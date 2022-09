KW in Vollbrand

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am frühen Sonntag 18.09.2022 kam es im Kleiner Weg zum Brand eines Lastkraftwagens. Der LKW stand in Vollbrand und erlitt Totalschaden. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Bobenheim-Roxheim gelöscht. Ein Übergreifen des Feuers auf eine in der Nähe befindlichen Halle konnte verhindert werden. Die Brandursache und der entstandene Schaden sind derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlung.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Unter Einfluss von Betäubungsmitteln mit gestohlenem Fahrrad

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 17.09.2022 gegen 01:40 Uhr, fiel in der Hauptstraße ein in großen Schlangenlinien fahrender Radfahrer auf. Der Radfahrer räumte in der folgenden Verkehrskontrolle den Konsum von Marihuana ein und zeigte sich deutlich unter dessen Einfluss. Zudem konnte ermittelt werden, dass der Radfahrer das mitgeführte Fahrrad zuvor am Hauptbahnhof Schifferstadt entwendet hatte.

Weiterhin führte der Mann ein Handy mit sich, welches er selbst nicht entsperren konnte. Gegen den Radfahrer wird daher wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrraddiebstahl und Handydiebstahl ermittelt.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, und insbesondere Geschädigte eines Fahrraddiebstahles mit Tatort Bahnhof Schifferstadt werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots) – In der Nacht von 15.09. auf 16.09.2022 drangen bislang unbekannte Täter in ein Kiosk in der Klappengasse ein, indem ein Klofenster eingeschlagen wurde. Es wurden hiernach Tabakwaren, alkoholische Getränke und der Inhalt der Kasse entwendet.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.