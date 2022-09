Verkehrsunfall Sachschaden

Rothenkirchen (ots)

Sachschaden in Höhe von 8500.-EUR entstand, als ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Schlitz die L 3169 aus Ri. Burghaun-Rothenkirchen in Ri. Großenmoor befuhr. Aufgrund von Gegenverkehr wollte der PKW-Fahrer mit seinem Toyota möglichst weit rechts fahren. Hierbei kam er auf die Bankette, geriet ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Alleinunfall mit einem leicht verletzten Kradfahrer

Hünfeld (ots)

Am Sonntag, dem 18.09. gegen 11:47 Uhr, befuhr eine Gruppe Kradfahrer die L3176 aus Ri. Hünfeld kommend in Ri. Nüsttal. Ein 63 jähriger Kradfahrer aus Oldesloe kam mit seiner BMW auf der regennassen Fahrbahn ins Schlingern, stürzte und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Beobachtung ins Helios Krankenhaus Hünfeld gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 2000.-

Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 – Alleinunfall – – Fahrzeuginsassen bleiben unverletzt –

Bad Hersfeld (ots)

Am Sonntag, den 18. September 2022 um 07:15 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Alsfeld(West) und Homberg(Ohm) ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrzeuges -Alleinunfall-.

Eine 48 Jahre alte Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Zwickau befuhr mit ihrem Pkw Volkswagen Multivan den rechten Fahrstreifen der zweispurigen Bundesautobahn 5 in Richtung Frankfurt/Main. Auf dem Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Alsfeld(West) und Homberg(Ohm) geriet sie auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kam sie mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Mittelschutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volkswagen Multivan nach rechts abgewiesen, schleuderte quer über die gesamte Fahrbahn und kollidierte ebenfalls mit der dortigen Außenschutzplanke.

Schlussendlich kam der Volkswagen Multivan stark unfallbeschädigt und entgegen der Fahrtrictung auf dem rechten Fahrstreifen zum Erliegen.

Bei dem Unfallgeschehen blieben die Fahrzeugführerin und ihre 60jährige Beifahrerin glücklicherweise unverletzt. Durch die Rettungsleitstelle des Vogelbergkreises erfolgte dennoch vorsorglich die Entsendung eines Rettungswagens und Notarztes. Nach kurzer medizinischer Untersuchung konnten beide Fahrzeuginsassen jedoch wohlbehalten am Unfallort entlassen werden. Die Feuerwehr Alsfeld und die Autobahnmeisterei Alsfeld waren ebenfalls zum Zweck der Absicherung der Unfallstelle und Fahrbahnreinigung vor Ort.

Der fabrikneue Volkswagen Multivan wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden handelt. Weiterhin entstand beachtlicher Schaden an den beidseitig vorhandenen Schutzeinrichtungen. Daher wird der Sachschaden auf 85.000 Euro beziffert.

Als Unfallursache ist von nicht angepasster Geschwindigkeit an die örtlichen Straßen- und Witterungsverhältnisse – Regen / regennasse Fahrbahn – auszugehen.

Wegen des Verkehrsunfalls und der anschließenden Bergung war der rechte Fahrstreifen in südlicher Richtung in der Zeit von 07:15 bis 9:45 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde während dieses Zeitraumes einspurig auf dem linken Fahrstreifen vorbeigeleitet. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keiner nennenswerten Staubildung.

Auffahrunfall mit leichtverletztem Kradfahrer

Am Samstag, dem 17.09.2022, kam im Fulda, im Bereich der Einmündung Künzeller Str./Heidelsteinstr. zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kradfahrer. Ein 56-jähriger Fuldaer war gg. 11:00 Uhr mit seiner Harley Davidson von der Heidelsteinstraße auf die Künzeller Straße in Richtung Innenstadt Fulda eingebogen, als er verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Dies erkannt ein nachfolgender 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Lauterbach zu spät und fuhr mit seinem VW Kombi auf das stehende Krad auf. Dadurch kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Er kam zur ambulaten Behandlung in ein Fuldaer Krankenhaus.

Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Am VW entstand im Frontbereich Sachschaden von ca. 4500,-EUR, das Krad war auf der rechten Seite beschädigt, es entstand Sachschaden von ca. 3000,-EUR.

Auffahrunfall mit 5000,-EUR Sachschaden

Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 5000,-EUR entstand bei einem Auffahrunfall am Samstag, dem 17.09.2022, gg. 12:50 Uhr in Künzell auf der Turmstraße in Höhe des Mittelwegs. Eine 29-jährige Frau aus Künzell und 24-jähriger Mann aus Fulda befuhren in dieser Reihenfolge die Turmstraße in Richtung Dirlos. Verkehrsbedingt musste die Künzellerin ihren Pkw Mercedes abbremsen. Dies erkannte der nachfolgende Mitsubishi-Fahrer zu spät und fuhr auf.

Arbeitsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, dem 17.09.2022, meldete die Rettungsleitstelle um 11:15 Uhr einen Arbeitsunfall in einem Lebensmittelbetrieb in der Hermann-Muth-Str. in Fulda. Hier war ein phosphorhaltiges Reinigungsmittel nicht ausreichend mit Wasser verdünnt worden, wodurch es zu einer leichten „Ausgasung“ kam. Ein 51-jähriger Reinigungsmitarbeiter, wohnhaft in Fulda, erlitt dadurch eine Atemwegsreizung und Schwindelgefühle. Er kam zur weiteren Beobachtung in einer Fuldaer Krankenhaus.

Die Feuerwehr Fulda war vor Ort, führte eine Luftmessung durch, stellte aber keine Belastung mehr fest.

Aus polizeilicher Sicht lagen keine Verdachtsmomente für ein strafbares Handeln vor.

„Fußgänger übersehen – zwei verletzte Personen beim Ausparken“

Bad Salzschlirf (ots)

Am Freitag, den 15.09.2022, wollte um 18:35 Uhr ein 73-jähriger Porschefahrer aus Bad Salzschlirf rückwärts aus einer Parklücke in der Lindenstraße in Bad Salzschlirf ausparken.

Hierbei übersah er ein Ehepaar, beide ebenfalls aus Bad Salzschlirf stammend und 73 Jahre alt, welches auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einem Fahrzeug stand. Mit seinem Heck drückte er die beiden Personen gegen die Fahrerseite des Mercedes eines 79-jährigen Kalbachers.

Die Ehefrau wurde hierdurch schwer, der Ehemann leicht verletzt. Beide wurden Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Fulda verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von etwa 2000,00 EUR.

Da bei dem Unfallverursacher der Verdacht der Fahruntauglichkeit bestand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.