Mainz

Mann am Rheinufer zusammengeschlagen

Mainz-Altstadt (ots) – Zu einer Körperverletzung durch unbekannte Täter kam es am Freitag 16.09.2022 gegen 05:30 Uhr, im Bereich des Adenauer Ufers/Brückenkopf. Ein 50-Jähriger wurde von 3 Männern angesprochen und beleidigt. Einer der Männer schlug ihm dann unvermittelt ins Gesicht, sodass dem Geschädigten ein Zahn ausfiel.

Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Eine genaue Personenbeschreibung konnte nicht abgegeben werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail: pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.

86-Jährige wird von Täter umgestoßen und beraubt

Mainz-Weisenau (ots) – Ein bislang unbekannter Täter stieß am Donnerstag 15.09.2022 gegen 16.10 Uhr eine 86-jährige Frau in Weisenau um und raubte ihr Portmonee aus deren Einkaufstrolley. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen an ihren Händen sowie am Rücken.

Die Seniorin war an der Haltestelle “Schusterstraße” in die Linie 62 in Richtung Weisenau eingestiegen und hat diese gegen 16:34 Uhr in Mainz-Weisenau an der Haltestelle “Bleichstraße” verlassen. Kurz nach Verlassen des Busses hört sie schnelle Schritte und eine Stimme hinter sich.

Noch bevor sie sich umdrehen, stößt der Täter sie in den Rücken, so dass sie nach vorne stürzt. Diesen Moment nutzt der Täter um das Portmonee aus dem Trolley zu entwenden und flüchtet in Richtung Sportplatz. Bisherige Ermittlungen haben noch keine konkreten Hinweise auf den Täter erbracht.

Täterbeschreibung:

männlich, mittleres Alter, ca. 180 cm groß und dunkel gekleidet.

Die 86-jährige Geschädigte ist ca. 155 cm groß, trägt kurze braune Haare und ist sehr schlank. Sie läuft in leicht gebückter Haltung und nutzt einen Gehstock dabei. Sie war mit einer hellbraunen Hose und Bluse bekleidet und trug darüber eine gesäßlange beigefarbene Jacke.

Die Kriminalpolizei Mainz sucht Zeugen, welche die Geschädigte und den Täter möglicherweise bereits in der Buslinie 62, oder in der Bleichstraße in Mainz Weisenau gesehen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Unfall zwischen Straßenbahn und Linienbus in Mainz

Mainz (ots) – Um 10:50 Uhr kam es Freitag 16.09.2022in Mainz, in der Hattenbergstraße an der Haltestelle Schott, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Linienbus. Hierbei erlitten in den beiden Fahrzeugen insgesamt 8 Personen leichte Verletzungen.

Alle wurden durch Rettungskräfte an der Unfallstelle versorgt. 6 Personen mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Nach bisherigem Kenntnisstand musste der Fahrer des Linienbusses verkehrsbedingt stark bremsen, was zum Auffahren der Straßenbahn führte.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Unfallermittlungen zur Klärung der Gesamtumstände aufgenommen. Die Strecke in Fahrtrichtung Mainz-Innenstadt konnte bereits um 11:10 Uhr wieder freigegeben werden. In Fahrtrichtung Mainz-Mombach bleibt die Fahrbahn voraussichtlich bis ca. 14.00 Uhr gesperrt. Die Mainzer Mobilität meldet über ihre App die Art und Dauer der Einschränkungen.

Zechbetrügerin

Mainz-Altstadt (ots) – Zu einem dreisten Zechbetrug kam es am Mittwoch 14.09.2022 in der Mainzer Innenstadt. Eine 35-Jährige Dame aß und trank ausgiebig in einem asiatischen Restaurant und wollte dieses ohne zu bezahlen wieder verlassen. Nachdem sie von der Kellnerin angesprochen wurde, gab die 35-Jährige an, weder zahlen zu wollen, noch zu können.

Bis zum Eintreffen einer verständigten Funkstreife des Altstadtreviers, konnte die 35-jährige im Lokal festgehalten werden. Auch den eingesetzten Polizeikräften gegenüber gab die 35-Jährige an, dass sie gar keine Zahlungsmittel dabeihabe und sowieso nicht zahlen wolle.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass die 35-jährige Dame aus Baden-Württemberg bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten war. Sie muss sich nun erneut strafrechtlich verantworten.