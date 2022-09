Wiesbaden: Die Polizei-News

Nach Diebstahl in U-Haft,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Freitag, 16.09.2022, 10:20 Uhr

(wo) Am Donnerstagmorgen entwendete ein 35-Jähriger mehrere Lebensmittel in

einem Supermarkt in der Dotzheimer Straße. Beim Versuch zu flüchten, setzte er

sich gegen zwei Mitarbeiter körperlich zur Wehr und verletzt eine 45-jährige

Angestellte. Nachdem der 35-Jährige zunächst mehrere Lebensmittel in seiner

mitgeführten Tasche verstaut hatte, bezahlte er ein Getränk an der Kasse. Als er

im Außenbereich auf den Diebstahl durch einen Mitarbeiter angesprochen wurde,

kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Dieb versuchte,

mit der Beute zu flüchten. Die zur Hilfe eilende Angestellte, die auf den Streit

aufmerksam wurde, versuchte zu schlichten und wurde im weiteren Verlauf durch

den Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Beide Mitarbeiter verletzten

sich hierbei leicht. Die zwischenzeitlich verständigte Streife konnte den

35-Jährigen vor Ort festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft

wurde der Täter noch am gleichen Tag einem Haftrichter vorgeführt und

anschließend in Untersuchungshaft genommen. Das 1.Polizeirevier hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Unbekannte Einbrecher machen Beute,

Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Freitag, 16.09.2022, 06:00 Uhr bis 16:45 Uhr

(jul) Am Freitag nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und

verschafften sich unbemerkt Zutritt in eine Wohnung. Die Bewohner einer

Etagenwohnung verließen am Freitagmorgen die Wohnung in der Hochheimer Straße in

Mainz-Kostheim. Bis zu der Rückkehr in die Wohnung am Freitagnachmittag nutzten

unbekannte Täter die Abwesenheit, um gewaltsam in die Wohnung einzudringen und

Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro zu entwenden. An der Wohnungstür

entstand Sachschaden. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Videoschutzanlage führt zur Festnahme, Wiesbaden, Platz der deutschen

Einheit, Freitag, 16.09.2022, 14:10 Uhr

(wo) Am Freitagmittag entwendete ein 15-jähriger Wiesbadener einen abgestellten

und mit einem Schloss gesicherten E-Roller im Wert von mehreren Hundert Euro.

Mithilfe der Videoschutzanlage konnte der Täter im Nachgang festgenommen werden.

Gegen 14:05 Uhr stellte der 38-jährige Besitzer seinen E-Roller vor einem

Supermarkt beim Platz der deutschen Einheit ab und sicherte diesen mit einem

Schloss. Als er mit seinen Einkäufen zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest

und suchte das 1. Polizeirevier für eine Anzeigenerstattung auf. Bei der

Einsichtnahme der Videoschutzanlage konnten der Dieb und sein Begleiter

festgestellt werden. Durch eine aufmerksame Streife des 1. Polizeireviers

konnten beide Personen gegen 16:30 Uhr in der Innenstadt wiedererkannt und

festgenommen werden. Der entwendete Roller wurde in der Goebenstraße

aufgefunden. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 -0 entgegen.

4.Festnahme nach Rollerdiebstahl,

Wiesbaden, Möwenstraße, Freitag, 16.09.2022, 15:00 Uhr

(wo) Am Freitagnachmittag teilte ein 49-jähriger Wiesbadener dem 5.

Polizeirevier mit, dass er seinen vor zwei Monaten entwendeten Roller

wiedergefunden habe. Im Rahmen von Ermittlungen konnte der Täter festgenommen

werden. Gegen 15:00 Uhr stellte der Wiesbadener seinen gestohlenen Roller in der

Möwenstraße fest. Die hinzugerufene Streife konnte im Rahmen von Befragungen und

im Zuge der Ermittlungen einen 35-jährigen Täter im Nachgang festnehmen. Nach

Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte eine anschließende

Wohnungsdurchsuchung. Der 35-jährige Wiesbadener muss sich nun in diversen

Strafverfahren verantworten. Das 5.Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen

und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 zu

melden.

Schlägerei,

Wiesbaden, Adolfsallee, Freitag, 16.09.2022, 22:30 Uhr

(wo) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Adolfsallee zu

einer handfesten Auseinandersetzung, bei der eine 24-jährige Wiesbadenerin und

ein 20- Jähriger leicht verletzt wurden. Eine vierköpfige Personengruppe im

Alter von 17 bis 24 Jahren hielt sich gegen 22:30 Uhr in der Adolfsallee im

Bereich der Tischtennisplatten auf, um dort Alkohol zu konsumieren und Musik zu

hören. Aufgrund der lautstarken Geräuschkulisse wurde die Vierergruppe durch

vier Anwohner aufgefordert, leiser zu sein. Hieraus entwickelte sich ein

Streitgespräch in dessen Verlauf der 20-jähriger Täter der 24-jährigen

Wiesbadenerin aus der Gruppe der Anwohner ins Gesicht schlug. Ein 20-Jähriger

eilte der jungen Frau zu Hilfe und wurde ebenfalls durch den 20-jährigen Täter

umgestoßen. Am Boden liegend soll der Geschädigte durch einen 19-Jährigen

mehrfach getreten worden sein. Die Täter konnten vor Ort festgenommen werden. Im

Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen wieder entlassen.

Das 1.Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen

und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Bedrohung,

Wiesbaden, Bethelstraße, Freitag, 16.09.2022, 21:30 Uhr

(wo) Am Freitagabend wurde im Rahmen einer größeren Privatfeier ein 16-jähriger

Wiesbadener durch einen unbekannten Täter mit einem Messer bedroht. Gegen 21:30

Uhr wurde in der Bethelstraße eine Schlägerei mit mehreren Personen gemeldet.

Der 16-Jährige Gast einer privaten Feier, hielt sich mit mehreren Freunden in

einem Haus auf, als zwei weiblichen Personen sich Zutritt verschaffen wollte.

Als ihnen dieser verwehrt wurde, erschienen die beiden Damen kurze Zeit später

in Begleitung von mehreren männlichen Personen. Als auch diesen der Einlass

untersagt wurde, bedrohte der unbekannte Täter den 16-jährigen Geschädigten. Der

Täter wurde von dem Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich, ca. 16-18

Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Hose, schwarze Jacke. Das

Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruch in Tiefgarage – Autoteile entwendet, Wiesbaden, Schinkelstraße,

Montag, 12.09.20222 bis Samstag, 17.09.2022, 17:00 Uhr

(mv) Am Samstag, 17.09.202 gegen 17:00 Uhr, kam ein Besitzer eines BMW zu seinem

Auto in die Tiefgarage und staunte nicht schlecht, als er diesen ohne

Außenspiegel und ohne Frontscheinwerfer vorfand. Unbekannte Diebe hatten sich

auf nicht bekannte Art und Weise Zugang zu der Tiefgarage in der Schinkelstraße

verschafft. An dem dort seit Montag geparkten BMW brachen sie das Türschloss der

Fahrertür auf und durchsuchten das Fahrzeuginnere, sowie den Kofferraum.

Anschließend bauten sie fachmännisch die beiden Außenspiegel, die beiden

Frontscheinwerfer und die Fahrzeugfrontschürze aus. Anschließend verließen die

Diebe die Tiefgarage mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Sachschaden

beläuft sich auch mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer 0611-345-0

zu melden.

E-Bike aus Garage gestohlen,

Wiesbaden-Kostheim, Wallufer Straße, Freitag, 16.09.2022, 19:50 Uhr bis Samstag,

17.09.2022, 08:20 Uhr

(mv) Aus einer Garage im Stadtteil Kostheim, Wallufer Straße, haben Diebe in der

Nacht von Donnerstag auf Freitag, ein E-Bike entwendet. Die unbekannten Diebe

gelangten vermutlich über die nicht verschlossene Hintertür der Garage in das

Innere. Dort entwendeten sie ein dort abgestelltes schwarzes E-Bike der Marke

KTM. Der oder die Täter verließen die Garage dann durch das Tor, welches sich

von innen öffnen ließ, in unbekannte Richtung. Das 4. Polizeirevier bittet

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist,

sich unter der Telefonnummer 0611- 345 2440 zu melden.

Katalysator von Pkw ausgebaut,

Wiesbaden, Nerotal, Freitag, 16.09.2022, 06:00 Uhr bis 17.09.2022, 18:30 Uhr

(mv) Am Samstag kam der 22-Jährige Fahrer eines im Nerotal, Bereich Parkplatz

bei den Sportanlagen, geparkten silbernen Audi zurück und wollte wegfahren. Als

er den Wagen startete, vernahm er ein komisches Geräusch und verständigte den

ADAC. Als der „gelbe Engel“ vor Ort eintraf, schaute dieser auch unter das

Fahrzeug. Er konnte erkennen, dass ein Stück des Auspuffs fehlte. Unbekannte

Diebe hatten den Katalysator an der Auspuffanlage ausgebaut und mitgenommen. Der

Sachschaden beträgt ca. 1.500 Euro. Das 5. Polizeirevier erbittet Zeuginnen und

Zeugen, die möglicher Weise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem genannten

Vorfall getätigt haben, sich unter der Telefonnummer 0611 – 345 2540 zu melden.

Exhibitionist aufgetreten – Zeugen gesucht, Wiesbaden, Kiedricher Straße,

Samstag, 17.09.2022, 17:30 Uhr

(ds) Am Samstagnachmittag trat ein Exhibitionist im Rheingauviertel in Wiesbaden

auf und entkam unerkannt. Die Geschädigte befand sich gegen 17:30 Uhr auf dem

Heimweg in der Kiedricher Straße. Dort wurde das Mädchen durch den Beschuldigten

angesprochen, sodann zeigte er sich ihr in schamverletzender Weise. Ein

weiteres, bisher unbekanntes Mädchen soll ebenso in der Nähe gewesen sein. Die

Geschädigte lief daraufhin weg und der Mann konnte unerkannt entkommen. Bei dem

Täter soll es sich um eine männliche Person im Alter von 40 bis 50 Jahren

handeln. Er hatte eine schlanke Statur, kurze, dunkle Haare, gebräunte Haut und

einen dunklen Bart. Der Mann war mit einer dunkelblauen Sportjacke und einer

dunkelblauen, glänzenden Sporthose bekleidet. Zeuginnen und Zeugen werden

gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 in

Verbindung zu setzen.

Fußgänger bei Unfall verletzt,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Samstag, 17.09.2022, 02:10 Uhr

(wo) In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich auf dem

Kaiser-Friedrich-Ring ein Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Fußgänger von

einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde. Gegen 02:10 Uhr war eine

49-Jährige mit ihrem Nissan auf dem Kaiser-Friedrich-Ring in Richtung

Schiersteiner Straße unterwegs, als der 34-jährige Fußgänger vom Grünstreifen

aus auf die Fahrbahn lief und mit dem Nissan kollidierte. Der Verletzte wurde

zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Regionale

Verkehrsdienst hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen,

sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Alleinunfall unter Alkoholeinfluss in Unterführung, Wiesbaden, B54, Berliner

Straße / Gustav-Stresemann-Ring, Sonntag, 18.09.2022, 00:05 Uhr

(ds) In der Nacht zum Sonntag kam es in der Unterführung der Berliner Straße in

den Gustav-Stresemann-Ring zu einem Alleinunfall. Der 49-jährige Fahrer befuhr

gegen 00:05 Uhr die Berliner Straße aus Richtung Erbenheim kommend und wollte

durch die Unterführung in Richtung Gustav-Stresemann-Ring weiterfahren. Beim

Einfahren in die Unterführung kam der Mann mit seinem Mercedes A190 von der

Fahrbahn ab, kollidierte links und rechts mit der Betonwand und kam schließlich

im Tunnel am Bordstein zum Stehen. Das Auto wurde beidseitig stark beschädigt

und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass

der Fahrzeugführer, der bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt blieb, stark

alkoholisiert war. Ein Alkoholtest vor Ort ergab über zwei Promille. Der Mann

wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen und musste eine Blutprobe abgeben. Zur

Ausnüchterung wurde er anschließend ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Unfallflucht nach Trunkenheitsfahrt, Wiesbaden-Delkenheim,

Wilhelm-Dietz-Straße, Sonntag, 18.09.2022, 01:35 Uhr

(ds) In der Nacht von Samstag auf Sonntag flüchtete ein alkoholisierter Fahrer

nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug. Der 28 Jahre alte Fahrer

aus Niedernhausen befuhr mit seinem Kia Sportage gegen 01:35 Uhr die

Wilhelm-Dietz-Straße in Fahrtrichtung Landwehrstraße. Hier kam er nach rechts

von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Opel Astra. Beide

Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall stark beschädigt. Der Fahrer stieg noch aus

seinem Auto aus und sprach kurz mit anwesenden Zeugen. Dann setzte er sich

jedoch wieder ins Fahrzeug und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung wurde er kurze

Zeit später am Ortseingang Massenheim schlafend im stehenden Fahrzeug

angetroffen. Der Fahrer war erheblich alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab über

zwei Promille. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt und durch

einen Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Nach der Behandlung

wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer polizeilich angeordnet und

durchgeführt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 32.000,-

Euro geschätzt.

Gemeinsam sicheres Wiesbaden,

Wiesbaden Stadtgebiet, Freitag, 16.09.2022, 17:00 Uhr bis Samstag, 17.09.2022,

02:15 Uhr

(mv) In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Kräfte der Stadtpolizei und

der Polizeidirektion Wiesbaden Kontrollen im Stadtgebiet Wiesbaden durch. Die

Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der Innenstadt, der Parkanlage „Warmer

Damm“, am Schlachthof und der Reisinger Anlage gelegt. Zudem wurde die

Einhaltung Waffenverbotszone im Innenstadtbereich überprüft. Im Ergebnis wurden

bei 3 Kontrollen 11 Personen kontrolliert. Erfreulicherweise mussten hierbei

keine Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Die Stadt und die Polizei werden

weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in

der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger

ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Lebensmittelgeschäft in Walluf – Hoher Sachschaden

Am frühen Sonntagmorgen, 18.09.2022 um 02:25 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Walluf, Am Klingenweg. Unbekannte Täter schlugen mit brachialer Gewalt zwei doppelt verglaste Eingangstüren zum Lebensmittelmarkt ein. Im Innenraum wurden im Kassenbereich gewaltsam ein Behältnis geöffnet und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Eltville unter 06123-90900.

Idstein: Frontalzusammenstoß zweier Pkw, drei verletzte Personen

Folgenschwerer Zusammenstoß am Freitag, 16.09.2022 gegen 20:30 Uhr: Eine 23jährige Wiesbadenerin befuhr mit ihrem Pkw die B 275 aus Richtung Waldems kommend in Fahrtrichtung Taunusstein und wollte in Höhe Idstein nach links auf den Zubringer zur Wiesbadener Straße einbiegen. Hierbei übersah sie einen 24jährigen Taunussteiner, der mit seinem Beifahrer in der Gegenrichtung unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Alle drei Personen wurden aufgrund erlittener Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 22jährige Beifahrer des Taunussteiners war im Fahrzeug eingeklemmt und musste mithilfe der hinzugerufenen Feuerwehr Idstein befreit werden. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 27.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 275 im betroffenen Streckenabschnitt voll gesperrt werden.

Vor Minderjährigen entblößt: Festnahme im Supermarkt

Am Freitagnachmittag entblößte sich ein 52-jähriger Mann in Taunusstein-Hahn vor drei minderjährigen Mädchen. Der Mann konnte anschließend von einer Streife in einem Supermarkt festgenommen werden. Die Geschädigten trafen am 16.09.2022, gegen 15:55 Uhr, an den Gleisen der ehemaligen Aartalbahn in der Nähe der Hebbelstraße auf den 52-jährigen Mann. Nach Angaben der Mädchen entblößte er sich ihnen gegenüber in schamverletzender Art und Weise. Die Mädchen verständigten daraufhin die Polizei, die den Mann kurze Zeit später in einem Supermarkt antreffen und festnehmen konnte. Der Mann widersetzte sich im Supermarkt der Festnahme, konnte aber von der Streife überwältigt werden. Bei der Festnahme wurden weder die Beamten noch der Täter verletzt. Der 52jährige wurde auf die Polizeistation Bad Schwalbach gebracht.Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er von dort wieder entlassen. Mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 in Verbindung zu setzen.

Ein 48jähriger Idsteiner befuhr am Samstag,

17.09.2022, gegen 03:19 Uhr mit seinem Pkw die B 275 aus Richtung Waldems

kommend in Fahrtrichtung Taunusstein. In Bereich des Kreisverkehrs auf Höhe des

Edeka-Marktes kam er, offensichtlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, nach

rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der Mann

wurde dabei leicht verletzt und sein Fahrzeug so stark beschädigt, sodass es

nicht mehr fahrbereit war. Im Rahmen der Unfallaufnahme verdichteten sich

Anzeichen, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Aus diesem Grund wurde

seitens der Polizei eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des

Idsteiners sichergestellt. Da aus dem verunfallten Fahrzeug Betriebsstoffe

ausliefen, war die Idsteiner Feuerwehr im Einsatz, um diese aufzunehmen. Durch

die Straßenmeisterei Idstein wurden entsprechende Warnbeschilderungen angebracht

sowie eine Reinigung der Fahrbahn in die Wege geleitet. Mit reichlich Alkohol im Blut verursachte am Samstagabend ein 54jähriger

PKW-Fahrer aus Bad Schwalbach einen Verkehrsunfall. Er befuhr mit seinem

Mitsubishi die B260 von Schlangenbad kommend den sogenannten „Wambacher Stich“

in Richtung Bad Schwalbach. An der Einmündung zur B275 „Roter Stein“ wollte er

nach rechts Richtung Hettenhainer Kreisel abbiegen. Dies schaffte er aber nicht

und überfuhr zunächst die linksseitige Verkehrsinsel mit samt dem dortigen

Verkehrsschild, schleuderte nach rechts und kam letztendlich im rechten

Straßengraben erst wieder zum Stehen. Anwesende Ersthelfer und die eintreffenden

Polizeibeamten stellten schnell fest, dass der unverletzte 54jährige erheblich

unter Alkoholeinfluss stand. Nach der Mitnahme zur Dienststelle, einer

Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins folgt nun noch eine

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der PKW wurde erheblich

beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Einbruch in Lebensmittelgeschäft in Walluf – Hoher

Sachschaden

Am frühen Sonntagmorgen, 18.09.2022 um 02:25 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein

Lebensmittelgeschäft in Walluf, Am Klingenweg. Unbekannte Täter schlugen mit

brachialer Gewalt zwei doppelt verglaste Eingangstüren zum Lebensmittelmarkt

ein. Im Innenraum wurden im Kassenbereich gewaltsam ein Behältnis geöffnet und

Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Es entstand erheblicher

Sachschaden. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Eine sofort eingeleitete

Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ohne Erfolg. Die

Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Eltville unter

06123-90900.

Idstein: Frontalzusammenstoß zweier Pkw, drei verletzte Personen

Folgenschwerer Zusammenstoß am Freitag, 16.09.2022 gegen 20:30 Uhr: Eine

23jährige Wiesbadenerin befuhr mit ihrem Pkw die B 275 aus Richtung Waldems

kommend in Fahrtrichtung Taunusstein und wollte in Höhe Idstein nach links auf

den Zubringer zur Wiesbadener Straße einbiegen. Hierbei übersah sie einen

24jährigen Taunussteiner, der mit seinem Beifahrer in der Gegenrichtung

unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Alle drei Personen wurden

aufgrund erlittener Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der

22jährige Beifahrer des Taunussteiners war im Fahrzeug eingeklemmt und musste

mithilfe der hinzugerufenen Feuerwehr Idstein befreit werden. Die beiden stark

beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens

wird auf ca. 27.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B

275 im betroffenen Streckenabschnitt voll gesperrt werden.

Vor Minderjährigen entblößt: Festnahme im Supermarkt

Am Freitagnachmittag entblößte sich ein 52-jähriger Mann in Taunusstein-Hahn vor

drei minderjährigen Mädchen. Der Mann konnte anschließend von einer Streife in

einem Supermarkt festgenommen werden. Die Geschädigten trafen am 16.09.2022,

gegen 15:55 Uhr, an den Gleisen der ehemaligen Aartalbahn in der Nähe der

Hebbelstraße auf den 52-jährigen Mann. Nach Angaben der Mädchen entblößte er

sich ihnen gegenüber in schamverletzender Art und Weise. Die Mädchen

verständigten daraufhin die Polizei, die den Mann kurze Zeit später in einem

Supermarkt antreffen und festnehmen konnte. Der Mann widersetzte sich im

Supermarkt der Festnahme, konnte aber von der Streife überwältigt werden. Bei

der Festnahme wurden weder die Beamten noch der Täter verletzt. Der 52jährige

wurde auf die Polizeistation Bad Schwalbach gebracht.Im Anschluss an die

polizeilichen Maßnahmen wurde er von dort wieder entlassen. Mögliche weitere

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach

unter der Telefonnummer 06124-70780 in Verbindung zu setzen.