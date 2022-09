Urkundenfälschung bei Kontrolle entdeckt

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 19.09.2022 haben Beamte der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof einen Mann mit gefälschten Dokumenten festgestellt. Kurz nach Mitternacht kontrollierten die Beamten den 34-jährigen Kosovaren. Dieser wies sich mit einer bulgarischen Identitätskarte aus, welche die Beamten als Totalfälschung erkannten.

Auf der Dienststelle konnten anhand der Fingerabdrücke des Mannes seine rechtmäßigen Personalien ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass sich der 34-Jährige schon seit einigen Jahren mit falschen Personalien im Bundesgebiet aufhält und arbeitet.

Durch die Bundespolizei wird er nun wegen Urkundenfälschung, Betrugs und unerlaubten Aufenthaltes angezeigt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Alkoholisiert und trotz Fahrverbots mit dem Fahrzeug unterwegs

Mannheim (ots) – Polizeibeamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt kontrollierten am frühen Sonntag 18.09.2022 gegen 02:30 Uhr in der Hafenbahnstraße einen 46-jährigen Hyundai-Fahrer. Im Kontrollgespräch konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein kurz darauf durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 0,8 Promille.

Darüber hinaus führte der Fahrer weder seine Ausweispapiere noch seinen Führerschein mit sich. Als die Polizisten den Mann in den polizeilichen Systemen überprüften, stellten diese fest, dass aktuell ein Fahrverbot gegen ihn vorliegt.

Nach Abschluss der Maßnahmen musste der 46-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die weitere Fahrt mit seinem PKW wurde dem Mann untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Darüber hinaus muss er mit weiteren Konsequenzen wegen der Trunkenheitsfahrt rechnen.

Unfallflucht mit gestohlenem Fahrzeug – Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Jungbusch (ots) – Am frühen Samstag 18.09.2022 meldete ein Passant dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gegen 02 Uhr ein mit zahlreichen Unfallschäden versehenes Auto in der Hafenstraße. Ein grauer Renault mit einer eingeschlagenen Windschutzscheibe parkte am Fahrbahnrand. Im Renault hielten sich 5 dunkelhäutige Insassen auf.

Die 5 männlichen Fahrzeuginsassen stiegen, nachdem einer hiervon den Pkw beim Einparken eingewiesen hatte, anschließend aus und entfernten sich zu Fuß in Richtung einer Tankstelle in der Jungbuschstraße.

Im Zuge anschließender Ermittlungen der Beamten konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Pkw vor geraumer Zeit in Hessen gestohlen worden war. Möglicherweise handelt es sich bei mindestens einem der 5 männlichen, bislang unbekannten Fahrzeuginsassen um den oder die Täter.

Die fünf Männer können lediglich wie folgt beschrieben werden:

zwischen 20 und 30 Jahre alt, dunkle Hautfarbe. Einer der Männer trug einen grauen Jogginganzug (Zweiteiler).

Bei einer Fahndung im umliegenden Bereich konnten die gesuchten Männer nicht mehr angetroffen werden. Ob es und in wie weit es im Vorfeld zu einem oder mehreren Verkehrsunfällen unter Beteiligung des unfallbeschädigten Renault kam, bleibt Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Personen, welche zur besagten Zeit oder unmittelbar davor Verdächtiges, so wie auch die gesuchten Männer selbst, wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, Tel.: 0621/ 174 – 4444, in Verbindung zu setzen.

Rollerfahrer gestürzt – Zeugen gesucht

Mannheim, L597 (ots) – Bereits am Freitag, den 09.09.2022, stürzte ein 73-jähriger Rollerfahrer beim Abbiegen von der L597 auf die Straße “Im Büchsenschall”. Die Hintergründe des Unfalls sind derzeit noch unklar. Zwar konnten zwei Zeugen den Unfall beobachten, jedoch wird ein weiterer möglicherweise wichtiger Zeuge nach wie vor gesucht.

Es soll sich dabei um eine Fahrer eines schwarzen VW gehandelt haben. Dieser fuhr, wie der 73-jährige Zweiradfahrer auch, auf der L597 in Fahrtrichtung Schwetzingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand überholte der schwarze VW den Rollerfahrer kurz vor der Einmündung. Wenig später stürzte der 73-Jährige beim Abbiegen.

Der VW-Fahrer, welcher nach aktuellem Stand keine Unfallursache gesetzt haben dürfte, könnte nach Einschätzung der Ermittler wichtige Hinweise zum Grund des Sturzes geben und wird daher wie andere Zeugen des Unfalls auch gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Hoher Sachschaden sowie ein Verletzter nach Kollision zweier Pkw

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Sonntagmorgen kam es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich des Philosophenplatzes.

Gegen 9 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer die Spinozastraße in Richtung Philosophenplatz entlang, wo er offenbar die Vorfahrt eines vom Philosophenplatz in Richtung Fichtestraße fahrenden Audi-Fahrers missachtete.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich; durch den Zusammenstoß lösten am Audi die Airbags aus, wonach der 22-jährige Fahrer zur weiteren Untersuchung durch Rettungskräfte in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Der 52-jährige Unfallverursacher stand unter Schock.

Die beiden, stark beschädigten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden geht in die Tausende. Während der Unfallaufnahme kam es zu nur zu geringen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Überfall auf Wettbüro – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Montag 19.09.2022 gegen 11:15 Uhr betrat ein bisher unbekannter Täter ein Wettbüro in der Mittelstraße in Mannheim und forderte unter Vorhalt einer Waffe Bargeld. Nachdem der Unbekannte das Geld von einer Mitarbeiterin erhalten hatte, flüchtete er in Richtung des alten Messplatzes/Lortzingstraße.

Die Polizei fahndet derzeit mit mehreren Streifen nach dem Flüchtigen:

Männlich, 180 cm groß, ca. 25 Jahre, weiße Schuhe, schwarzer Pullover, dunkle Jeans und hellgraue Kappe. Darüber hinaus trug der Verdächtige einen Rucksack von Nike.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter machen können, werden gebeten, umgehend die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 oder den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Fahrrad kollidiert mit Straßenbahn – Radfahrer schwerstverletzt

Mannheim (ots) – Gegen 10 Uhr ereignete sich in der Feudenheimer Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall in Höhe der Haltestelle Im Pfeifferswörth. Dort wurde ein 59-jähriger Radfahrer offenbar beim Versuch die Schienen zu queren, von der Straßenbahn erfasst und geriet unter diese.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der 59-Jährige hierbei schwerstverletzt und musste an der Einsatzstelle durch Rettungskräfte entsprechend geborgen werden. Der Fahrradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Klinikum gebracht.

Die Unfallaufnahme dauert an. Es kann daher zu Verkehrsbeeinträchtigungen im genannten Bereich kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle in der Feudenheimer Straße zu umfahren. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0621 / 174-4222 beim Verkehrsdienst der Polizei Mannheim zu melden.

Handy und Bargeld geraubt

Mannheim (ots) – Am Sonntag 18.09.2022 wurde eine junge Frau von bislang unbekannten Tätern beraubt. Die 21-Jährige wurde gegen 18.50 Uhr von zwei Männern bei I 2 angesprochen und dabei gegen eine Wand gedrückt. Währenddessen zog einer der Täter das Handy der jungen Frau aus der Jackentasche und forderte gleichzeitig Bargeld. Unter der Drohung händigte sie knapp 70 Euro an die Räuber aus, die darauf flüchteten.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach Alarmierung der Polizei, gelang den Männern die Flucht. Das entwendete Smartphone der jungen Frau konnte jedoch wenig später sichergestellt werden. Ein Zeuge fand dieses in Tatortnähe auf der Straße.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Die Flüchtigen können wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 25 Jahre alt, gepflegte Erscheinung, beide Männer hatten seitlich rasierte Haare. Einer trug Vollbart und eine schwarze Weste, der andere eine Schildkappe verkehrt herum auf dem Kopf und einen dunklen Pullover mit V-Ausschnitt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-4444 zu melden.

E-Roller Tuning führt zu mehreren Anzeigen

Mannheim (ots) – Weil er lediglich auf dem Hinterrad seines E-Rollers fuhr, wurde ein 25-Jähriger am Samstagnachmittag Auf dem Sand kurz nach 16 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Gleich zu Beginn der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem nicht genug konnte er weder Führerschein oder einen Versicherungsnachweis für den E-Roller vorweisen. Kennzeichen waren auch keine angebracht.

Gleichzeitig gestand der Mann das Kleinkraftrad noch etwas “getunt” zu haben, weshalb von einer nicht unwesentlichen Leistungssteigerung des Motors auszugehen war. Der Roller wurde daher für eine Messung sichergestellt.

Der 25-Jährige musste die Beamten gleichzeitig zum Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde ein freiwilliger Drogentest reagierte zuvor positiv auf THC und Kokain. Gegen den Mann wird nun wegen Fahren ohne Führerschein, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.