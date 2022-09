Regenwetter – Abkommen von der Fahrbahn

Waldsee (ots) – Am Donnerstag 15.09.2022 gegen 09:15 Uhr, geriet bei starkem Regen ein PKW in der Adalbert-Stifter-Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückszaun. Sowohl an diesem als auch am Fahrzeug entstand Sachschaden, der auf insgesamt circa 3.000 Euro beziffert wird.

Eine Polizeistreife nahm den Verkehrsunfall auf und sorgte zwecks der Schadensregulierung für den Personalienaustausch. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Fahrtgeschwindigkeit den Sichtverhältnissen anzupassen ist.

Einbruch in Wohnung

Altrip (ots) – Am Donnerstag 15.09.202 stiegen im Zeitraum zwischen 13:20-14:30 Uhr unbekannte Täter vermutlich durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Hochäckerstraße ein und stahlen Schmuck, Bargeld und Bankkarten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.