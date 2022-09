Sie können 38.500 Euro gewinnen”

Rhodt (ots) – Ein Mann erhielt am vergangenen Mittwoch 14.09.2022 gleich zwei Anrufe einer Gewinnagentur, die ihm 38.500 Euro Gewinn in Aussicht stellte. Nach einem Telefonat mit einer männlichen Stimme meldete sich kurze Zeit später eine Frau, die angab, dass sich in Kürze ein Notar bei ihm melden würde.

Anhand der beiden angezeigten Telefonnummern muss davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um ein sogenanntes “Call-ID-Spoofing” handelte. Dazu können Kriminelle Telefonanschlüsse so manipulieren, dass beim Angerufenen eine andere Telefonnummer angezeigt wird.

Die Polizei warnt: Grundsätzlich gilt bei solchen Anrufen den vielbesagten “gesunden Menschenverstand” walten zu lassen. Persönliche Informationen sollten am Telefon niemals preisgegeben werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Holzdiebstahl

Vorderweidenthal (ots) – In der Zeit vom 09.09.-13.09.2022 wurden auf dem Lagerplatz der Ortsgemeinde Vorderweidenthal 2 Tischplatten im Wert von 1.000 € entwendet. Der Diebstahl dürfte von mehreren Tätern mit ausgeführt und der Abtransport vermutlich mit einem Unimog erfolgt sein.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.