ots) – In der Abstellanlage des Hanauer Hauptbahnhofes haben noch

unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag drei S-Bahnwagen großflächig mit

Graffiti besprüht. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatten die bemalten Wagen

bemerkt und die Bundespolizei verständigt. Die auf einer Fläche von etwa 40

Quadratmeter beschmierten Wagen müssen seitens der Deutschen Bahn AG nun

aufwendig gereinigt werden. Der Schaden beläuft nach einer ersten Schätzung auf

mehrere tausend Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat gegen die noch unbekannten

Täter ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Personen die

Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung zu den Sachbeschädigungen stehen

könnten, können sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main melden.

Rucksack mit hochwertiger Kameraausrüstung im ICE gestohlen

Frankfurt am Main (ots) – Einem 72-jährigen Reisenden aus Nürnberg wurde am

Samstagmittag in einem ICE ein Rucksack mit einer hochwertigen Kamera mit

mehreren Objektiven der Marke Sony im Wert von fast 10.000 Euro entwendet. Wie

der Mann bei der Bundespolizei angab, hatte er seinen Rucksack auf der Fahrt von

Flughafen Frankfurt zum Frankfurter Hauptbahnhof in der Gepäckablage abgelegt.

Als der Zug im Hauptbahnhof einfuhr stellte er den Verlust fest. Trotz einer

Absuche des Zuges blieb der Rucksack verschwunden. Die Bundespolizei hat ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.