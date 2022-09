Auseinandersetzung auf dem Purzelmarkt – Zeugen gesucht!

Billigheim-Ingenheim (ots) – Sonntagfrüh 18.09.2022 gegen 0:30 Uhr kam es im Bereich des Treppenabganges in der alten Torstraße in Billigheim-Ingenheim zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein bislang unbekannter Täter, aus einer Gruppe von weiteren Männern heraus, mit einer Bierflasche gegen den Kopf eines 29-Jährigen.

Die Mutter des 29-Jährigen wollte dazwischen gehen und wurde von einer der Personen zu Boden gestoßen. Dabei ging ihre Brille zu Bruch.

Täterbeschreibung:

Ca. 20 Jahre alt, 1,90 m, schmale Statur, bekleidet mit einem weißen Pullover mit schwarzem Aufdruck im Nacken. Ein weiterer beteiligter junger Mann trug einen rot-blauen Pullover.

Der 29-jährige Geschädigte erlitt, durch den Schlag mit der Bierflasche, kleine Schnittwunden an der rechten Kopfseite, die durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst versorgt wurden. Seine Mutter wurde nicht verletzt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Landau unter Tel: 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

PKW in unsicherer Fahrweise unterwegs

Niederhorbach (ots) – Am Samstag 17.09.2022 gegen 18.20 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen PKW, welcher in sehr unsicherer Fahrweise von Billigheim-Ingenheim kommend in Fahrtrichtung Bad Bergzabern unterwegs wäre. Der weiße SUV der Marke VW konnte in Niederhorbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug verletzte sich die 62-jährige Fahrzeugführerin und musste vom Rettungswagen versorgt werden.

Da deutliche Anzeichen für einen möglichen Alkoholkonsum festgestellt wurden, wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden an dem Fahrzeug Beschädigungen festgestellt, welche durchaus durch ein frisches Unfallgeschehen entstanden sein könnten. Die Polizei Bad Bergzabern bittet daher mögliche Augenzeugen oder Geschädigte sich zu melden.

Spiegel beschädigt und weitergefahren

Herxheim (ots) – Am Freitagmittag 16.09.2022 um 12:45 Uhr touchierte ein unbekannter Unfallverursacher einen in der Luitpoldstraße in Herxheim am Straßenrand geparkten Ford Fiesta am Außenspiegel und beschädigte diesen.

Bei dem verursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen weißen PKW mit Karlsruher-Zulassung (KA), der sich nach dem Zusammenstoß in Fahrtrichtung Herxheim-Hayna von der Unfallörtlichkeit entfernte. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Samstag 17.09.2022 zwischen 07-18.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken auf dem öffentlichen Parkplatz in der Weinstraße in Bad Bergzabern, neben der HEM-Tankstelle, ein dort zum Parken abgestellten PKW.

Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Der hierbei entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern.

KiTa-Einbrecher gehen leer aus

Siebeldingen (ots) – In der Nacht von Freitag 16.09.2022 gegen 22 Uhr auf Samstag 17.09.2022 um 06 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte in Siebeldingen. Im Gebäude durchsuchten sie einen Büroraum. Da dort keine Wertgegenstände aufbewahrt werden, flüchteten sie ohne Beute.

An dem aufgebrochenen Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Schockanruf- Trickbetrüger erbeuten fünfstelligen Betrag

Leinsweiler (ots) – Eine 67-jährige Frau aus dem Landkreis Südliche Weinstraße erhielt am Freitag 16.09.2022 gegen 12:45 Uhr einen Anruf. Der Anrufer täuschte vor, ein Polizeibeamter zu sein und gab an, dass die Nichte der Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt worden sei. Bei dem Unfall sei ein Kind schwer verletzt worden. Der falsche Polizeibeamte verlangte von der Frau, dass sie zur Abwendung einer Inhaftierung ihrer Nichte eine Kaution im niedrigen 5-stelligen Bereich bezahlt.

Die Frau ging darauf ein und wurde an einen Übergabeort im Bereich Darmstadt gelotst. Dort übergab sie den Bargeldbetrag an eine weibliche Person.

Erst im Nachgang wurde die Geschädigte misstrauisch und rief ihren Bruder an. Als dieser die Geschichte des falschen Polizeibeamten nicht bestätigte, informierte sie die Polizei.

Bei dem Fall handelt es sich um einen typischen Betrug durch einen sogenannten Schockanruf. Sollten sie einen solchen Anruf erhalten gibt Ihnen die Polizei folgende Hinweise:

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.