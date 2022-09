Unfallflucht

Um 20:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 53-Jähriger aus Waldkappel die L 3226 aus Richtung Friemen kommend in Richtung Waldkappel. Kurz vor der Einmündung Rechtebach kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und rutschte über die Fahrbahn hinweg nach links in den dortigen Acker. Es entstand dadurch Sachschaden am Pkw sowie am Leitpfosten. Der Fahrer entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Fahrer nach einem Unfall nachzukommen und ließ dabei das Unfallfahrzeug an der Unfallstelle zurück.

Wildunfälle

Um 20:22 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend ein Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die B 452 zwischen Hoheneiche und Reichensachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Unfall nicht überlebte. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 20:00 Uhr, ein 45-Jähriger aus Dresden, der die L 3300 zwischen Oberdünzebach und Weißenborn befuhr. Das Reh lief danach weiter; am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 250 EUR.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Beim Verlassen der Ortschaft Weidenhausen in Richtung Eschwege nahm am gestrigen Nachmittag, um 14:38 Uhr, ein 51-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt, worauf dieser eine Gefahrenbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 51-Jährige fuhr dann auf der L 3241 schlangenlinienfahrend in Richtung Eschwege weiter. Die alarmierte Polizeistreife konnte den Pkw stoppen und führte einen entsprechenden Alkoholtest durch, der einen Wert von ca. 2,6 Promille ergab. Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins folgten.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 07:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 37-Jähriger aus Eisenach mit seinem Pkw die L 3251 in Richtung Herleshausen. In der Gemarkung von Herleshausen kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dabei tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 13:57 Uhr befuhr gestern Mittag ein 58-Jähriger aus Erfurt mit seinem Pkw die Leipziger Straße (B 7) in Fürstenhagen in Richtung Eschwege. An der dortigen Ampel musste er verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 22-Jährige aus Hann. Münden zu spät bemerkte und dadurch mit seinem Pkw auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Einbruch in Grillhütte

Am 18.09.22 drangen Unbekannte in die Grillhütte „Ochsenhof“ in Fürstenhagen ein. Zwischen 04:30 Uhr und 11:30 Uhr nutzten die Täter ein gekipptes Toilettenfenster, um in das Gebäude einzudringen. Dort wurden unter anderem Bargeld und Zigaretten im Wert von ca. 300 EUR entwendet. Dabei handelt es sich um Geschenke einer vorausgegangenen Geburtstagsfeier. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall mit Leichtkraftrad

Um 07:45 Uhr befuhr heute Morgen ein 17-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit einem Leichtkraftrad die B 27 in Richtung Witzenhausen. An der Einmündung zur B 80 beabsichtigte der Fahrer nach rechts abzubiegen, kam beim Abbremsen auf der nassen Fahrbahn jedoch mit dem Krad ins Schleudern, worauf er mit dem Krad gegen die Umrandung der dortigen Verkehrsinsel fuhr und stürzte. Durch den Sturz wurde der 17-Jährige leicht verletzt; der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch

Zwischen dem 17.09.22, 18:00 Uhr und dem 18.09.22, 16:20 Uhr versuchten Unbekannte Täter in der Straße „Am Sande“ in Witzenhausen einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Dabei wurde erhebliche Gewalt angewendet und der Automat stark beschädigt. Jedoch gelang es nicht an die Ware oder das Bargeld zu kommen, so dass es beim Sachschaden blieb. Dieser wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Sachbeschädigungen durch Graffiti

In der Nacht vom 15./16.09.22 haben Unbekannte das Gebäude der VR Bank Mitte in der Gelsterstraße in Witzenhausen mit Farbe besprüht, wie heute Morgen angezeigt wurde. Weiterhin wurde noch eine Fensterbank sowie die Schranke besprüht. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen in beiden Fällen unter Tel.: 05542/93040 entgegen.

Fahrradcodieraktion bei der Polizeistation in Witzenhausen

Bei der Polizeistation in Witzenhausen können Interessierte am Samstag, 01.10.2022, vorbeikommen und ihre Fahrräder und E-Bikes kostenlos codieren lassen.

Von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr nehmen sich die Beamten von der Dienststelle in der Sudetenstraße Zeit, mittels einer speziellen Codiermaschine einen individuellen Code in die Rahmen der Fahrräder einzugravieren.

Zum einen macht es der individuell erstellte Code für Diebe schwerer, gestohlene Fahrräder weiterzuverkaufen. Andererseits hat die Polizei im Falle des Auffindens eines gestohlenen Rades bzw. bei der Überprüfung von Fahrrädern auch schneller die Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer zur Hand.

Ausweis und Eigentumsnachweis über das Fahrrad sind mitzubringen

Benötigt werden für die Aktion ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) und ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad.

Carbon- und Bambusrahmen können leider nicht codiert werden. Besitzer von E-Bikes und Pedelecs werden außerdem gebeten dafür Sorge zu tragen, dass der Akku entfernt werden kann.

Vorherige telefonische Anmeldung unter 0561/17171 um Wartezeiten gering zu halten

Die durchführenden Kollegen bitten um eine vorherige Anmeldung und Terminabsprache, um an dem Samstag unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Die Anmeldung für die Codieraktion erfolgt telefonisch im Kasseler Polizeiladen. Die Kolleginnen und Kollegen sind dort erreichbar von Mo. bis Fr. in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr unter der Telefonnummer 0561/17171.