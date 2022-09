Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 17.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Auf frischer Tat ertappt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 17.09.2022, gegen 01:30 Uhr, stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt in der Hauptstraße in Neustadt eine, mittels Sturmhaube und Schirmmütze, maskierte Person fest. Im Rahmen einer Personenkontrolle wurden bei der 20-Jährigen mehrere Permanent-Marker, Aufkleber mit politisch motiviertem Hintergrund und ein augenscheinlich abgebrochener Mercedes-Stern aufgefunden. In unmittelbarer Nähe zur Kontrollörtlichkeit konnte, an dem Schaufenster eines Ladengeschäftes, ein frisch aufgebrachter Schriftzug festgestellt werden. Dieser ließ sich den, durch die Person mitgeführten, Stiften zuordnen. Aufkleber, Stifte und Mercedes-Stern wurden sichergestellt. Die 20-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl.

Neustadt: Fahrzeug mit Graffiti besprüht – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 15.09.2022, gegen 19 Uhr, parkte ein 42-jähriger Neustadter seinen LKW auf einem Supermarktparkplatz in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/Weinstraße. Als er am Donnerstag Morgen (16.09.2022), gegen 07:00 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass dieses rundherum mit Graffitis besprüht wurde. Durch die Graffiti wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro verursacht. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Polizeiliche Prävention auf Sommertour – Unsere Experten informieren über Betrugsmaschen und wie Sie sich davor schützen können

Neustadt/Weinstraße (ots) – Tagtäglich rufen Betrüger beispielsweise als „falsche Polizeibeamte“ oder „falsche Enkel“ lebensältere Menschen an und versuchen mit immer neuen Maschen an deren Geld zu kommen.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen.

Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, kommen die Experten der polizeilichen Prävention zu Ihnen.

In verschiedenen Gemeinden der Vorder- und Südpfalz wird die Polizei Ihnen über den Sommer an Infoständen Rede und Antwort stehen.

Wissen Sie, wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können?

Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Die nächste Station der Sommertour ist am kommenden Donnerstag (22.09.2022) in Neustadt zwischen 10 und 14 Uhr auf dem Marktplatz.

„Sprechen Sie uns an und geben Sie Betrügern keine Chance. Auch Angehörige älterer Menschen sind herzlich eingeladen, um sich zu informieren.“

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):