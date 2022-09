Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 19.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Erneut ohne entsprechende Fahrerlaubnis

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Erneut ohne entsprechende Fahrerlaubnis nutzte ein 58-Jähriger aus Lambrecht sein Kleinkraftrad am 19.09.2022 um 09:30 Uhr in der Bahnhofstraße in 67466 Lambrechts, als er durch eine Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Lambrechter bereits im Juli letzten Jahres wegen gleicher Sache in Erscheinung getreten ist. Auch damals war dieser nicht im Besitz eines Führerscheines. Daher wurde das Kleinkraftrad des Mannes mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt und dieser trat seinen weiteren Weg zu Fuß an. Nun muss sich dieser wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in einem Strafverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Grünstadt: Ingewahrsamnahme nach Serie von Straftaten

Grünstadt (ots) – Nachdem ein 40 Jahre alter Wohnsitzloser am Sonntag, 18.09.2022, zwischen 04:20 Uhr und 06:00 Uhr an neun Geschäften in der Innenstadt die Schaufensterscheiben beschädigt und weitere Sachbeschädigungen begangen hat, konnte er nach intensiven Fahndungsmaßnahmen festgestellt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Nachdem er wieder aus dem Gewahrsam entlassen wurde, wurde er in den Abendstunden bei einem Fahrraddiebstahl auf frischer Tat festgestellt und im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Straftaten geben können, werden gebeten sich unter 06359/9312-0 an die PI Grünstadt zu wenden.

