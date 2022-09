Gießen: Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Beamte der Kriminalpolizei kontrollierten in den vergangenen Wochen vermehrt in der Innenstadt, nachdem Hinweise zu auffälligen Personen eingingen, die sich vor allem am Lindenplatz, Brandplatz und Kirchenplatz aufhalten sollen. Ein mutmaßlicher Drogendealer befindet sich inzwischen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft.

Am Montag, 12. September, beobachteten die Ermittler die Abwicklung eines Drogengeschäfts und nahmen die beteiligten drei Männer vorläufig fest. Dabei handelte es sich um den 32-jährigen Käufer sowie um einen 27-Jährigen, der in Kontakt mit dem Verkäufer stand. Bei ihm fanden sie noch geringe Menge Kokain, Marihuana und Haschisch. Beide Männer sind bereits polizeibekannt und durften nach Abschluss der Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe gehen.

Zusätzlich nahmen die Beamten noch einen dritten Mann fest, den mutmaßlichen Drogendealer. Bei ihm handelt es sich um einen 31-jährigen Algerier, der sich ersten Ermittlungen zufolge illegal in Gießen aufhielt und ebenfalls schon polizeibekannt ist. In seiner Wohnung fanden die Beamten Utensilien für den Drogenhandel sowie offenbar illegal erworbene Gegenstände. Sicherstellungen und entsprechende Strafanzeigen waren die Folge.

Bei der Vorführung des 31-Jährigen erließ der zuständige Haftrichter am Amtsgericht Gießen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Tatverdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und dem Haftgrund der Fluchtgefahr, so dass sich der Algerier nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

Gießen: Einbruch in Café

Ein Café in der Straße „Zu den Mühlen“ geriet in der vergangenen Woche in den Fokus von Einbrechern. Die Unbekannten brachen zwischen 21.00 Uhr am Dienstag und 14.30 Uhr am Freitag ein Fenster auf und stiegen ins Gebäude. Mit Getränken verließen sie das Café. Hinweise zu den Dieben nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Linden: PKW zerkratzt

Auf rund 200 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an einem blauen Touran zurückließen. Der Verursacher beschädigte am Freitag zwischen 10.15 und 10.30 Uhr das Fahrzeug auf der Beifahrerseite. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Fahrer mit 1,6 Promille unterwegs

Samstagabend gegen 20.20 Uhr zog die Polizei in der Walltorstraße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Der Atemalkoholtest bei dem 50-Jährigen zeigte einen Wert von 1,6 Promille an. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Anschließend durfte er die Wache wieder verlassen.

Gießen: Berauscht in Schlangenlinien gefahren

Weil er ohne Licht und in Schlangenlinien auf der Gegenfahrbahn am Marktlatz fuhr, fiel er einer Polizeistreife am Sonntag gegen 01.10 Uhr auf. Der 37 Jahre alte Radfahrer stand wie sich herausstellte unter dem Einfluss berauschender Mittel. Sein Drogentest verlief positiv auf THC und Kokain. Die Fahrt endete und der Mann musste mit zur Blutprobe auf die Wache.

Linden: In Handwerkerfahrzeug eingebrochen

Unbekannte brachen in der Hüttenberger Straße in Großen-Linden ein Handwerkerfahrzeug auf. Zwischen 08.00 Uhr am Donnerstag und 14.00 Uhr am Freitag machten sie sich an dem Klein-LKW zu schaffen. Aus dem Laderaum des Fahrzeuges fehlen Werkzeuge und -maschinen im Wert von fast 3.000 Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Auseinandersetzung in der Ludwigstraße

In der Ludwigstraße gerieten am Samstag gegen 00.15 Uhr zwei Männer offenbar in Streit. In dessen Verlauf schlug ein Unbekannter einem 25-Jährigen aus Wettenberg ins Gesicht. Der Wettenberger erlitt Verletzungen im Gesicht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Reiskirchen: Mähroboter und Räder weg

Einen Mähroboter und drei Fahrräder ließen Unbekannte aus einer Gartenhütte im Hardtweg in Ettingshausen mitgehen. Die Unbekannten brachen zwischen 10 Uhr am Sonntag (11. September) und 17.30 Uhr den Schuppen auf und entwendeten daraus das Diebesgut im Gesamtwert von etwa 9.200 Euro. Wem sind dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Anwohnerin verfolgt Dieb

In der Karl-Benner-Straße ertappte eine Anwohnerin am Freitag einen Dieb. Gegen 17.00 Uhr stieg der Unbekannte über die offenstehende Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Nachdem die Anwohnerin etwas Verdächtiges hörte, informierte sie ihren Lebensgefährten. Der Tatverdächtige flüchtete aus dem Haus. Die Anwohnerin folgte ihm und informierte die Polizei. Wenige Minuten später nahm eine Polizeistreife den Mann, einen 35-Jährigen aus dem Landkreis fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn wieder.

Gießen: Autoradio weg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen Autoaufbrecher in der Philosophenstraße in Wieseck zu. Auf dem Parkplatz des Bürgerhauses parkte zwischen 22.30 und 11.00 Uhr ein schwarzer Golf. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten daraus das Autoradio. Eine neue Scheibe wird etwa 250 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Laubach: 17-Jähriger gewürgt – Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach einem Vorfall in der Wildemannsgasse nach Zeugen. Am Freitag gegen 19.45 Uhr soll ein Unbekannter einen 17-Jährigen am Hals so stark festgehalten haben, so dass der Jugendliche kurzfristig das Bewusstsein verlor. Der Junge kam zur Beobachtung in eine Klinik. Der Polizei ist das Motiv des Täters unklar und sucht nach Zeugen. Beschreibung des Tatverdächtigen: Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt und hat eine Halbglatze. Er trug eine schwarze Jogginghose und ein rotes Oberteil. Er soll ein violettfarbenes getuntes Fahrzeug fahren. Wer hat den Vorfall am Freitag gegen 19.45 Uhr in der Wildemannsgasse beobachtet? Hinweise nimmt die Grünberger Polizei unter 06401/9143-0 entgegen.

Reiskirchen: Bargeld aus PKW gestohlen

Auf Bargeld hatten es Diebe am Freitag in der Oberdorfstraße abgesehen. Zwischen 16.00 und 16.15 Uhr warfen sie die Scheibe des am Friedhof geparkten Corsa ein und stahlen den Geldbeutel mit Bargeld. Hinweise zu den Dieben, nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: 2.000 Sachschaden nach Glaswurf

Ein 29-jähriger Mann warf am Freitagnachmittag gegen 17.50 Uhr ein Glas im Nahrungsberg auf das Schiebedach eines Cabrios. Durch den Wurf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an dem Glasdach des BMW. Die Polizei hat gegen den 29-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Reiskirchen: Mauer beschädigt

Ein bislang Unbekannter befuhr zwischen Samstag (17.September) 17.15 Uhr und Sonntag (18.September) 08.00 Uhr den Amselweg und stieß gegen eine Garagenmauer. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Vorbeifahren Opel touchiert

1500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines schwarzen Opel Astra nach einer Unfallflucht zwischen Mittwoch (14.September) 18.20 Uhr und Donnerstag (15.September) 15.00 Uhr in der Karl-Benner-Straße in Wieseck. Offenbar beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den schwarzen Astra auf der Fahrerseite. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Robert-Sommer-Straße

Am Freitag (16.September) gegen 14.45 Uhr befuhr ein Unbekannter die Robert-Sommer-Straße. Dabei touchierte er einen am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 32 geparkten Mercedes. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen silberfarbenen VW. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: In Tiefgarage VW beschädigt

Zwischen Montag (22.August) 17.30 Uhr und Dienstag (23.August) 06.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter in einer Tiefgarage am Berliner Platz einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem blauen Golf zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Beim Vorbeifahren Ford touchiert

Am Freitag (16.September) gegen 09.10 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg in Richtung Siemensstraße. Im Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten Ford und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen LKW mit Gießener Kennzeichen. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Einparken VW touchiert

Am Donnerstag (15.September) zwischen 03.40 Uhr und 12.20 Uhr touchierte ein zunächst Unbekannter in der Löberstraße beim Einparken einen geparkten VW. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einer 66-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Auf Parkplatz Mercedes beschädigt

Vermutlich bei einem Parkmanöver auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Ferniestraße in Großen-Linden beschädigte ein Unbekannter am Freitag (16.September) einen geparkten Mercedes. Der Verursacher touchierte den silberfarbene C 180 zwischen 21.20 Uhr und 22.00 Uhr am vorderen, linken Radkasten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Ein 32-jähriger Mann in einem VW fuhr am Freitag (16.September) gegen 15.00 Uhr von Trohe in Richtung Rödgen. Dabei kam ihm ein bislang Unbekannter entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unbekannte in Richtung Trohe weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Vermutlich handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen SUV der Marke BMW. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A45/Münzenberg: Auffahrunfall

Eine 24-jährige Frau in einem Daimler und ein 21-jähriger Mann in einem Seat befuhren Sonntagabend (18.September) gegen 22.10 Uhr den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 45 in Richtung Gießen. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn fuhr der Seat-Fahrer auf den vorausfahrenden Daimler auf. Der Seat-Fahrer, eine 19-jährige Mitfahrerin sowie die 24-jährige Daimler-Fahrerin, ein 53-jähriger Mitfahrer, ein 3-jähriges Kind sowie ein 1-jähriges Kind verletzten sich leicht. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Über Verkehrsinsel gefahren

Sonntagnacht (18.September) gegen 04.00 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Licher Straße in Richtung Fasanenweg. In Höhe der Hausnummer 108 überfuhr der Autofahrer eine Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrsschild. Anschließend fuhr er weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 25-Jährigen aus dem Wetteraukreis. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Toyota angefahren

Ein zunächst Unbekannter fuhr Sonntagnacht (18.September) zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr gegen einen im Alten Wetzlarer Weg geparkten Toyota. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 28-Jährigen aus dem Landkreis Gießen, der offenbar alkoholisiert unterwegs war. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 0,30 Promille. Er musste zur Blutentnahme zur Blutprobenentnahme mit auf die Wache genommen.

Laubach: Ins Schleudern geraten

Eine 21-Jährige Frau aus Laubach in einem Ford befuhr am Sonntag (18.September) gegen 12.45 Uhr die Landstraße 3137 von Lauter in Richtung Laubach. In einer Kurve geriet die Ford-Fahrerin ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem VW einer 68-Jährigen zusammen. Die VW-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und die 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Die Unfallbeteiligte wurden mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 9.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: VW bei Vorbeifahren touchiert

Am Freitag (16.September) gegen 18.00 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Bleichstraße in Richtung Gnauthstraße. In Höhe der Hausnummer 48 kollidierte der Unbekannte mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einem 32-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Kripo warnt vor Schockanrufen in Gießen

Derzeit gehen wieder vermehrt Hinweise auf Schockanrufe bei der Polizei in Gießen ein. Tatsächlich handelt es sich jedoch um Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben und von einem Einbruch in der Nachbarschaft durch eine Bande berichten. Dabei erscheint im Display tatsächlich die Nummer der Polizei Mittelhessen, die durch sogenanntes Spoofing generiert wurde.

Um nicht auf die Masche der Gauner hereinzufallen geben die Ermittler folgende Tipps:

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die richtige Polizei an!

Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Blitzeinbruch in Pohlheim-Garbenteich

Pohlheim: Unbekannte Diebe suchten in den frühen Morgenstunden (19. September) den Rewe-Markt in der Straße „Alter Weg“ in Garbenteich auf. Gegen 04.10 Uhr hebelten die Täter zwei Türen im Eingangsbereich auf und gelangten ins Gebäude. Mit einer unbekannten Anzahl an Zigarettenstangen flüchteten die beiden Diebe und liefen zu Fuß an der Gebäuderückseite entlang in Richtung der Landstraße 3131. Die Einbrecher gingen blitzartig vor und brauchten nur wenige Minuten.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Ein Mann trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine dunkle Hose mit weißen Streifen, schwarze Schuhe, weiße Handschuhe und eine Mund-Nase-Bedeckung. Der Andere war mit einer grauweißen Mütze, einer schwarzen Jacke, weiß-schwarze Sneakers und graue Handschuhe. Er hatte eine Tasche dabei.

Wer hat die Diebe heute Früh beobachtet?

Wem sind vor dem Einbruch oder danach Personen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen?

Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.