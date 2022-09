Einbruch in Gaststätte auf Kleingartengelände am Hafen: Kripo bittet um Hinweise

Kassel-Unterneustadt: Am Sonntagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte auf dem Gelände eines Kleingartenvereins am Kasseler Hafen ein. Die Einbrecher hatten mit massiver Gewalt eine Zugangstür aufgebrochen und dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Anschließend suchten sie in den Räumen nach Diebesgut. Nachdem sie lediglich zwei technische Geräte erbeutet hatten, ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung. Nach der Auswertung von Sicherheitstechnik lässt sich die Tatzeit auf Sonntagmorgen gegen 7:20 Uhr festlegen. Zudem hatte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um mindestens zwei Täter gehandelt.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Diebstahl im ICE – Mann stiehlt Frau 1000 Euro aus Portmonee

Göttingen / – Ein bislang Unbekannter entwendete einer Frau aus

Delmenhorst (Niedersachsen, Oldenburger Land) 1000 Euro aus dem Portmonee. Die

Geldbörse war in ihrer unter dem Sitz liegenden Handtasche deponiert.

Die Tat ereignete sich am 15. September, gegen 8.45 Uhr, im ICE 71 auf der Fahrt

zwischen Göttingen und Kassel-Wilhelmshöhe in der ersten Wagenklasse. Der

Unbekannte hätte den Zug beim Halt in Kassel fluchtartig verlassen.

Täterbeschreibung:

Der Mann war schlank, dunkel gekleidet und hatte schwarze Haare. Ein Zeuge

beschrieb den Mann als „Südländer“. Weitere Hinweise auf den Unbekannten liegen

derzeit noch nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Unbekannte legen Steine auf Schienen der ICE-Strecke

Fuldatal (Landkreis Kassel) (ots) – Wegen des Verdachts eines „Gefährlichen

Eingriffs“ in den Bahnverkehr ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel seit

vergangenem Freitag (16. 9.). Bislang Unbekannte legten im Bereich des

Lohberg-Tunnels, Gemarkung Fuldatal, mehrere Steine auf den Schienenkörper der

Schnellfahrstrecke. Ein ICE überfuhr die Hindernisse gegen 18 Uhr mit einer

Geschwindigkeit von rund 140 Stundenkilometern.

Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Inwieweit Beschädigungen an

dem ICE entstanden sind, müssen die Ermittlungen noch zeigen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen blieb bislang

erfolglos. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizeifliegerstaffel Fuldatal war im

Einsatz.

Ein zweiter Fall

Bereits am 10. September, gegen 18 Uhr, ereignete sich ein ähnlicher Fall. Hier

hatten bislang Unbekannte mehrere Holzbretter sowie zwei Betonplatten (20 cm x

20 cm) auf die Gleiskörper gelegt. Die Hindernisse wurden ebenfalls von einem

ICE überfahren und dadurch total zerstört.

Auch hierbei wurden zum Glück keine Personen verletzt. Schäden am ICE entstanden

nicht. Wegen der diesbezüglichen, einstündigen Streckensperrung verspäteten sich

13 nachfolgende Züge um jeweils 20 Minuten.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei

unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Zwei Unbekannte berauben Frau am Martinsplatz: Couragierter Zeuge schreitet ein; Kripo bittet um Hinweise

Kassel-Mitte: Am Samstagabend raubten zwei unbekannte Täter einer 62 Jahre alten Frau aus Kassel am Martinsplatz das Portemonnaie und flüchteten. Ein couragierter Zeuge hatte das Geschehen beobachtet und die Verfolgung der Täter aufgenommen. Dem Mann gelang es, den Räuber mit der Beute einzuholen, ihm die Geldbörse wieder abzunehmen und sie dem Opfer anschließend wiederzugeben. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen des Raubes und bittet um Hinweise auf die beiden Täter, die anschließend das Weite gesucht hatten.

Der Raub hatte sich am Samstag gegen 19:30 Uhr ereignet. Vor einer Pizzeria hatten die beiden Täter das spätere Opfer zunächst angesprochen und versucht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Plötzlich ergriff einer der Männer den Arm der Frau und hielt diesen fest. Gleichzeitig riss er ihr mit erheblichem Kraftaufwand das Portemonnaie aus der Hand. Beim Versuch, sich die Geldbörse zurückzuholen, stürzte die 62-Jährige und verletzte sich am Finger. Die beiden Männer flüchteten anschließend in Richtung Kurt-Schumacher-Straße, wobei einige Zeugen sie verfolgten. Darauf wurde wiederum der 36-jährige Kasseler aufmerksam, der den einen Räuber einholte und ihm die Beute abnahm. Die 62-Jährige wurde wegen der Verletzung anschließend mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Zu den beiden Tätern, die im Anschluss ohne Beute das Weite gesucht hatten, liegt folgende Beschreibung vor:

männlich, ca. 1,75 Meter groß, schlank, etwa 40 Jahre alt, kurze dunkle Haare, dunkle Augen, osteuropäisches Aussehen; bekleidet mit Bluejeans, schwarzer Regenjacke, dunkle Umhängetasche männlich, ca. 1,75 Meter groß, etwa 40 Jahre alt

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.