Täter schlagen erneut zu

Germersheim (ots) – Zirka 10.000 Euro sind das Ergebnis eines weiteren Diebstahls, der sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 15.09.2022 auf einem Baustellengelände im Gewerbegebiet von Germersheim ereignete. Bereits am Wochenende entwendeten unbekannte Täter dort mehrere hundert Meter Stromkabel.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Weiterer Automatenaufbruch

Hördt (ots) – Anfang der Woche wurden bereit zwei Zigarettenautomaten in Germersheim aufgebrochen. Nun kam es zwischen dem 12.9.-13.9.2022 zu einem weiteren Aufbruch in der Schulzenstraße in Hördt. Die unbekannten Täter verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

