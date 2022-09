Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 19.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Frontalzusammenstoß – beide Fahrer verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montag, 19.09.2022, gegen 13:30 Uhr, kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW auf der B39, zwischen Lachen-Speyerdorf und Geinsheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein 68-Jähriger aus dem Rhein-Neckar-Kreis aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW eines 34-jährigen Neustadters. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und durch Notarzt und Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da auch Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Straßenmeisterei Neustadt verständigt und kam vor Ort. Die Fahrbahn der B39 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme zwischen 13:30 und 16:30 Uhr durch Feuerwehr und Polizei zunächst voll- und dann teilgesperrt werden.

Neustadt: Alkoholisiert in den Graben gefahren

Neustadt/Weinstraße (ots) – Gestern (18.09.2022) Abend, gegen 21:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Zunächst wird hiesige Dienststelle durch einen Zeugen über einen im Straßengraben liegenden PKW neben der Deidesheimer Straße (Gemarkung Königsbach) informiert. Als die Funkstreifen an der Unfallörtlichkeit eintrafen, saß der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 63-jähriger Neustadter, noch in seinem PKW. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen für eine Alkoholisierung des Fahrers und ein darauf durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Deshalb wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Der verunfallte PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und die zuständige Führerscheinstelle wurde über den Sachverhalt informiert.

