Führerstände von Loks mit Ketchup verunreinigt

Langenschwarz (Landkreis Fulda)/Ludwigsau-Mecklar (Kreis Hersfeld-Rotenburg)

Gleich zweimal trieben bislang Unbekannte ihr Unwesen in abgestellten Loks von

Güterzügen. Die Vandalen verwüsteten jeweils den Innenraum des Führerstandes

großflächig mit Ketchup.

Die Vorfälle ereigneten sich am vergangenen Wochenende am Stellwerk

Langenschwarz, Gemarkung Burghaun (Landkreis Fulda) sowie in der Abstellanlage

im Bereich des Bahnhofs Ludwigsau-Mecklar (Kreis Hersfeld-Rotenburg). Außer den

Schmierereien mit Ketchup wurden keine Beschädigungen festgestellt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und in

beiden Fällen ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Wer Angaben zu den Verunreinigungen machen kann, wird gebeten, sich unter der

Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim. Am Sonntag (18.09.), gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann mit einem grauen Mercedes Benz ML die K 32, als ihm ein Sattelzug entgegenkam. Nach derzeitigen Erkenntnissenfuhr der Sattelzug mit der linken Fahrzeugseite auf der Gegenspur. Bei dem Versuch eine Kollision zu verhindern, wich der Mercedes-Fahrer nach rechts aus. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die rechte Leitplanke. Der polnische Sattelzugfahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 5.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle, oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Alleinunfall

Bad Hersfeld. Am Sonntag (18.09.), gegen 15.10 Uhr, befuhr eine 29-jährige Frau aus Bad Salzungen mit einem Mazda die B 62 von Bad Hersfeld in Fahrtrichtung Sorga. In Höhe der Bushaltestelle Wilhelmshof, ausgangs einer leichten Linkskurve, geriet der Mazda nach rechts auf die Bankette. Die Fahrerin bremste und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Mazda prallte gegen die rechte Schutzplanke. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.600 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Haunetal. Am Freitag (16.09.), gegen 2.30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Oberasbach mit einem Lkw die B 27 von Hünfeld in Richtung Bad Hersfeld. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 62-jähriger Mann aus Burgsinn, ebenfalls mit einem Lkw. Auf Höhe der Ausfahrt Haunetal-Neukirchen kam der 57-jährige Mann mit seinem Lkw zu weit nach links und fuhr auf den Gegenfahrstreifen. Der 62-jährige Mann mit seinem Lkw bemerkte dies und versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte aber einen Zusammenprall nicht mehr vermeiden. Beide Lkw stießen mit den linken Außenspiegeln zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Bei dem Unfall wurde der 57-jährige Mann aus Oberasbach leicht durch Splitter seiner Seitenscheibe verletzt.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Pedelec-Fahrerin gestürzt

Lauterbach. Am Samstag (17.09.), gegen 16.45 Uhr, befuhr eine 26-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Pedelec den Rad- und Fußweg von Lauterbach nach Angersbach. Kurz vor dem Ortseingang Angersbach wollte sie die Geschwindigkeit ihres Rades verringern. Dabei verlor die 26-Jährige die Kontrolle über ihr Rad uns stürzte über den Lenker auf den Radweg. Bei dem Sturz verletzte sich die Fahrradfahrerin schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Einbrüche in Wohnhäuser

Eichenzell. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (16.09.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Roter Graben“ ein. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zutritt und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von circa 250 Euro.

In der Straße „Am alten Sportplatz“ brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (16.09.), gegen 4.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Bad Salzschlirf. Zwischen Donnerstagnachmittag (15.09.) und Freitagmorgen (16.09.) versuchten Unbekannte in einen Kindergarten im „Schwester-Nina-Weg“ einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos an einem Fenster und verursachten dabei circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Fulda. In der Trätzhofstraße brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (16.09.) und Samstagmorgen (17.09.) in zwei benachbarte Einfamilienhäuser ein. Die Täter hebelten jeweils ein Fenster auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Sie stahlen Bargeld und hinterließen insgesamt 700 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbike gestohlen – Einbruch in Vereinsheim

Bad Hersfeld. Ein im Färberweg im Stadtteil Hohe Luft abgestelltes grünes Mountainbike der Marke Bikestar wurde am Freitag (16.09.), zwischen 16.10 Uhr und 16.30 Uhr, durch unbekannte Täter gestohlen. Das Zweirad war vor einem Wohnhaus in der Einfahrt abgestellt.

Ihre Polizei rät:

Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser – auch bei kurzer

Abwesenheit

Abwesenheit Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an

Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad

Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf

Nutzen Sie die kostenlosen Codier-Aktionen Ihrer Polizei vor Ort

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Bebra. Indem sie die Fensterscheibe mit einem Stein einwarfen, verschafften sich unbekannte Täter am Samstagabend (17.09.), gegen 20.50 Uhr, Zutritt zu einem Vereinsheim in der Hans-Neumann-Straße. Im Inneren durchwühlten sie die Räumlichkeiten und flüchteten unter anderem mit einer silbergrauen Kasse samt Bargeld.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete eine Person mit Taschenlampe, die über den dortigen Feldweg in nördliche Richtung flüchtete. Zum Tatzeitpunkt trug diese nach Auskunft des Zeugen ein Oberteil mit zwei reflektierenden Streifen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rasentraktor gestohlen

Homberg. Unbekannte Täter entwendeten auf bislang nicht bekannte Weise zwischen Sonntag (04.09.) und Sonntag (18.09.) einen Rasentraktor. Der Traktor war in einer Maschinenhalle in der Straße „Zum Hohen Berg“ abgestellt. Der Wert des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Sonntag (18.09.), gegen 18 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer aus Mücke mit seinem Toyota Yaris die Bundesstraße 49 aus Ruppertenrod kommend in Fahrtrichtung Ermenrod. Aus der Gegenrichtung kam ein Pkw entgegen, welcher im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Toyota musste daher nach rechts ausweichen und kam im Straßengraben zum Stehen. Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um eine weißes Fahrzeug gehandelt haben. Vom Kennzeichen ist lediglich die Ortskennung „LP“ bekannt. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 5.000 Euro. Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974 – 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.