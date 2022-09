Überfall auf Kiosk – Raub mit Messer – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstag 17.09.2022 gegen 12.20 Uhr, betrat ein bislang noch unbekannter Mann den Verkaufsraum eines im Bereich Riedfeldstraße/Ackerstraße befindlichen Kiosks. Hier forderte er unter Vorhalt eines Messers von der Angestellten, dass sie die Kasse öffnen solle.

Nachdem die Angestellte der Forderung nachkam langte der Täter in die Kasse und entnahm daraus die Tageseinnahmen in Höhe von ca. 350 Euro. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Ergebnis.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 25-30 Jahre alt, 175-180 cm groß, normale Statur. Er trug eine schwarze Nike-Regenjacke mit Kapuze, helle Jeans, weiße Sneaker, eine schwarze Base-Cap und einen schwarzen MNS.

Zeugen oder Anwohner, welche sich zur Tatzeit im besagten Bereich aufhielten und Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621 / 174-4444 in Verbindung zu setzen.

Schülerin von Fahrzeug erfasst – Unfallflucht

Mannheim (ots) – Eine 13-jährige Schülerin befand sich am Freitag 16.09.2022 gegen 13:00 Uhr nach dem Unterricht auf dem Nachhauseweg in der Maybachstraße. Durch einen angeleinten bellenden Hund, erschrak das Mädchen so sehr, dass sie einen Schritt auf die Maybachstraße machte und von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst wurde.

Der unbekannte Fahrzeugführer stieg aus seinem Pkw und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der Geschädigten. Da die Schülerin unter Schock angab, keine Verletzungen erlitten zu haben, stieg der Fahrer wieder in seinen Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben.

Die Schülerin hatte sich jedoch ein Hämatom am Kopf sowie Schürfwunden am rechten Arm zugezogen, weshalb ein Rettungswagen die Verletzungen versorgen musste.

Eine Zeugin beschrieb das Fahrzeug als weißen Transporter mit Mannheimer Kennzeichen. Weitere Angaben konnte sie nicht machen. Zeugen die den Unfall beobachtet hatten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden, Tel.: 0621/33010.

Alkoholisiert mit E-Scooter Unfall gebaut

Mannheim (ots) – Ein Zeuge verständigte am Samstag 17.09.2022 gegen 00:30 Uhr die Rettungsleitstelle, dass er in der Eichendorffstraße eine Person am Boden liegend aufgefunden habe. Eine Streife des Polizeireviers Neckarstadt stellte vor Ort fest, dass eine 29-Jährige mit einem E-Scooter unterwegs gewesen war.

Hierbei kam sie aufgrund Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Opel. Infolge der Kollision stürzte sie zu Boden und zog sich mehrere Platzwunden im Gesicht zu. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim-Quadrate (ots) – Am Samstag 17.09.2022 gegen 02:00 Uhr, verständigte eine Zeugin den Notruf, dass zwei männliche Täter in T 6 die Außenspiegel mehrere Pkws beschädigen würden, indem sie diese abrissen. Die eintreffenden Beamten stellten insgesamt vier beschädigte Pkws in S 6 sowie in R 7 fest.

Täterbeschreibung:

Ca. 20-22 Jahre alt. Einer der beiden Tatverdächtigen soll blonde Haare haben und mit einer dunkelblauen Weste bekleidet gewesen sein.

Zu dem zweiten Tatverdächtigen konnte sie keine Beschreibung abgeben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Geschehenen geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/12580 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.