Kreis Bergstraße

Mehrere Männer gehen auf 19-Jährigen los – Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – In der Nacht zum Samstag 17.09.2022 sind mehrere unbekannte Männer auf einen 19-Jährigen in der Breslauer Straße losgegangen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Der 19-Jährige hielt sich in der sogenannten “Taunusanlage” auf, als plötzlich mehrere Männer u.a. mit einem länglichen Gegenstand, auf ihn eingeschlugen. Der 19-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den unbekannten Angreifern geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Beim Ausparken anderes Fahrzeug gestreift und geflüchtet

Bensheim (ots) – Am Montag 19.09.2022 zwischen 11:20-11:35 Uhr, kam es in der Schwanheimer Str. 23, in Bensheim, auf dem dortigen Parkplatz des Netto-Marktes zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht vom Unfallort durch den Unfallverursacher.

Ein ausparkendes Fahrzeug touchierte ein nebenstehendes, geparktes Fahrzeug an der hinteren Stoßstange und hinterließ einige Kratzer über dem hinteren Reifen der Fahrerseite und an der Radkappe. Bei dem betreffenden PKW müsste es sich um ein weißes, etwas größeres Fahrzeug handeln.

Wer war an diesem Tag Fahrzeugführerin oder Fahrzeugführer eines solchen PKWs und könnte möglicherweise in diesen Unfall verwickelt gewesen sein? Wer konnte den besagten Verkehrsunfall beobachten und kann nun Hinweise zu dem geflüchteten PKW und der Fahrerin oder dem Fahrer machen? Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 entgegen.

Zwingenberg: Nach Unfall Tiertransport gestoppt – Ermittlungsverfahren eingeleitet

Zwingenberg/Seeheim/Alsbach (ots) – Die Beamten zählten insgesamt 61 Hunde, 10 Katzen, 9 Wüstenrennmäuse und 4 Kaninchen, für die keine artgerechten Transportvoraussetzungen vorlagen. Neben unter anderem zugekoteten Boxen, fehlender Wasserversorgung und extremen Platzmangel, weil mehrere Hunde in einer Box untergebracht waren, stellten die Beamten auch 2 illegal eingeführte Listenhunde sicher.

Am Samstag 17.09.2022 gegen 12 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem es auf der A5, zwischen den Anschlussstellen Zwingenberg und Seeheim, in Höhe des Autobahnparkplatzes “Nachtweide” zu einem Auffahrunfall gekommen war. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme geriet das mutmaßlich unfallverursachende Auto, ein weißer Transporter, in den Fokus der kontrollierenden Beamten, denn auf der Ladefläche befanden sich mehrere Käfige, gefüllt mit zahlreichen Tieren.

Das Veterinäramt wurde hinzugezogen und eine Amtstierärztin sowie ein Amtstierarzt gewährleistete die medizinische Versorgung der zum Teil verletzten Tiere. Eine Hündin musste in diesem Zuge zur Behandlung in eine Tierklinik gebracht werden.

Die beiden Fahrer (43 und 22 Jahre) mussten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000 Euro aufbringen. Zudem wurde die gewerbliche Weiterfahrt untersagt, da die hierfür gesetzlich vorgeschriebenen Tageblätter nicht vorgezeigt werden konnten.

Nach Abschluss aller ärztlichen Untersuchungen konnten die Tiere, mit einem anderen Transportunternehmen, ihre Reise zu den Pflegestellten fortsetzen.

Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz in gleich mehreren Fällen, müssen sich zwei 22- und 43-jährigen Männer nun strafrechtlich verantworten.

Nach Einbruch in Bürocontainer Zeugen gesucht

Zwingenberg (ots) – Zwei Bürocontainer in der Rieslingstraße und “In den Almen” rückte zwischen Freitag (16.9.) und Samstag (17.9.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die Unbekannten an den Containern zu schaffen und durchwühlten die Innenräume.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie Bargeld und suchten im Anschluss das Weite. Derzeit werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ob die beiden Fälle sowie ein weiterer Einbruch in eine Autowerkstatt in der Rieslingstraße in Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Mann springt auf Fahrbahn – Vollbremsung anderer Verkehrsteilnehmer

Hirschhorn (ots) – Nachdem am späten Samstagabend 17.09.2022 bis in die Sonntagnacht 18.09.2022 hinein, ein Mann in der Straße “Krautlachenweg” auf die Fahrbahn sprang und dort mehrere Verkehrsteilnehmer eine Vollbremsung hinlegen mussten, sucht die Polizei nach wichtigen Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll gegen 23.30 Uhr der dunkel gekleidete Mann plötzlich auf die Fahrbahn gesprungen sein, woraufhin ein Wagenlenker stark abbremsen musste. Auch gegen 01.30 Uhr soll der Fahrer eines Volkswagens “Golf” wegen des auf die Fahrbahn springenden Mannes eine Vollbremsung hingelegt haben. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die Ermittlung zu einem möglichen Tatverdächtigen sowie zu den Umständen dauern derzeit noch an. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen, insbesondere nach Verkehrsteilnehmern, die auf diesem Streckenabschnitt ebenfalls abbremsen mussten und ähnliche Beobachtungen gemacht haben.

Die Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach sind unter Tel: 06207/9405-0 zu erreichen.

Zeugen nach Einbruch in Rastanlage gesucht

Pfungstadt (ots) – Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag 18.09.2022 in die Räumlichkeiten der Tank- und Rastanlage Ost an der Autobahn 67 eingestiegen. Gegen 06 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die sich durch eine aufgehebelte Hintertür gewaltsam Zutritt zum Inneren verschafft hatten.

Hier entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Flaschen und Dosen und brachen die beiden in der Kantine aufgestellten Geldspielautomaten auf. Mit dem darin befindlichen Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro und den Getränken suchten die Täter im Anschluss unerkannt das Weite.

Der Tatzeitraum reicht bis 22 Uhr am Vorabend zurück. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeiautobahnstation unter der Rufnummer 06161/8756-0 entgegen.

Einbrecher flüchten ohne Beute – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Zwingenberg (ots) – Kriminelle haben am späten Freitag 16.9.2022 versucht, in eine Autowerkstatt in der Rieslingstraße einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen wollten die bislang noch unbekannten Täter gegen kurz vor Mitternacht eine Seiteneingangstür zum Inneren der Werkstatt aufhebeln.

Ein Zeuge bemerkte den Einbruchsversuch und schaltete das Licht ein, woraufhin die Eindringlinge von ihrem Vorhaben abließen und über einen Metallzaun die Flucht ergriffen. Zeugen können sich unter Tel: 06251/8468-0 bei der Polizei in Bensheim melden.

Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Bensheim-Hochstädten (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Mühltalstraße rückte in der Zeit von Mittwoch (14.9.) bis Freitag (16.9.)in das Visier unbekannter Krimineller. Sie verschafften sich zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 17 Uhr am darauffolgenden Freitag nach derzeitigen Erkenntnissen über einen Gartenzaun Zutritt zu dem Anwesen und brachen die Haustür auf.

Im Inneren wurden Zimmer und Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt. Ob sie dabei Beute gemacht haben, muss aktuell noch ermittelt werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter 06252/706-0 entgegen.

Polizeivizepräsident Rudi Heimann überreicht Lampertheim das KOMPASS-Sicherheitssiegel

Lampertheim (ots) – Im Rahmen des zweiten Präventionstags hat Polizeivizepräsident Rudi Heimann am Sonntag (18.09.2022) der Stadt Lampertheim das KOMPASS-Sicherheitssiegel überreicht.

2019 ist Lampertheim der Sicherheitsinitiative des Hessischen Innenministeriums beigetreten und hat seit dieser Zeit gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Polizei Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit und das subjektive Sicherheitsgefühl in der Stadt zu steigern.

“Lampertheim ist gemäß der polizeilichen Kriminalstatistik mit 910 Straftaten und einer Aufklärungsquote von fast 64 % eine sichere Stadt. Doch das bedeutet nicht automatisch, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt auch wohlfühlen. Um dies zu verbessern, ist das Engagement der Stadt Lampertheim vorbildlich. Binnen kürzester Zeit hat Lampertheim alle Schritte des Kompass-Prozesses durchlaufen. Nachdem die lokalen Sicherheitsbedürfnisse gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei umfassend und nachvollziehbar erhoben wurden, haben die Verantwortlichen umgehend pass genaue Lösungsansätze und Maßnahmen initiiert und umgesetzt, um die festgestellten negativen Einflüsse zu beseitigen. Mit diesen sinnvollen, angemessenen und zielführenden Maßnahmen hat die Stadt bereits erste Erfolge erzielt und somit die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in Lampertheim spürbar gesteigert. Das KOMPASS-Sicherheitssiegel ist somit die formale Auszeichnung für eine herausragende Präventionsarbeit, auf die die Bürgerinnen und Bürger der Stadt auch zukünftig bauen können”, so Polizeivizepräsident Rudi Heimann.

Bürgermeister Gottfried Störmer freut sich über das KOMPASS-Sicherheitssiegel, verknüpft dieses aber mit einer Verpflichtung: “Eine Auszeichnung ist auch immer der Auftrag, weiter an einer Sache dran zubleiben und diese langfristig und nachhaltig weiterzuentwickeln. Genau das werden wir mit dem KOMPASS-Programm in unserer Stadt machen, um auch künftig das Sicherheitsgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger weiter zu verbessern.”

Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger fühlten sich auch vor Beitritt in das KOMPASS-Programm in ihrer Stadt sicher. Doch durch die Bürgerbefragungen und zwei Sicherheitskonferenzen hatten sie die Möglichkeit, aktiv an der Entwicklung ihrer Stadt mitzuwirken.

“Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt wissen am besten, wo der Schuh drückt. Deshalb ist es so wichtig, sie zu beteiligen und auf ihre Bedürfnisse einzugehen.”, so der Polizeivizepräsident.

Im Rahmen von KOMPASS wurde in Lampertheim bereits seit Anfang 2020 ein aktiver Präventionsrat gegründet, der sich mit aktuellen Entwicklungen und Sicherheitsbedarfen befasst.

Gleich zu Beginn der KOMPASS-Teilnahme benannte die Stadt eine KOMPASS-Ansprechpartnerin als Schnittstelle zur Polizei. Die Zusammenarbeit ist kontinuierlich, zuverlässig und konstruktiv.

Weiterhin wurden folgende auf die Stadt abgestimmte passgenaue KOMPASS-Maßnahmen entwickelt und umgesetzt:

Einführung des Gewaltpräventionsprogramms “Gewalt-Sehen-Helfen”

Installierung und Verbesserung von Beleuchtungssystemen

Aufstockung der Grünschnitt-Kolonne und regelmäßiger Grünschnitt

Beseitigung von Angsträumen durch “erlaubte und künstlerische” Graffiti

Aufstockung der Stadtpolizei

Aufstockung des Freiwilligen Polizeidienstes

Weitere Installation von LEON-Hilfeinseln

Ausarbeitung des Projektes “Sicherer Schulweg”

Einrichtung einer Kampagne gegen den “wilden Müll”

Erarbeitung einer Präventionsbroschüre für die speziellen Belange und Wünsche von Senioren

Installation zur Möglichkeit von Besuchen bei dem Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) zur Sensibilisierung von Kindern für das Thema Müllentsorgung und Mülltrennung

Teilnahme und Bewerbung der Aktion “Heimwegtelefon”

Entwicklung eines Präventions-Wegweisers “Stark mit Schule” in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Bergstraße

Planung eines ganzheitlichen Konzepts zur Verbesserung von Verkehrsbrennpunkten an den Schulen

Die Vielzahl der unterschiedlichen Maßnahmen zeigt, wie breitgefächert das KOMPASS-Programm sein kann. Die Verantwortlichen der Stadt bieten gemeinsam mit der Polizei für alle Altersgruppen Präventionsmaßnahmen an und kümmern sich gleichzeitig um die Sorgen und Ängste ihrer Bewohnerinnen und Bewohner.

Als besonderer Baustein von KOMPASS ist von polizeilicher Seite “die Schutzfrau beziehungsweise der Schutzmann vor Ort” zu sehen. Zu Fuß unterwegs oder zu festen Sprechzeiten im Büro, sind sie der direkte Ansprechpartner für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt, aber auch Bindeglied zwischen Schulen, Vereinen und der Polizei.

Mittlerweile nehmen bereits 130 Kommunen hessenweit an der Sicherheitsinitiative KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) teil. Über 2,8 Millionen Hessinnen und Hessen profitieren damit von der bundesweit einmaligen Initiative des Hessischen Innenministeriums an die Städte und Gemeinden. Ziel des Programms ist es, die Sicherheitsarchitektur in den Kommunen individuell weiterzuentwickeln und passgenaue Lösungen für Probleme vor Ort zu entwickeln. Dabei soll Bestehendes auf den Prüfstand gestellt und eine detaillierte Maßnahmenliste erstellt werden, wie die Sicherheit vor Ort weiter verbessert werden kann. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Prävention. Von grundlegender Bedeutung ist, dass alle Partner, die Aufgaben im Bereich der Sicherheit wahrnehmen sowie die Bürgerinnen und Bürger an einen Tisch geholt werden.

Weitere Informationen zum KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel sind unter https://innen.hessen.de/Sicherheit/KOMPASS zu finden.

Darmstadt

Streifen nehmen Tatverdächtige nach versuchtem Raub vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Nach einem versuchten Raubüberfall am späten Freitagabend (16.09.) haben Polizeistreifen zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen Mitternacht alarmierte ein 16-Jähriger über Notruf die Polizei und gab an, dass mehrere Jugendliche ihn im Herrngarten geschlagen hätten und sein Fahrrad stehlen wollten. Sie suchten jedoch ohne Beute die Flucht in Richtung Kantplatz.

Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streife des 1. Polizeireviers zwei 19 und 17 Jahre alte Tatverdächtige stoppen und festnehmen. Bei der Durchsuchung stellten sie bei dem Älteren einen Schlagring sicher. Die Fahndung nach einem dritten, noch flüchtigen Mittäter verlief noch ohne Erfolg. Die beiden Festgenommenen, die aus Darmstadt und Pfungstadt stammen, müssen sich jetzt wegen des Verdachts des versuchten Raubes strafrechtlich verantworten.

Auto beschädigt und Naziparole gerufen

Darmstadt-Bessungen (ots) – Gegen einen noch unbekannten Täter haben die Ermittler des südhessischen Staatsschutzes derzeit ein Verfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in Verbindung mit der Sachbeschädigung eines Autos eingeleitet.

Am Sonntag 18.9.2022 hatten Anwohner der Brüder-Knauß-Straße die Polizei gerufen, als sie einen Mann gegen 20.25 Uhr bemerkten, der dort gegen ein Auto schlug und den Außenspiegel beschädigte. Doch dem nicht genug. Laut der Zeugen soll der Unbekannte dabei auch die Naziparole “Sieg Heil” gerufen haben. Bei Eintreffen der Beamten fehlte von dem Mann jede Spur.

Der Täter war etwa 30 Jahre alt gewesen und von schmaler Statur. Seine Haare wurden als kurz beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann einen grauen Pullover, auf dem eine rote Zahl gedruckt war.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zur Identität des Beschriebenen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt (Staatsschutz Südhessen) unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Linienbus beschädigt – Schadenshöhe auf 2000 Euro geschätzt

Darmstadt (ots) – Ein in Schwarz gekleideter, ca- 20-30 jähriger Mann von schlanker Statur und mit blonden Haaren, hat am Sonntag 18.9.2022 gegen 22 Uhr sein Unwesen in der Landgraf-Georg-Straße getrieben und mit einem Hammer die Seitenscheibe eines Linienbusses eingeschlagen. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt an der Haltestelle Ostbahnhof- Steig 12.

Der im Anschluss flüchtende Täter verursachte mit seinem Vorgehen einen Schaden von mindestens 2.000 Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Mehrere Kellerverschläge aufgebrochen – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Auf die Kellerverschläge zweier Mehrfamilienhäuser hatten es bislang noch unbekannte Täter im Laufe des Freitags (16.9.) abgesehen. Zwischen 13 Uhr und 16 Uhr verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu den Anwesen in der Liebfrauenstraße und hebelten hier mehrere Kellerverschläge auf.

Der genaue Umfang des Diebesgutes steht aktuell noch nicht abschließend fest und bedarf weiterer Klärung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen zur Tatzeit in der Liebfrauenstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Verdächtiges Duo durchsucht Autos

Alsbach-Hähnlein (ots) – Wegen des Verdachts des Diebstahls aus mindestens 2 Autos wird sich ein 23-jährger Darmstädter und sein 30-jähriger Komplize zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Beide Männer hatten am frühen Sonntagmorgen (18.9.) die Aufmerksamkeit von Zeugen in der Kirchstraße auf sich gezogen, als sie sich dort an geparkten Autos zu schaffen machten und die Innenräume durchwühlten.

Beherzt hielten die Anwohner den 23-jährigen Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Seinem Komplizen gelang die Flucht. Diese endete jedoch rasch und der Darmstädter wurde im Rahmen der sofort ausgelösten Fahndung, Dank der Beschreibung der Zeugen, noch in Tatortnähe von den hinzueilenden Streifen festgenommen.

Ob das Duo etwas aus den Autos mitgehen ließ, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Rahmen ihrer Durchsuchungen konnten keine Gegenstände gefunden werden. Gegen beide Tatverdächtige wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Hause entlassen.

Auto mit blauem Lack besprüht

Groß-Umstadt (ots) – Auf einen grauen VW hatten es noch unbekannte Vandalen in der Zeit zwischen Freitag (16.9.) und Sonntag (18.9.) abgesehen. Das Auto parkte in der Georg-August-Zinn-Straße als die Kriminellen es großflächig mit blauem Lack besprühten. Die ersten Schätzungen zur Schadenshöhe belaufen sich auf rund 10.000 Euro.

Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Sportzentrum von Kriminellen heimgesucht

Reinheim (ots) – Auf ein Sportzentrum hatten es noch unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (16.9.) und Montag (19.9.) abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein rückwärtiges Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumen “Am Sportzentrum”. Die Kriminellen öffneten sämtliche Schränke und auch drei Garagentore.

Aus einer der Garagen schnappten sie einen Aufsitz-Rasenmäher und beschädigten diesen massiv beim Fahren über den Sportplatz. Ob die Unbekannten Beute mitgehen ließen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der bisherige Schaden wird auf einen 5-stelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Ober-Ramstadt ermittelt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 unter der Rufnummer 06154/63300 zu melden.

250 Liter Dieselkraftstoff aus Lastwagen abgezapft

Mühltal (ots) – Insgesamt 250 Liter Diesel haben Kriminelle in der Nacht zum Freitag (16.9.) aus zwei abgestellten Lastwagen abgezapft. Zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 6.45 Uhr am folgenden Morgen gelangten die bislang noch unbekannten Täter auf das Firmengelände in der Straße “An der Flachsröße” in Nieder-Ramstadt.

An zwei dort geparkten Fahrzeugen öffneten sie die Tankdeckel und zapften den Kraftstoff ab. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise nimmt die Polizei in Ober-Ramstadt unter Tel: 06154/6330-0 entgegen.

Groß-Gerau

Hochwertiges Pedelec am helllichten Tag gestohlen – Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Rüsselsheim (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Diebe bereits am Montag 12.9.2022 am Löwenplatz auf ein hochwertiges schwarzes Fahrrad vom Hersteller “Cube” im Wert von rund 4.500 Euro abgesehen. Der Besitzer des Pedelecs hatte sein Eigentum gegen 09.30 Uhr mit einem Schloss gesichert an dem dortigen Fahrradständer zurückgelassen.

Als er gegen 12 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem Mountainbike jede Spur. Das Kommissariat 41 in Rüsselsheim ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen.

Möglicherweise konnten Passanten das kriminelle Vorgehen des noch unbekannten Täters beobachten? Wer in diesem Zusammenhang beziehungsweise zum Verbleib des Rades sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden (Rufnummer 06142/6960).

Zwei Mülltonnenbrände rufen Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Riedstadt (ots) – Zwei Mülltonnenbrände im Rosenhof und in der Moselstraße haben am frühen Montagmorgen (19.09.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 06 Uhr meldeten Zeugen über Notruf den Brand einer Altpapiertonne in der Straße “Am Rosenhof”. Die sofort alarmierte Wehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Während der Brandbekämpfung erhielt die Leitstelle eine erneute Meldung über den Brand einer Mülltonne, diesmal in der Moselstraße. Auch hier verhinderten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Ausbreiten des Feuers. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Aufgrund der Gesamtumstände kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Polizeistreifen nehmen alkoholisierten Tatverdächtigen fest

Rüsselsheim (ots) – Eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim hat am späten Samstagabend (17.09.) einen 35-jährigen Tatverdächtigen nach einer Sachbeschädigung im Bereich der Adolf-vom-Menzel-Straße festgenommen. Gegen 23.30 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie der Rüsselsheimer einen brennbaren Gegenstand in einen dortigen Briefkasten sowie einen benachbarten Mülleimer war und alarmierte die Polizei.

Eine Streife konnte den Beschriebenen an einem nahen Discounter ausmachen und nach einer kurzen Flucht zu Fuß vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten ein Feuerzeug und Silvester Pyrotechnik sicher. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Aufgrund seiner starken Alkoholisierung von 1,35 Promille brachten ihn die Polizisten im Anschluss zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle. In dem eingeleiteten Verfahren muss sich der 35-Jährige jetzt strafrechtlich verantworten.

Windschutzscheibe durch Steinwurf beschädigt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Die Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt aktuell gegen bislang unbekannte Täter wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf der Autobahn 5 bei Mörfelden. Gegen 18.50 Uhr am Sonntagabend (18.09.) warfen Unbekannte ein Stein von einer dortigen Brücke auf die Fahrbahn und trafen das Fahrzeug eines 61-Jährigen, der in Richtung Süden unterwegs war.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizeiautobahnstation unter der Rufnummer 06151/8756-0 entgegen.

Stampfer, Stromaggregat und Hydraulikbolzen gestohlen

Bischofsheim (ots) – In der Zeit von Donnerstagabend (15.9.) bis Freitagmorgen (16.9.) haben Kriminelle ein Baustellengelände in der Straße “An der Bahn” heimgesucht. Gegen 6.45 Uhr bemerkten Zeugen, dass bislang noch unbekannte Täter die Vorhängeschlösser an zwei Baucontainern aufgebrochen hatten.

Hieraus entwendeten sie insgesamt drei Stampfer, ein Stromaggregat und einen Hydraulikbolzen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Der Tatzeitraum reicht bis 17 Uhr am Vorabend zurück. Hinweise nimmt das Kommissariat 41 bei der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen

Reichelsheim/Ober-Kainsbach (ots) – Am Montagvormittag 19.09.2022 in der Zeit von 08-12 Uhr führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen Geschwindigkeitsmessungen in der Talstraße durch. Insgesamt überprüften die Ordnungshüter die Geschwindigkeit von 312 Fahrzeugen, wovon über 50 Wagenlenker zu schnell unterwegs waren. 4 Verkehrssünder müssen in diesem Zusammenhang mit Fahrverboten rechnen.

Traurige Spitzenreiterin war eine Fahrerin aus dem Odenwaldkreis, die auf der Straße mit 95 km/h bei erlaubten 50 unterwegs war. Auf sie werden nun ein Bußgeld von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot zukommen.

