Gleisläufer sorgt für Bundespolizeieinsatz

Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) (ots) – Einen Einsatz der Bundespolizei, an dem auch

ein Hubschrauber der Bundespolizeifliegerstaffel aus Fuldatal beteiligt war,

löste ein bislang unbekannter Gleisläufer im Bereich des Bahnhofs Wetzlar aus.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag (16.9.), gegen 18:30 Uhr.

Die Bahnstrecke Köln-Gießen wurde im Bereich zwischen Wetzlar und Aßlar

vorsorglich gesperrt. Wegen der unbekannten Person sei es nach Mitteilung der

Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG beinahe zu einer Kollision mit einem

Nahverkehrszug gekommen.

Personenbeschreibung:

Nach Mitteilung eines Bahnmitarbeiters soll es sich bei dem Unbekannten um einen

rund 170 cm großen und zwischen 40-45 Jahre alten Mann mit Schnauzbart gehandelt

haben. Bekleidet war der Gleisläufer mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer

blauen Jeans und schwarzen Handschuhen. Zudem trug der Mann eine Brille.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen des Verdachts eines „Gefährlichen Eingriffs“ in den

Bahnverkehr eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei

unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Haiger-Oberroßbach: in Gießerei eingebrochen

Auf rund 50.000 Euro wird der Schaden beziffert, den Unbekannte bei ihrem Einbruch in eine Gießerei in der Grundstraße hinterließen. Zwischen Donnerstagabend (15.09.2022), 20:00 Uhr und Freitagmorgen (16.09.2022), 08:15 Uhr brachen sie ein Seitenfenster des Handwerksbetriebs auf und gelangten in den Werktattraum. Aus diesem stahlen die Diebe verschiedene Rohstoffe zum Gießen, Bronzefiguren, Modelle und Urnentafeln. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahl und sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Sechs Gullideckel ausgehoben

Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt derzeit die Dillenburger Polizei. Am Sonntagmorgen (18.09.2022), um 06:30 Uhr, stellten die Ordnungshüter mehrere ausgehobene Gullideckel im Ortsbereich Fohnhausen fest. In den Straßen „Beim Maistumpf“, „Oberm Tiergarten“ und „Unterm Goldbachshain“ hatten Unbekannte in der Nacht insgesamt sechs Gullideckel hausgehoben und in unmittelbarer Nähe abgelegt. Die Deckel konnten wieder eingesetzt werden. Es kam niemand zu schaden. Hinweise zu Personen, die sich zwischen 20:00 Uhr am Samstagabend (17.09.2022) und gestern Morgen, in Frohnhausen auffielen, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Greifenstein-Nenderoth- Feuer / Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung

Ein aufmerksamer Zeuge wurde in der Samstagnacht (17.09.2022), gegen 01:20 Uhr, auf ein Feuer aufmerksam und verhinderte schlimmeres. Kurz zuvor war er auf ein Knistern auf einem Wiesengrundstück aufmerksam geworden und hatte den Brand festgestellt. Während er zu den Nachbarn in der Straße „In den Gärterchen“ lief und diese über das Feuer auf ihrem Grundstück informierte, alarmierte ein weiteres Familienmitglied die Feuerwehr. Die Wehren aus Nenderroth und Arborn rückten aus. Offenbar war das Feuer im Bereich einer Bank, vor der auf dem Grundstück errichteten Scheune ausgebrochen. Das Feuer griff auf die Holzwand der Scheune über. Die Wehren löschten den Brand. Der Sachschaden wird mit 5.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar- Schaufensterscheibe beschädigt

Offenbar mit einem Hammer beschädigte ein Unbekannter zwei Schaufenster in der Eduard-Kaiser-Straße. Gegen 03:25 Uhr schlug er gegen die Scheiben des Friseur-Salons. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vandalen geben können, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Waldsolms-Brandoberndorf: Diebe haben es auf Zigaretten abgesehen

Bei ihrem Einbruch in den Rewe-Markt hatten es Unbekannte offenbar auf Zigaretten abgesehen. Zwischen 00:08 Uhr und 00:13 Uhr brachen die Diebe in der Nacht zu Samstag (17.09.2022) die Scheibe der Seitentür des Rewe-Marktes auf, drangen in den Verkaufsraum ein und stahlen eine große Menge Zigaretten. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Schaden am Gebäude wird mit 5.000 Euro beziffert, das Diebesgut mit rund 10.000 Euro. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Solms-Oberbiel: Betrüger erfolgreich

Mit mehreren Betrugsmaschen via Telefon und Messanger hatten es die Ermittler der Wetzlarer Kriminalpolizei in der vergangen Woche zu tun. Während viele Angerufene die Betrugsmaschen kannten und die Gespräche beendeten, waren Betrüger am 10.09.2022 in Oberbiel erfolgreich. Eine 60-Jähriger überwies rund 4.000 Euro auf ein fremdes Konto, nachdem ihre angebliche Tochter sie per WhatsApp um die Überweisungen aufgrund einer vorgetäuschten Notlage gebeten hatte. In einem späteren Telefonat mit der echten Tochter flog der Betrug schließlich auf.

Die nachfolgenden Tipps bewahren davor, Opfer dieser Betrugsmasche zu werden.