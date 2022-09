Lambrecht: Jahresversammlung 2021 der Feuerwehr VG Lambrecht

Lambrecht / Esthal – Am Freitag, 16.09.2022, fand in der Waldfesthalle Esthal die Jahresversammlung der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht statt. Auf dem Programm standen Verpflichtungen, Beförderungen, Verabschiedungen und Ernennungen neuer und langjähriger Feuerwehrmänner und -frauen.

Wehrleiter Frank Flockerzi gab nach der Begrüßung und Ansprache von Bürgermeister Gernot Kuhn einen Rückblick auf das Jahr 2021, z.B. explodierende Preise und Lieferzeiten bei Beschaffungen, steigende Anforderungen von Bekleidung, Material und Fahrzeuge im Blick auf den Klimawandel.

„Der zurückliegende Hitzesommer hat wieder gezeigt, dass die Feuerwehren viel mehr gefordert werden, bedeutet aber auch, dass die persönliche Schutzausrüstung angepasst werden muss.“, so Wehrleiter Flockerzi. „Mit der persönlichen dicken Schutzausrüstung sind Einsätze bei 35 Grad und mehr eine Gesundheitsgefährdung für die Einsatzkräfte.“ Ein entsprechendes Konzept werde in Kürze vorliegen.

Wegen einer möglichen Energiemangellage seien auch die Feuerwehren mit im Boot. Ein Krisenstab in der Verbandsgemeindeverwaltung habe diesbezüglich Maßnahmen vorgesehen bzw. schon eingeleitet.

Bei den steigenden Kosten lasse das Land die Kommunen und Feuerwehren fast gänzlich im Regen stehen, so Frank Flockerzi. Geeignete Fahrzeuge, Konzepte für überörtliche Hilfeleistungen, Zuschüsse für leichte persönliche Schutzausrüstung, Lehren aus der Flutkatastrophe im Ahrtal, Anpassungen an Festzuschüssen bei Fahrzeugbeschaffungen an die massiv gestiegenen Preise, die Anpassungen der Feuerwehrverordnung – alles Fehlanzeige. „Wir müssen uns vor Ort hier selbst helfen. Vom Land kommt leider seit Jahren keine Unterstützung. Im Gegenteil: Man bekommt sogar noch Knüppel zwischen die Beine geworfen.“

Wehrleiter Flockerzi bedankte sich bei den Feuerwehrmännern und -frauen für den Einsatz, den Mitarbeitern der Verbandsgemeindeverwaltung für die sehr gute Zusammenarbeit und Bürgermeister Kuhn für „das immer offene Ohr“.

Kai Bühler, stellv. Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (Landkreis Bad Dürkheim), dankte den Einsatzkräften für das Engagement im vergangenen Jahr und auch in Zukunft. Er lobte die Feuerwehrangehörigen besonders für die Leistungen im April 2021 (Schneebruch) und im Juli (Flut im Ahrtal), für das geordnete Abarbeiten der Einsätze auch längere Zeit und wünschte allen „kommt alle wieder gesund und munter vom Einsatz zurück, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen und gemeinsam feiern können.“

Verpflichtungen, Beförderungen, Verabschiedungen und Ernennungen