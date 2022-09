Darmstadt

Fußgängerin von Linienbus erfasst – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Freitagmittag 16.09.2022 gegen 13:30 Uhr, ereignete sich an der Straßenbahnhaltestelle “Berliner Allee” in der Rheinstraße in Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Darmstädterin schwer verletzt wurde.

Diese schien, die Straßenbahngleise fußläufig überqueren zu wollen. Hierbei wurde sie frontal von einem herannahenden Linienbus erfasst. Die junge Frau erlitt schwere Kopfverletzungen, sodass sie vor Ort notärztlich versorgt und anschließend in eine Spezialklinik verbracht werden musste.

Die Fahrgäste als auch der Fahrer des Linienbusses blieben unverletzt. Am Bus selbst entstand Sachschaden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme war der Linienverkehr zeitweise beeinträchtigt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151 / 969-41210 zu melden.

Raubüberfall auf Tankstelle

Darmstadt (ots) – Am Samstagabend 17.09.2022 fand ein Raubüberfall auf die ARAL-Tankstelle in der Nieder-Ramstädter Straße statt. Ein unbekannter Täter betrat gegen 20:45 Uhr den Kassenraum. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole entnahm er mehrere Hundert Euro aus der Kasse. Die Angestellte wurde nicht verletzt. Der Täter floh zu Fuß in Richtung Norden, Innenstadt Darmstadt.

Täterbeschreibung:

ca. 175 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Kappe, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarzer Pullover, dunkelgraue Hose, hellgraue Sportschuhe, blaue Gesichtsmaske.

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 10 der PD Darmstadt-Dieburg geführt. Zeugen, welche die Tat beobachtet oder den flüchtenden Täter gesehen haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06161/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Rollerfahrer auf der Flucht vor der Polizei

Groß-Umstadt (ots) – Am Sonntag 18.09.2022 sollte gegen 02:20 Uhr in der Richer Strasse in Fahrtrichtung Klein-Umstadt ein 20-jähriger Schaafheimer mit dessen Kleinkraftrad/Roller einer Kontrolle unterzogen werden. Er missachtete unmittelbar alle Anhaltezeichen des Streifenwagens. Um die Flucht fortzusetzen wechselte der Rollerfahrer auf den neben der Fahrbahn befindlichen Fahrradweg und fuhr in hoher Geschwindigkeit an 2 Passanten vorbei.

Um sich Platz zu verschaffen hupte der Rollerfahrer, die beiden Personen konnten ausweichen. Sie hatten zuvor die Kontrollstelle der Polizei als Fußgänger in Richtung Klein-Umstadt passiert und werden nunmehr als Geschädigte und Zeugen gesucht.

Bei der fortgesetzten Flucht des Rollerfahrers über einen Feldweg in Richtung Adenauerring in Groß-Umstadt kam dieser auf regennasser Fahrbahn auf einer Brücke allein beteiligt zu Fall. Hiernach ergriff er unmittelbar fußläufig die Flucht.

Er konnte nach einer Verfolgung durch die Streifenwagenbesatzung eingeholt und festgenommen werden. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und stand unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss. Weiter war der Roller nicht gegenwärtig versichert.

In diesem Zusammenhang wird er sich diverser Strafverfahren verantworten müssen.

Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt.

Die beiden Personen, die durch den Rollerfahrer auf dem genannten Fahrradweg gefährdet wurden werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Räuberduo überfällt Tankstelle

Griesheim (ots) – Nach einem Raubüberfall am Freitagabend 16.09.2022 fahndet die Polizei aktuell nach zwei flüchtigen Tätern. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten zwei Unbekannte gegen 22.00 Uhr den Kassenraum einer Tankstelle in der Flughafenstraße. Unter Drohung mittels einer schwarzen Schusswaffe händigte der Angestellte den Kasseneinsatz mit den Tageseinnahmen an die Räuber aus.

Diese flüchteten danach mit einem Stehlgut in Höhe von mehreren Tausend Euro in unbekannte Richtung. Der Angestellte blieb unverletzt.

Täterbeschreibung:

Täter 1: ca. 175-180 cm groß, grauschwarzer Trainingsanzug mit hellen Streifen an den Ärmeln, dunkle Basecap, helle Schuhe. Das Gesicht war teilweise mit einem roten Tuch bedeckt.

Täter 2: trug einen schwarzen Jogginganzug, ebenfalls eine dunkle Basecap und eine schwarze Gesichtsmaske.

Das Kommissariat 10 in Darmstadt wird die weiteren Ermittlungen führen, Zeugen, die die Beschriebenen vor der Tat oder auf der Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Vor der Polizei geflüchtet und verunfallt

Rüsselsheim (ots) – Am Samstag 17.09.2022 gg. 21:10 Uhr kam es in der Innenstadt zur einer Verfolgungsfahrt, bei der ein Opel Vectra vor einer Verkehrskontrolle flüchtete. Hierbei wurde unter anderem ein entgegenkommendes Auto in der Georg-Treber-Straße durch die rücksichtslose Fahrweise des Flüchtenden möglicherweise gefährdet.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Opel Vectra im Rahmen der Verfolgungsfahrt gesehen haben und Angaben zu einem möglichen Fahrer machen können.

Der Opel Vectra konnte kurz später verunfallt im Bereich der Anton-Flettner-Straße / EKZ Mainspitze festgestellt werden. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang und eventuellen Personen machen können, die die Unfallörtlichkeit verließen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nauheim (ots) – Im Zeitraum Freitag (09.09.) 18:00 Uhr und Samstag (10.09.) 10:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Opel Corsa, der im Ahornweg am Fahrbahnrand abgestellt war.

Etwa 1.500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Pkw beschädigt und von Unfallstelle geflüchtet

Michelstadt (ots) – In der Zeit von Freitag (16.09.) 17 Uhr bis Samstag (17.09.) 09 Uhr, ereignete sich im Bereich des Parkplatzes in der Kellereibergstraße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Pkw beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Ein 62-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck parkte seinen Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz ab, als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er eine massive Beschädigung im Bereich der Fahrerseite fest.

Am Pkw des 62-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 EUR.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. dem Verursacher geben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

Verkehrsunfallflucht auf der B 45 zwischen Etzen-Gesäß und Mümling-Grumbach

Bad König (ots) – Am Samstag 17.09. gegen 08:18 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter männlicher Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die dortige Leitplanke indem er ins Schleudern geriet. Geschätzter Schaden an der Leitplanke 1.500 Euro. Nach dem Anprall in die Leitplanke verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle unerlaubt.

Bei dem Fahrzeug des Verursachers handelt es sich anhand vorgefundener Teile um einen älteren PKW BMW, 5er Baureihe, Farbe silber-grau, Baujahr 1988-1995. Das Fahrzeug müsste laut Zeugen an der hinteren rechten Fahrzeugecke beschädigt sein.

Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher oder das gesuchte Fahrzeug nimmt die Polizeistation Höchst unter 06163 / 9410 entgegen.

