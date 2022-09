Korbach: Die Polizei-News

Vöhl-Marienhagen – Stromkabel von Baustelle gestohlen

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen entwendete ein Unbekannter zwei 40 Meter lange Stromkabel und einen elektronischen Bodenverteiler von einer Baustelle in der Straße Hecke in Marienhagen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1.000 Euro

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Korbach – Sachbeschädigung an Auto, Hakenkreuz eingeritzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag richtete ein Unbekannter in der Schulstraße in Korbach einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro an

Der unbekannte Täter hatte einen geparkten silbernen VW Passat erheblich zerkratzt. Außerdem ritzte der Täter ein etwa 50 mal 50 Zentimeter großes Hakenkreuz in den Lack der Motorhaube.

Die Kriminalpolizei Korbach ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Tel. 05631-9710 entgegengenommen.

Bad Wildungen – – Angebliche Schulden: Betrüger stellt sich als Mitarbeiter eines Amtsgerichtes vor und erbeutet 500 Euro

Am Donnerstag (15. September) wurde eine Seniorin aus Bad Wildungen Opfer von Betrügern, die sich als Mitarbeiter eines Amtsgerichtes ausgaben. Da die 79-Jährige dem Anrufer glaubte, übergab sie 500 Euro an einen „Geldboten“. Als sie sich am nächsten Tag bei ihrer Hausbank meldete, wurde eine Angestellte misstrauisch und empfahl ihr, den Sachverhalt bei der Polizei zu melden. Die Polizei warnt und gibt Tipps.

Der Anruf bei der Bad Wildungerin ging am Donnerstagnachmittag ein. Ein Mann stellte sich als Mitarbeiter des Amtsgerichtes Frankfurt vor. Er schilderte, dass gegen sie eine Forderung in Höhe von 600 Euro vorliege. Falls sie das nicht zahlen würde, müsse man ihr Konto sperren lassen. Die Seniorin war verunsichert und glaubte dem betrügerischen Anrufer. Es wurde verabredet, dass das Geld von einem „Boten“ abgeholt wird. Gegen 17.00 Uhr erschien der angekündigte Geldbote. Die 79-Jährige übergab ihm 500 Euro und versprach, die noch fehlenden 100 Euro am nächsten Tag zu bezahlen. Freitagmittag meldete sich der Betrüger erneut am Telefon und kündigte an, das restliche Geld am Abend abzuholen. Die Seniorin ging zu ihrer Hausbank, um die 100 Euro abzuheben und sich nach einer möglichen Kontosperrung zu erkundigen. Die Bankangestellte hatte den Verdacht, dass die Frau Opfer von Betrügern geworden war und riet ihr, den Sachverhalt bei der Polizei zu melden. Die Polizeistation Bad Wildungen nahm anschließend auch die Ermittlungen auf. Der „Geldbote“ erschien aber nicht mehr an der Wohnung der Seniorin und konnte auch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 25 Jahre alt,

etwa 185 cm groß normale Statur, kurze, dunkle Haare, sprach Deutsch.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die Zeugen sucht und unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise bittet.

Tipps der Polizei: