Falschgeld bei Veranstaltung

Speyer (ots) – Im Nachgang wurde durch ein Speyerer Gymnasium festgestellt, dass bei einer Veranstaltung vom 16.09.2022 auf Samstag 17.09.2022 in der Halle 101 in Speyer 4 gefälschte 20-Euro-Scheine in die Kasse gelangt sind. Der oder die Täter sind bislang unbekannt, Ermittlungen und ein Strafverfahren wurden eingeleitet und die “Blüten” zur Beweissicherung und Spurensuche sichergestellt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Mit der Taschenlampe in die Wohnung geleuchtet

Speyer (ots) – Am Samstag 17.09.2022 gegen 04 Uhr wurde ein Bewohner der Richard-Wagner-Straße in Speyer durch Geräusche und dem Schein einer Taschenlampe aus seinem Schlaf gerissen. Durch lautes Schreien konnte der Bewohner die unbekannte Person zur Flucht bewegen.

Aufgrund der Tatsache, dass kein Schaden entstanden war, wurde der Vorfall erst am Morgen der Polizei gemeldet. Die Polizei rät solche Vorfälle unmittelbar zu melden, um geeignete Maßnahmen einleiten zu können. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Am Freitag 16.09.2022 gegen 01:15 Uhr kam es in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer zu einem Unfall bei dem eine 58-jährige ausparkende PKW-Fahrerin zwei Personen aus einer dahinter befindlichen Personengruppe touchierte und dabei leicht verletzte. Im Anschluss fuhr die Fahrerin noch auf einen dort befindlichen Stein auf dem Grünstreifen, sodass der PKW nicht mehr bewegt werden konnte.

Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der PKW musste durch einen Abschlepper mittels Kran geborgen werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer telefonisch unter Tel: 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Die Auswirkungen von Alkohol im Körper sind an viele Faktoren geknüpft (Tagesform, Wassergehalt, Gewöhnung u.a.) und somit durch die Betroffenen nur schwer einzuschätzen. Um dadurch keine Gefahr für die eigene Gesundheit und viel wichtiger auch die Gesundheit anderer darzustellen, warnt die Polizei davor sich auch nur leicht alkoholisiert hinter ein Steuer zu setzen.

Unfallflucht in der Pfaugasse

Speyer (ots) – Im Zeitraum 15.09.2022 14 Uhr bis 16.09.2022 11:15 Uhr kam es in der Pfaugasse in Speyer zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde -vermutlich durch einen Ein-/Ausparker- die vordere Stoßstange eines geparkter PKW in Höhe der Hausnummer 1 beschädigt.

Zeugen bzw. der Verursacher werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Im Zeitraum 18.09.2022 von 01:50-02:30 Uhr wurden im Bereich Kurt-Schumacher-Straße / Spaldinger Straße in Speyer Kontrollen durchgeführt. Hierbei konnten bei vier durchgeführten Kontrollen folgende Verstöße festgestellt werden:

1x Radfahren ohne Beleuchtung,

1x Erlöschen der Betriebserlaubnis eines PKW aufgrund eines neu eingebauten, aber nicht eingetragenen Fahrwerkes und damit nicht kompatiblen Kombination mit den angebrachten Felgen.

Aufgrund des Erlöschens der Betriebserlaubnis wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Deshalb empfiehlt die Polizei sich zuvor fachkundig zu informieren, bevor Veränderungen an Kraftfahrzeugen durchgeführt werden.

Unfall zwischen Fahrrad und Pedelec

Speyer (ots) – Am Donnerstag 15.09.2022 gegen 14:30 Uhr ereignete sich Am Renngraben ein Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Pedelec-Fahrer und einer 79-jährigen Radfahrerin. Die Dame bog aus der Straße Im Lenhart nach Am Renngraben ab und stieß dort mit dem entgegenkommenden 29-Jährigen zusammen, der sich mit einem anderen Radfahrer unterhalten haben soll.

Die 79-Jährige verletzte sich dabei leicht am Arm. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war aber nicht notwendig. Der Radfahrer blieb unverletzt.