Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Freitagabend 16.09.2022 gegen 20:45 Uhr, wurden 2 Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren in der Eisenbahnstraße angegriffen. Eine bislang noch nicht näher ermittelte Gruppe aus 6-7 Jugendlichen verletzte die Beiden durch Schläge und Tritte. Einer der beiden Geschädigten trug eine Platzwunde am Kopf davon.

Täterbeschreibung:

Täter 1: ca. 165 cm groß und kräftig. Er trug eine weiße, kurze Hose sowie ein kurzes T-Shirt.

Täter 2: ca. 180 cm groß. Er trug eine schwarze Hose und ein blaues T-Shirt.

Täter 3: ca. 175 cm groß und trug eine schwarze Jacke der Marke “Palm Angels”.

Zeugen die weitere Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.