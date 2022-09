Frankfurt-Enkheim: Auffahrunfall mit fünf Verletzten

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Nachmittag ereignete sich auf der „Borsigallee“

ein Verkehrsunfall, in den drei Autos verwickelt waren. Fünf Menschen wurden

dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro

geschätzt.

Gegen 16:00 Uhr befuhren drei Autos hintereinander die „Borsigallee“ in Richtung

„Am Erlenbruch“. In Höhe der U-Bahnhaltestelle „Gwinnnerstraße“ hielten die

ersten beiden Fahrzeuge an einer roten Ampel an. Die Fahrerin des dritten Autos,

eines BMW, übersah dies und fuhr hinten auf das vor ihr anhaltende Auto, einen

Hyundai, auf und schob dieses in das davor stehende. Der Fahrer des Hyundai

sowie seine beiden jugendlichen Mitfahrer wurden leicht verletzt und vorsorglich

zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des vordersten Fahrzeugs

und ihr sechsjähriges Kind wurden ebenfalls leicht verletzt. Die beiden Personen

im BMW blieben unverletzt, allerdings besteht der Verdacht, dass die Fahrerin

unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Ein entsprechender Drogentest

reagierte positiv. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem ist noch

nicht abschließend geklärt, ob tatsächlich sie zum Unfallzeitpunkt das Auto

fuhr, oder ihr Beifahrer, der keinen Führerschein hat. Die Ermittlungen dazu

dauern an. Am BMW und dem Hyundai entstand Totalschaden. Die Borsigallee blieb

für die Dauer der Unfallaufnahme in dieser Fahrtrichtung vollgesperrt.

Frankfurt-Dornbusch: Trickdiebstahl in Wohnung

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Mittag verschafften sich zwei Personen mithilfe

des sog. „Wassserglastricks“ Zugang zur Wohnung einer 81-jährigen. Dabei

erbeuteten sie Schmuck im Wert mehrerer zehntausend Euro.

Gegen 13:15 Uhr klingelte eine Frau bei der Seniorin in der Kurhessenstraße und

bat um ein Glas Wasser. Die Dame bat die Unbekannte daraufhin in ihre Küche, wo

sie ihr das gewünschte Glas Wasser einschenkte. Anschließend hielten sich beide

noch etwa zehn Minuten in der Küche auf, bevor die Wohnungsinhaberin ihren Gast

aufforderte, wieder zu gehen. Einige Zeit später realisierte die 81-Jährige,

dass ihr Schmuck aus dem Schlafzimmerschrank entwendet worden war. Vermutlich

nutzte ein Komplize / eine Komplizin die Zeit, in der die Seniorin in der Küche

abgelenkt wurde dafür, die Wertsachen zu stehlen.

Täterbeschreibung:

Weiblich, etwa 50 Jahre alt, ca. 150 cm groß und korpulent, südosteuropäisches

Erscheinungsbild, bekleidet mit einer Weste und blauer Jeans, trug weiße

Handschuhe.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder Ihre

Wohnung. Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, hilfebedürftig oder

von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Mehrere Hunde vergiftet

Frankfurt (ots) – (th) Am Freitagmorgen (16.September 2022) verstarben mehrere

Hunde nachdem sie beim Spazierengehen im Bereich des Bonifatiuspark am Riedberg

ausgelegte Giftköder zu sich genommen hatten. Die Täter sind bislang nicht

bekannt.

Am Freitagmorgen gegen 09.00 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Tierklinik Kalbach

mehrere eingelieferte Hunde mit Vergiftungserscheinungen. Auffällig ist, dass

alle Hunde zuvor im Bereich des Bonifatiuspark ausgeführt wurden. Dort konnten

mehrere mutmaßliche Giftköder aufgefunden und sichergestellt werden. Bislang

sind der Polizei neun vergiftete Hunde bekannt, von denen vier bereits

verstorben sind. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Das zuständige

Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Über die sozialen Medien

wurde seitens der Polizei bereits am Freitag eine Warnmeldung diesbezüglich

herausgegeben.

Frankfurt-Griesheim: Festnahme nach Einbruch

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Samstag (17. September 2022) auf Sonntag

(18. September) kam es gegen 00.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt

in der Mainzer Landstraße. Die beiden Täter konnten noch vor Ort festgenommen

werden.

Der Einbruch wurde durch den Sicherheitsdienst des Objektes gemeldet. Vor Ort

habe man eine zerbrochene Scheibe sowie einen durchwühlten Kassenbereich im

Verkaufsraum festgestellt. Als die Streifen vor Ort eintrafen konnten sie zwei

Personen im Gebäude wahrnehmen, welche, nachdem sie die Polizeikräfte bemerkten,

auf das Dach des Gebäudes flüchteten. Von dort aus setzten die beiden 39 und 24

Jahre alten Tatverdächtigen ihre Flucht auf das Dach eines angrenzenden Gebäudes

fort, wo sie widerstandslos festgenommen werden konnten. Um die Beschuldigten

sicher vom Dach zu geleiten, wurde die Feuerwehr mittels Drehleiter

hinzugerufen. Die Täter wurden anschließend in das zentrale Polizeigewahrsam des

Polizeipräsidiums verbracht.