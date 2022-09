Wiesbaden: Die Polizei-News

Zwei Verletzte und sehr hoher Sachschaden bei Unfall auf

der A 66, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Freitag, 16.09.2022, 18:20 Uhr

(wie) Bei einem Unfall auf der A 6 bei Wiesbaden wurde am Freitagabend ein Mann

verletzt, zudem entstand sehr hoher Sachschaden. Ein 52-Jähriger befuhr mit

einem Ferrari die A 66 in Fahrtrichtung Rüdesheim auf dem linken von drei

Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Wallau und Nordenstadt beschleunigte

er sein Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn zu stark und geriet so ins

Schlingern. Der Mann verlor die Kontrolle über den Ferrari und kollidierte mit

der Mittelschutzplanke. Von dort wurde das Auto nach rechts abgewiesen,

schleuderte über die Fahrbahn gegen die Außenschutzplanke und bleib schließlich

stark beschädigt im Grünstreifen liegen. Bei dem Unfall wurden der 52-Jährige

und seine 47-Jährige Beifahrerin verletzt. Sie wurden nach erster Behandlung vom

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf über

200.000 EUR geschätzt.

Auffahrunfall am Blitzanhänger auf der A 3, Hofheim, Bundesautobahn 3,

Samstag, 17.09.2022, 11:10 Uhr

(wie) Am Samstag wurde bei einem Auffahrunfall am Blitzanhänger auf der A 3 bei

Hofheim eine Frau verletzt. Eine 45-Jährige aus Idstein befuhr mit einem VW die

A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Zwischen

der Tank- und Rastanlage Medenbach und dem Wiesbadener Kreuz bremste sie ihr

Fahrzeug stark ab, als sie den Blitzanhänger am Fahrbahnrand entdeckte. Eine

nachfolgende 19-Jährige konnte ihren Opel aufgrund zu geringen Abstandes nicht

mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr gegen das Heck des VW. Bei der Kollision

wurde die 45-Jährige verletzt. Sie wurde nach erster Behandlung vom

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 5.000 EUR

geschätzt.

Einbrecher erbeuten hochwertige Schmuckstücke, Wiesbaden,

Corneliusweg, 13.09.2022, 13.30 Uhr bis 18.09.2022, 17.30 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus im Corneliusweg haben unbekannte Täter

innerhalb der vergangenen Woche hochwertige Schmuckstücke erbeutet. Die

Einbrecher schlugen die Terrassentürscheibe sowie eine weitere Fensterscheibe

des Hauses ein und verschafften sich hierdurch Zutritt zum Gebäude. Anschließend

durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, brachen einen

aufgefundenen Tresor auf und entwendeten die darin aufbewahrten Schmuckstücke

sowie Armbanduhren. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, dem 13.09.2022 und

Sonntag, dem 18.09.2022. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wohnungstür aufgebrochen,

Wiesbaden, Frankenstraße, 17.09.2022, 17.30 Uhr bis 18.09.2022, 11.45 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag haben unbekannte Täter in

einem Mehrfamilienhaus in der Frankenstraße eine Wohnungstür aufgebrochen. Über

das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Der verursachte

Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbruch in Vereinsheim,

Mainz-Kastel, Berstädter Weg, 17.09.2022, 20.00 Uhr bis 18.09.2022, 11.00 Uhr,

(pl)Im Berstädter Weg in Amöneburg wurde zwischen Samstagabend und

Sonntagvormittag ein Vereinsheim von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen

durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in die Räumlichkeiten ein und ließen

aufgefundenes Bargeld mitgehen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Mountainbike aus Gartenhütte gestohlen, Mainz-Kostheim, Unter den Gärten,

17.09.2022, 18.00 Uhr bis 18.09.2022, 05.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag waren in der Straße „Unter den Gärten“ in Kostheim

Fahrraddiebe unterwegs. Die Täter betraten ein Gartengrundstück, brachen in die

dortige Gartenhütte ein und entwendeten hieraus ein graues Mountainbike von Cube

im Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

VW Golf aus Tiefgarage gestohlen,

Wiesbaden, Geschwister-Scholl-Straße, 18.09.2022, 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Sonntagabend aus der Tiefgarage eines Wohnhauses

in der Geschwister-Scholl-Straße einen dort abgestellten hellblauen VW Golf

gestohlen. Die Autodiebe schlugen zwischen 20.15 Uhr und 22.00 Uhr zu und

ergriffen mit dem Golf unerkannt die Flucht. An dem gestohlenen Fahrzeug waren

zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-YY 131 angebracht. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Eingangstür von Kindertagesstätte beschädigt, Wiesbaden, Schlossplatz,

16.09.2022, 15.00 Uhr bis 18.09.2022, 09.20 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes wurde eine Eingangstür einer Kindertagesstätte

auf dem Schlossplatz beschädigt. Unbekannte Täter hatten versucht, die Tür mit

brachialer Gewalt zu öffnen und hierdurch einen Schaden von mehreren Hundert

Euro verursacht. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer

(0611) 345-2140 entgegen.

Geldautomaten in Wiesbaden-Naurod aufgesprengt, Wiesbaden-Naurod, Auringer Straße, 19.09.2022, 03.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in der Auringer Straße in Naurod

zwei Geldautomaten gesprengt und dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht.

Gegen 03:00 Uhr wurde die Polizei über einen lauten Knall aus Richtung eines

Gebäudes mit einer darin befindlichen Bankfiliale in Kenntnis gesetzt. Daraufhin

wurden umgehend mehrere Polizeistreifen nach Naurod entsandt. Wie sich vor Ort

zeigte, hatten die Täter an den beiden im Eingangsbereich der Bankfiliale

aufgestellten Geldausgabeautomaten eine Explosion herbeigeführt. Offensichtlich

ist es den Tätern jedoch nicht gelungen, an das in den Automaten befindliche

Bargeld zu gelangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen mindestens drei

männliche Täter nach der Tat in einem schwarzen Audi Kombi in Richtung

Laurentiusstraße/ Gerberstraße vom Tatort geflüchtet sein. Im Rahmen der

umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen mehrere Polizeistreifen und ein

Hubschrauber zum Einsatz kamen, konnten die flüchtigen Tatverdächtigen bislang

noch nicht festgenommen werden. Bei der Explosion kamen keine Anwohnerinnen und

Anwohner zu Schaden. Neben der Kriminalpolizei und der Feuerwehr kamen auch

Experten des Hessischen Landeskriminalamtes sowie ein Statiker zum Einsatz.

Durch die herbeigeführte Explosion wurde das Gebäude mit der darin befindlichen

Bankfiliale und den darüber befindlichen Wohnungen beschädigt. Die Höhe des

Sachschadens wird mit rund 100.000 Euro beziffert. Nach derzeitigem

Kenntnisstand ist die Statik des Gebäudes nicht beeinträchtigt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Baucontainer aufgebrochen,

Taunusstein-Wehen, Seelbacher Weg, Freitag, 16.09.2022 bis Montag, 19.09.2022

(wie)Am Wochenende haben Unbekannte einen Baucontainer in Wehen aufgebrochen und

Werkzeuge und Baugeräte daraus entwendet. Die Täter betraten das Baugrundstück

im Seelbacher Weg und begaben sich zu dem dort abgestellten Baucontainer. Auf

unbekannte Art und Weise entfernten sie eine schwere Radladerschaufel, die die

Containertür abgesichert hatte. Anschließend brachen sie das Schloss auf und

öffneten den Container. Aus dem Inneren wurden Werkzeuge, Baumaschinen und ein

Kanister mit Diesel gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird auf über 3.500 Euro

geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Taunusstein unter der Rufnummer (06128)

9202 – 10 entgegen.

Diesel gestohlen,

Idstein, Walsdorf, Idsteiner Straße, 17.09.2022, 11.00 Uhr bis 18.09.2022, 09.00

Uhr

(pa)Von Samstag auf Sonntag haben Diebe in Idstein Walsdorf Dieselkraftstoff

gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagvormittag und Sonntagmorgen in

der Idsteiner Straße. Unbekannte begaben sich auf ein landwirtschaftlich

genutztes Gelände im Bereich des Ortsausgangs in Richtung Wörsdorf und brachen

an der dortigen Lagerhalle den Verschluss eines Kraftstofftanks auf. Aus dem

Tank wurde eine bislang unbekannte Menge Diesel abgezapft und entwendet. Zudem

verschafften die Diebe sich gewaltsam Zugang in die angrenzende Lagerhalle. Zum

möglichen Diebesgut liegen derzeit noch keine näheren Informationen vor. Die

Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer

(06126) 9394 – 0 entgegen.

Jugendliche bei versuchtem Fahrraddiebstahl ertappt, Geisenheim, Winkeler

Straße, 16.09.2022, gg. 13.10 Uhr

(pa)In Geisenheim kam es am Freitagnachmittag zu einem versuchten

Fahrraddiebstahl, der von einem aufmerksamen Zeugen verhindert werden konnte.

Gegen 13.10 Uhr konnte der Geisenheimer in der Winkeler Straße beobachten, wie

ein Mädchen und ein Junge ein Elektrofahrrad aus einer Garage trugen. Als der

Mann die beiden daraufhin ansprach, ließ das Duo das Fahrrad stehen, um umgehend

die Flucht in Richtung Bahnhof zu ergreifen. Der Junge soll etwa 16 Jahre alt

und schlank gewesen sein. Er habe schwarzes Haar gehabt und ein schwarzes

Oberteil sowie eine schwarze Jogginghose getragen. Das Mädchen sei etwa gleich

alt und korpulent gewesen. Sie habe schwarzes langes Haar gehabt, das zum Zopf

gebunden gewesen sei. Getragen habe sie helle Kleidung. Die Ermittlungsgruppe

der Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112 – 0

entgegen.

Pkw prallt gegen Baum und kippt um,

L 3274, zwischen Idstein Niederauroff und Hünstetten Görsroth (Gemarkung

Hünstetten), 19.09.2022, gg. 07.10 Uhr

(pa)Am Montagmorgen wurde auf der Landesstraße 3274 zwischen Idstein

Niederauroff und Hünstetten Görsroth eine Autofahrerin bei einem Alleinunfall

verletzt. Gegen 07.10 Uhr war eine 32-jährige Idsteinerin mit ihrem Ford Fiesta

in Fahrtrichtung Görsroth unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die

Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Ford geriet ins Schleudern, kam nach

rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, bevor er schließlich

auf die Fahrerseite kippte und so zum Stillstand kam. Die Fahrzeugführerin wurde

mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Kleinwagen musste mit

Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Tödlicher Verkehrsunfall

Bad Schwalbach (ots) – Hünstetten, L3274, Sonntag, 18.09.2022, 18:55 Uhr

Am Sonntagabend kam bei einem Verkehrsunfall bei Hünstetten-Görsroth eine Person

ums Leben.

Ein 30 Jahre alter Fahrer aus Taunusstein fuhr mit einem Opel Astra auf der L

3274, von Görsroth kommend, in Richtung Niederauroff. Auf der kurvenreichen und

abschüssigen Strecke kam er mit dem Pkw von der regennassen Fahrbahn ab,

überschlug sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer

erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Zur Rekonstruktion

des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L 3274 war für

die Unfallaufnahme/Aufräum- und Bergungsmaßnahmen bis um 22:10 Uhr voll

gesperrt.

Der Sachschaden wird auf etwa 1500 EUR geschätzt.