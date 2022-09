Am Freitag 23.09.2022 finden ab 15 Uhr eine Demonstration der beiden Frankenthaler Organisationen von „Fridays for Future“ und „Parents for Future“ statt. Der Zug versammelt sich am Speyerer Tor, von hier geht es durch Speyerer Straße, Schlossergasse, Bahnhofstraße, Schnurgasse, Wormser Straße, August-Bebel-Straße und Elisabethstraße. Ziel ist der so genannte „Kornmarkt“ auf der Rückseite des Rathauses zwischen Erkenbertruine und Willy-Brandt-Anlage.

Während der Demonstration ist die kurzzeitige Sperrung der auf dem Zugweg liegenden Straßen erforderlich. Das Veranstaltungsende ist gegen 17 Uhr.