Kaiserslautern

Berauschte Fahrt verhindert

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 17.09.2022 gegen 05:30 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann aus dem Kreis Südwestpfalz in dem Benzionring, Kaiserslautern kontrolliert. Der Mann saß bereits in seinem PKW und wollte die Fahrt antreten.

Glücklicherweise wurde er jedoch durch die Beamten zuvor kontrolliert, denn der Mann war mit 0,58 Promille alkoholisiert. Im Falle einer Fahrt hätte ein nicht unerhebliches Bußgeld auf den Mann zukommen können. |PvD

Ladendiebstahl und Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 17.09.2022, gegen 16:22 Uhr entwendet ein 18-jähriger Heranwachsender aus Kaiserslautern aus einem Geschäft am Fackelrondell, Kaiserslautern einen Rucksack, Turnschuhe und 4 Mützen. Nach kurzer Flucht wurde er durch den Ladendetektiv gestellt und der Polizei übergeben.

Bei der folgenden Durchsuchung wurden bei dem Heranwachsenden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen ihn werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet. Abschließend wurde dem Heranwachsenden ein Hausverbot für das Geschäft ausgesprochen. |PvD

Unfall unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag 17.09.2022 gegen 02:01 Uhr ereignete sich in der Mannheimer Straße ein Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Frau und ein 18-jähriger Heranwachsender, beide aus dem Kreis Kaiserslautern, befuhren mit ihren jeweiligen PKW nebeneinander die Mannheimer Straße in Richtung Altenwoogstraße. Aufgrund zu geringen Seitenabstandes kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß beider PKW. Die Frau entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch durch den Heranwachsenden gestellt werden.

Ihm Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Frau eine Alkoholisierung von 1,22 Promille festgestellt. Zudem ist Sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 6.000 Euro. |PvD

Parfum geklaut

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 17.09.2022 gegen 16:58 Uhr ereignete sich in einem Drogerie-Markt in der Merkurstraße, Kaiserslautern ein Ladendiebstahl. Eine 23-jährige Frau aus dem Kreis Kaiserslautern entwendete zwei Parfums im Gesamtwert von 185 Euro.

In der Folge wurde der PKW der Frau festgestellt und durchsucht. Hierbei wurden noch mehrere Parfums aufgefunden und sichergestellt, deren Herkunft nun ermittelt werden muss. |PvD

Mehrere fahruntüchtige E-Scooterfahrer

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag 16.09.2022 um 19:12 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann aus Kaiserslautern in der Friedrichstraße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt. Da sich an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen befand wurde er einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war und der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstag 17.09.2022 gegen 02:30 Uhr wurde ein 20-jähriger Heranwachsender aus Kaiserslautern am Fackelrondell, Kaiserslautern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 0,32 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Alkoholisierung von 0,40 Promille wurde am selben Tag gegen 03:00 Uhr bei einem ebenfalls 20-jähriger Heranwachsenden in der Zollamtstraße festgestellt. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 03:23 Uhr wurden in der Martin-Luther-Straße, Kaiserslautern vier Personen im Alter zwischen 23 bis 33 Jahre auf E-Scootern fahrend festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden Alkoholisierungen im Bereich von 0,48 bis 1,35 Promille festgestellt. Einer Person musste in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt werden. Allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. |PvD

Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag 15.09.2022 gegen 15:05 Uhr befuhr eine 33-jährige Frau aus Kaiserslautern die Velmannstraße, Kaiserslautern in Richtung Salingstraße. In Höhe der Beilsteinschule hielt die Frau an, um ein Schulkind über den dortigen Fußgängerüberweg die Straße überqueren zu lassen. Hierbei überholte sie ein 60-jähriger Mann aus Kaiserslautern mit seinem Kleinbus.

Nach Angaben von Zeugen wurde ein namentlich nicht bekanntes Kind hierbei beinahe angefahren. Zeugen, welche Angaben zu der Identität des Kindes aber auch zu dem Vorgang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Tel: 0631 369-2150 oder an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

Diebstahl eines PKW

Kaiserslautern (ots) – In dem Zeitraum Freitag 16.09.2022 um 22:00 Uhr bis Samstag 17.09.2022 um 08:00 Uhr, wurde durch bisher unbekannte Täter ein grauer Toyota Corolla Verso entwendet. Der PKW war zuvor auf einem Privatparkplatz in der Mainzer Straße geparkt gewesen.

Zeugen welche Hinweise geben können, melden sich bei der Kriminalinspektion Kaiserslautern unter Tel. 0631 369-2620 oder an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de .|PvD

Kreis Kaiserslautern

Ohne Führerschein dafür mit Drogen unterwegs

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Samstag 17.09.2022 gegen 22:47 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern in der Stettiner Straße, Enkenbach-Alsenborn einer Kontrolle unterzogen. Zuvor befuhr er die genannte Örtlichkeit mit einem Roller.

Bereits vor der Kontrolle übergab er den eingesetzten Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmittel, welches sichergestellt wurde.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller vorweisen konnte. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. |PvD