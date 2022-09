Kreis Alzey-Worms

Brand am Bahnhof

Alsheim (ots) – Am Donnerstag 15.09.2022 entzündete ein unbekannter Täter gegen 22:00 Uhr in einem Wetterschutzhaus an Bahnsteig 1 im Bahnhof Alsheim einen Bürostuhl. Die Örtlichkeit befindet sich parallel zur dort verlaufenden Ludwigstraße. Die Feuerwehr Alsheim konnte den Brand zügig löschen. Der entstandene Sachschaden am Wetterschutzhaus beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet aufmerksame Bürger, die Hinweise zu dem o.g. Vorfall machen können sich unter Tel: 0631-34073-0 oder per Email bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Rauchentwicklung in Seniorenresidenz

Saulheim (ots) – Am Donnerstag 15.09.2022 wurde in der Seniorenresidenz gegen 21.45 Uhr Rauchentwicklung gemeldet. Die eintreffende freiwillige Feuerwehr und die Polizei konnten in einem Zimmer einer Bewohnerin ein kokelndes T-Shirt auf einer eingeschalteten Stehlampe feststellen.

Glücklicherweise kam es zu keinem Brand. Alle Bewohner wurden vorsorglich evakuiert, konnten aber nach der Lüftung des Gebäudes ihre Zimmer wieder beziehen.

Worms

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Am Freitag, dem 16.06.2022 fällt den Beamten im Rahmen der frühmorgendlichen Streifenfahrt ein mit der Fahrzeugfront auf einer Verkehrsinsel stehender PKW auf. Beim auf dem Fahrersitz befindlichen, 47-jährigen Fahrer können alkoholbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden, weshalb eine Blutprobe beim Fahrer entnommen wird.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und ihm droht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.

Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.